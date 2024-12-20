Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"
Вице-премьер Савельев на акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечты 3 детей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и Максима из Павловского посада.
Вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". "Я выбрал три желания. Глеб, 11 лет, мечтает побывать на фестивале "Русское Рождество" в Ивановской области, город Иваново. Глеб, мы поможем тебе организовать это путешествие. 9 лет, Кристина мечтает о танцевальном коврике, город Москва. Кристина, поможем тебе, чтобы тебе было удобнее учиться дальше совершенствовать свои танцы. Максим, 14 лет, мечтает побывать в роли помощника судьи на хоккее, Московская область, город Павловский Посад. Максим, мы поможем тебе осуществить твою мечту", - перечислил Савельев желания ребят.
Он также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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