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Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
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11:38 20.12.2024
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Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"
Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:38:00+03:00
2024-12-20T11:38:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и Максима из Павловского посада. Вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". "Я выбрал три желания. Глеб, 11 лет, мечтает побывать на фестивале "Русское Рождество" в Ивановской области, город Иваново. Глеб, мы поможем тебе организовать это путешествие. 9 лет, Кристина мечтает о танцевальном коврике, город Москва. Кристина, поможем тебе, чтобы тебе было удобнее учиться дальше совершенствовать свои танцы. Максим, 14 лет, мечтает побывать в роли помощника судьи на хоккее, Московская область, город Павловский Посад. Максим, мы поможем тебе осуществить твою мечту", - перечислил Савельев желания ребят. Он также поздравил всех с наступающим Новым годом. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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общество, россия, иваново, москва, виталий савельев
Хорошие новости, Общество, Россия, Иваново, Москва, Виталий Савельев
Савельев исполнит мечты трех детей с "Елки желаний"

Вице-премьер Савельев на акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечты 3 детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту Глеба из Иваново, Кристины из Москвы и Максима из Павловского посада.
Вице-премьер принял участие в акции "Елка желаний". "Я выбрал три желания. Глеб, 11 лет, мечтает побывать на фестивале "Русское Рождество" в Ивановской области, город Иваново. Глеб, мы поможем тебе организовать это путешествие. 9 лет, Кристина мечтает о танцевальном коврике, город Москва. Кристина, поможем тебе, чтобы тебе было удобнее учиться дальше совершенствовать свои танцы. Максим, 14 лет, мечтает побывать в роли помощника судьи на хоккее, Московская область, город Павловский Посад. Максим, мы поможем тебе осуществить твою мечту", - перечислил Савельев желания ребят.
Он также поздравил всех с наступающим Новым годом.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
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Хорошие новостиОбществоРоссияИвановоМоскваВиталий Савельев
 
 
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