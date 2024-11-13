https://ria.ru/20241113/dobrota-1758561346.html

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты - РИА Новости, 13.11.2024

Всемирный день доброты

13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:20

2024-11-13T13:20

справки

вциом

всемирный день доброты

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13 ноября во многих страна мира отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). Он был учрежден в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения за доброту (World Kindness Movement), в которой принимали участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Этот день дает нам возможность поразмышлять об одном из самых важных и объединяющих человеческих принципов – сочувствии, сострадании и доброте. Научный взгляд на доброту и ее влияние на здоровьеДобро, доброта и дружелюбие с научной точки зрения вызывают большой интерес у многих ученых умов. С помощью различных научных экспериментов в лабораториях практически всех стран мира исследуют добро, его проявления и влияние на человека. Британские ученые во главе с доктором Эндрю Стэптоэ доказали, что у людей, пребывающих в хорошем настроении, понижено содержание "гормона стресса" – кортизола. Он способствует развитию ожирения, ослаблению иммунитета, повышению кровяного давления. В исследовании приняли участие около 3000 мужчин и женщин от 50 до 74 лет. Уровень кортизола в организме связывали с настроением, в котором находился пациент. У позитивных людей его уровень был ниже, даже несмотря на преклонный возраст, курение или избыточный вес.Гнев и агрессия, равно как и мрачные мысли, могут привести к сердечным заболеваниям. Британские специалисты из Фонда сердца провели исследования, которыми доказали, что вспышки гнева сопровождаются выбросом в кровь гормона агрессии — тестостерона. Повышенный уровень его содержания приводит к нарушению гормонального баланса, что, в свою очередь, грозит повреждением практически всех важных органов.Смех и здоровье: научные доказательстваДавно известное крылатое "смех продлевает жизнь" — не просто выражение, а научно доказанный факт. Здоровый смех снижает концентрацию гормонов стресса в организме. Вместо кортизола вырабатываются гормоны хорошего настроения. Смеющийся человек совсем иначе видит окружающий мир: краски насыщеннее, моменты ярче, а жизнь интереснее.Результаты еще одного интересного исследования были опубликованы учеными Бостонского университета. Они выяснили, что некоторые черты характера могут передаваться по наследству. Более того, эти черты могут влиять на продолжительность жизни. В исследовании принимали участие более 200 потомков долгожителей, их средний возраст составлял около 75 лет. Эксперименты доказали, что у людей с геном долгожительства отсутствуют такие черты, как ненависть, злость и плаксивость. Подопытные оказались людьми дружелюбными и открытыми.Опасности "наигранной" добротыПсихологи из университета Франкфурта на Майне пришли к выводу, что ненастоящая доброта и наигранное дружелюбие могут привести к стрессу, депрессии и даже серьезным психологическим травмам. Этому подвержены, прежде всего, люди, вынужденные постоянно улыбаться по роду профессиональной деятельности. Это, в частности, официанты, бортпроводники, операторы колл-центров.Известно, что доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает. Поэтому нужно стараться делать добро по собственной воле и без корысти. Чтобы быть добрее, нужно тренировать свою психику и учиться управлять гневом. Следует избегать чувств гнева и обиды, которые поселяются глубоко в душе, ухудшают здоровье и не подвигают ни к каким решениям.Доброта глазами россиян: социологический взглядПо данным ВЦИОМ, 28% россиян считают добрым такого человека, который готов помочь и поддержать, 27% россиян — отзывчивого, небезразличного к другим (27%). Также добрый человек хорошо относится к людям, любит их (8%), он совершает хорошие дела (8%) и говорит правду (8%). Однако три четверти россиян (72%) считают, что нельзя отнести к добрым людям тех, кто проявляет доброту исключительно к своим близким, не к остальным людям. 76% россиян считают себя добрыми с разной степенью уверенности. Чаще так считают женщины (82%), а также молодые люди 25-34 лет (82%) и респонденты среднего возраста 35-44 лет (81%).Свое окружение наши соотечественники также характеризуют как добрых людей — так считает три четверти россиян (75%), чаще этого мнения придерживаются россияне 18-24 лет (83%) и старше 60 лет (62%). Половина опрошенных (55%) утверждает, что добрых людей вокруг них сегодня столько же, сколько и два-три года назад, а каждый пятый считает, что их стало больше (19%). Две трети россиян говорят (64%), что окружающие часто проявляют доброту по отношению к ним.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, вциом, всемирный день доброты