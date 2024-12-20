https://ria.ru/20241220/zhelaniya-1990352965.html

Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"

Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024

Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:38:00+03:00

2024-12-20T11:38:00+03:00

2024-12-20T11:38:00+03:00

хорошие новости

общество

россия

иваново

москва

виталий савельев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990348310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3abf81fe7b3e382d7b458b989e1baced.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и Максима из Павловского посада. Вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". "Я выбрал три желания. Глеб, 11 лет, мечтает побывать на фестивале "Русское Рождество" в Ивановской области, город Иваново. Глеб, мы поможем тебе организовать это путешествие. 9 лет, Кристина мечтает о танцевальном коврике, город Москва. Кристина, поможем тебе, чтобы тебе было удобнее учиться дальше совершенствовать свои танцы. Максим, 14 лет, мечтает побывать в роли помощника судьи на хоккее, Московская область, город Павловский Посад. Максим, мы поможем тебе осуществить твою мечту", - перечислил Савельев желания ребят. Он также поздравил всех с наступающим Новым годом. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20241207/gurov-1987926274.html

россия

иваново

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, иваново, москва, виталий савельев