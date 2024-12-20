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В Новосибирске провели первую за Уралом успешную трансплантацию сердца

В Новосибирске провели первую за Уралом успешную трансплантацию сердца - РИА Новости, 20.12.2024

В Новосибирске провели первую за Уралом успешную трансплантацию сердца

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) выполнили первую за Уралом успешную... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:28:00+03:00

2024-12-20T11:28:00+03:00

2024-12-20T11:36:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 20 дек – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) выполнили первую за Уралом успешную трансплантацию сердца подростку после спасительного этапа жизни с "искусственным сердцем", сообщил медцентр в пятницу. Лилию, девятиклассницу из села Новотроицкое Приморского края, впервые доставили в Центр Мешалкина в день 16-летия – 14 декабря 2022 года. По неизвестной причине ее сердце достигло огромных размеров и перестало нормально работать: девочка ощущала нехватку воздуха, слабость, падала в обмороки, а вскоре могла спать только сидя – иначе задыхалась во сне. За два года она прошла через все схемы поддержки функции сердца – от медикаментозной до современной механической – и дождалась взрослого донорского органа. "Детское донорство в России имеет ограничения, а для пересадки подростку органа от взрослого формальных препятствий нет, но найти подходящее по размеру сердце очень сложно. Поэтому промежуточным или альтернативным решением становится система механической поддержки сердца. Это наш мост к пересадке", - рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением Алексей Архипов. В грудную клетку и сердце Лилии имплантировали современный аппарат, который выполняет функцию левого желудочка, прокачивающего кровь. Пациентка была вынуждена постоянно носить в специальной сумке двухкилограммовые аккумуляторы, обеспечивающие его работу. "Конечно, с этим аппаратом нужно избегать вибрации, активного спорта, падений, нельзя включать микроволновку, нельзя мыться, если предварительно не упаковал батарею особым образом. Но мои главные увлечения не пострадали: я люблю рукодельничать, играю на гитаре. С искусственным сердцем сдала ОГЭ, окончила школу, и как все танцевала вальс на выпускном, просто с сумкой на плече. А потом переехала в город Бердск Новосибирской области, поближе к Центру Мешалкина, чтобы ждать донорское сердце", - рассказала Лилия. В конце сентября этого года объединенная бригада кардиохирургов из взрослого и детского отделений выполнила девушке трансплантацию донорского органа. Операция стала второй в истории Центра Мешалкина успешной пересадкой сердца несовершеннолетнему пациенту и первой, которая выполнена подростку после этапа жизни с "искусственным сердцем". Продолжительность и сложность операции намного превосходила обычные: хирургам сначала нужно было удалить систему механической поддержки и огромное количество образовавшихся вокруг сердца спаек. Пациентка пережила сложнейший послеоперационный период: донорское сердце не сразу стало работать как следует и более месяца девушка провела в реанимации. Накануне выписки 14 декабря Лилия в третий раз отметила день рождения в Центре Мешалкина – на этот раз совершеннолетие. "Мы выполнили первую трансплантацию ребенку после длительной механической поддержки и отпускаем нашу пациентку в долгую взрослую жизнь. Думаю, что помимо усилий очень большой команды врачей важную роль в этом успехе сыграл удивительный характер пациентки. За два года я ни разу не видела, чтобы она плакала. Всегда настроенная только на позитив, она заряжала нас всех своей верой в успех, даже в самые отчаянные моменты, и мы пришли к этому успеху", - рассказала лечащий врач девушки - детский кардиолог Ольга Суздалова.

https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html

https://ria.ru/20241203/serdtse-1987181123.html

https://ria.ru/20241216/ural-1989399045.html

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