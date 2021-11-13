https://ria.ru/20211113/dobrota-1758561346.html
Всемирный день доброты
Всемирный день доброты - РИА Новости, 13.11.2021
Всемирный день доброты
13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T02:17
2021-11-13T02:17
2021-11-13T02:17
справки
вциом
всемирный день доброты
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13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), в которой принимали участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Этот день дает нам возможность поразмышлять об одном из самых важных и объединяющих человеческих принципов – сочувствии, сострадании и доброте. Добро, доброта и дружелюбие с научной точки зрения вызывают большой интерес у многих ученых умов. С помощью различных научных экспериментов в лабораториях практически всех стран мира исследуют добро, его проявления и влияние на человека. Британские ученые во главе с доктором Эндрю Стэптоэ доказали, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, понижено содержание "гормона стресса" – кортизола. Он способствует развитию ожирения, ослаблению иммунитета, повышению кровяного давления. В исследовании приняли участие около 3000 мужчин и женщин от 50 до 74 лет. Уровень кортизола в организме связывали с настроением, в котором находился пациент. У позитивных людей его уровень был ниже, даже несмотря на преклонный возраст, курение или избыточный вес.Гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Британские специалисты из Фонда сердца провели исследования, которыми доказали, что вспышки гнева сопровождаются выбросом в кровь гормона агрессии — тестостерона. Повышенный уровень его содержания приводит к нарушению гормонального баланса, что, в свою очередь, грозит повреждением практически всех важных органов.Давно известное крылатое "смех продлевает жизнь" — не просто выражение, а научно доказанный факт. Здоровый смех снижает концентрацию гормонов стресса в организме. Вместо кортизола вырабатываются гормоны хорошего настроения. Смеющийся человек совсем иначе видит окружающий мир: краски насыщеннее, моменты ярче, а жизнь интереснее.Результаты еще одного интересного исследования были опубликованы учеными Бостонского университета. Они выяснили, что некоторые черты характера могут передаваться по наследству. Более того, эти черты могут влиять на продолжительность жизни. В исследовании принимали участие более 200 потомков долгожителей, их средний возраст составлял около 75 лет. Эксперименты доказали, что у людей с геном долгожительства отсутствуют такие черты, как ненависть, злость и плаксивость. Подопытные оказались людьми дружелюбными и открытыми.Психологи из университета Франкфурта на Майне пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьезным психологическим травмам. Этому подвержены, прежде всего, люди, вынужденные постоянно улыбаться по роду профессиональной деятельности. Это, в частности, официанты, бортпроводники, операторы колл-центров.Известно, что доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает. Поэтому нужно стараться делать добро по собственной воле и без корысти. Чтобы быть добрее, нужно тренировать свою психику и учиться управлять гневом. Следует избегать чувств гнева и обиды, которые поселяются глубоко в душе, ухудшают здоровье и не подвигают ни к каким решениям.По данным ВЦИОМ, 28% россиян считают добрым такого человека, который готов помочь и поддержать, 27% россиян — отзывчивого, небезразличного к другим (27%). Также добрый человек хорошо относится к людям, любит их (8%), он совершает хорошие дела (8%) и говорит правду (8%). Однако три четверти россиян (72%) считают, что нельзя отнести к добрым людям тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, не к остальным людям. 76% россиян считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%).Свое окружение наши соотечественники также характеризуют как добрых людей — так считает три четверти россиян (75%), чаще этого мнения придерживаются россияне 18-24 лет (83%) и старше 60 лет (62%). Половина опрошенных (55%) утверждает, что добрых людей вокруг них сегодня столько же, сколько и два-три года назад, а каждый пятый считает, что их стало больше (19%). Две трети россиян говорят (64%), что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, вциом, всемирный день доброты
13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day
). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), в которой принимали участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.
Этот день дает нам возможность поразмышлять об одном из самых важных и объединяющих человеческих принципов – сочувствии, сострадании и доброте
.
Добро, доброта и дружелюбие с научной точки зрения вызывают большой интерес у многих ученых умов. С помощью различных научных экспериментов в лабораториях практически всех стран мира исследуют добро, его проявления и влияние на человека. Британские ученые во главе с доктором Эндрю Стэптоэ доказали, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, понижено содержание "гормона стресса" – кортизола. Он способствует развитию ожирения, ослаблению иммунитета, повышению кровяного давления. В исследовании приняли участие около 3000 мужчин и женщин от 50 до 74 лет. Уровень кортизола в организме связывали с настроением, в котором находился пациент. У позитивных людей его уровень был ниже, даже несмотря на преклонный возраст, курение или избыточный вес.
Гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Британские специалисты из Фонда сердца провели исследования, которыми доказали, что вспышки гнева сопровождаются выбросом в кровь гормона агрессии — тестостерона. Повышенный уровень его содержания приводит к нарушению гормонального баланса, что, в свою очередь, грозит повреждением практически всех важных органов.
Давно известное крылатое "смех продлевает жизнь" — не просто выражение, а научно доказанный факт. Здоровый смех снижает концентрацию гормонов стресса в организме. Вместо кортизола вырабатываются гормоны хорошего настроения. Смеющийся человек совсем иначе видит окружающий мир: краски насыщеннее, моменты ярче, а жизнь интереснее.
Результаты еще одного интересного исследования были опубликованы учеными Бостонского университета. Они выяснили, что некоторые черты характера могут передаваться по наследству. Более того, эти черты могут влиять на продолжительность жизни. В исследовании принимали участие более 200 потомков долгожителей, их средний возраст составлял около 75 лет. Эксперименты доказали, что у людей с геном долгожительства отсутствуют такие черты, как ненависть, злость и плаксивость. Подопытные оказались людьми дружелюбными и открытыми.
Психологи из университета Франкфурта на Майне пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу
, депрессии и даже серьезным психологическим травмам. Этому подвержены, прежде всего, люди, вынужденные постоянно улыбаться по роду профессиональной деятельности. Это, в частности, официанты, бортпроводники, операторы колл-центров.
Известно, что доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает. Поэтому нужно стараться делать добро по собственной воле и без корысти. Чтобы быть добрее, нужно тренировать свою психику и учиться управлять гневом
. Следует избегать чувств гнева и обиды, которые поселяются глубоко в душе, ухудшают здоровье и не подвигают ни к каким решениям.
По данным ВЦИОМ
, 28% россиян считают добрым такого человека, который готов помочь и поддержать, 27% россиян — отзывчивого, небезразличного к другим (27%). Также добрый человек хорошо относится к людям, любит их (8%), он совершает хорошие дела (8%) и говорит правду (8%). Однако три четверти россиян (72%) считают, что нельзя отнести к добрым людям тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, не к остальным людям. 76% россиян считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%).
Свое окружение наши соотечественники также характеризуют как добрых людей — так считает три четверти россиян (75%), чаще этого мнения придерживаются россияне 18-24 лет (83%) и старше 60 лет (62%). Половина опрошенных (55%) утверждает, что добрых людей вокруг них сегодня столько же, сколько и два-три года назад, а каждый пятый считает, что их стало больше (19%). Две трети россиян говорят (64%), что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников