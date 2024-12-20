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Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:26:00+03:00
2024-12-20T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний". Глава Минфина по традиции принял участие в акции "Елка желаний". Силуанов снял с новогодней елки сразу два шарика с желаниями. Так, Полина Красножен из Хабаровска мечтает встретиться с актером Евгением Мироновым, а Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области мечтает получить в подарок ударную установку. "Сколько желаний загадали!... Артем, 8 лет, мечтает об ударной установке. Это очень здорово для мальчика, это круто. Из Оренбургской области города Бузулук. Желание будет выполнено, однозначно", - сказал Силуанов, сняв первый шарик. "Еще одно. Полина, 16 лет, мечтает встретиться с Евгением Мироновым. Из Хабаровска. Евгений Миронов, Театр Наций - отличный театр, давно там не был. С удовольствием вместе сходим. Поэтому Новый год, желания сбываются. И у Полины, и у Артема все сбудется", - заверил министр после того, как снял второй шарик.
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хабаровск, бузулук, оренбургская область, антон силуанов, евгений миронов, общество
Хорошие новости, Хабаровск, Бузулук, Оренбургская область, Антон Силуанов, Евгений Миронов, Общество
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний".
Глава Минфина
по традиции принял участие в акции "Елка желаний". Силуанов
снял с новогодней елки сразу два шарика с желаниями. Так, Полина Красножен из Хабаровска
мечтает встретиться с актером Евгением Мироновым
, а Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области
мечтает получить в подарок ударную установку.
"Сколько желаний загадали!... Артем, 8 лет, мечтает об ударной установке. Это очень здорово для мальчика, это круто. Из Оренбургской области города Бузулук. Желание будет выполнено, однозначно", - сказал Силуанов, сняв первый шарик.
"Еще одно. Полина, 16 лет, мечтает встретиться с Евгением Мироновым. Из Хабаровска. Евгений Миронов, Театр Наций - отличный театр, давно там не был. С удовольствием вместе сходим. Поэтому Новый год, желания сбываются. И у Полины, и у Артема все сбудется", - заверил министр после того, как снял второй шарик.