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Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
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Хорошие новости
 
11:26 20.12.2024 (обновлено: 11:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mechty-1990347114.html
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 20.12.2024
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:26:00+03:00
2024-12-20T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний". Глава Минфина по традиции принял участие в акции "Елка желаний". Силуанов снял с новогодней елки сразу два шарика с желаниями. Так, Полина Красножен из Хабаровска мечтает встретиться с актером Евгением Мироновым, а Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области мечтает получить в подарок ударную установку. "Сколько желаний загадали!... Артем, 8 лет, мечтает об ударной установке. Это очень здорово для мальчика, это круто. Из Оренбургской области города Бузулук. Желание будет выполнено, однозначно", - сказал Силуанов, сняв первый шарик. "Еще одно. Полина, 16 лет, мечтает встретиться с Евгением Мироновым. Из Хабаровска. Евгений Миронов, Театр Наций - отличный театр, давно там не был. С удовольствием вместе сходим. Поэтому Новый год, желания сбываются. И у Полины, и у Артема все сбудется", - заверил министр после того, как снял второй шарик.
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хабаровск, бузулук, оренбургская область, антон силуанов, евгений миронов, общество
Хорошие новости, Хабаровск, Бузулук, Оренбургская область, Антон Силуанов, Евгений Миронов, Общество
Силуанов исполнит мечты двух детей с "Елки желаний"

Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов исполнит новогодние мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний".
Глава Минфина по традиции принял участие в акции "Елка желаний". Силуанов снял с новогодней елки сразу два шарика с желаниями. Так, Полина Красножен из Хабаровска мечтает встретиться с актером Евгением Мироновым, а Артем Абарников из города Бузулук Оренбургской области мечтает получить в подарок ударную установку.
"Сколько желаний загадали!... Артем, 8 лет, мечтает об ударной установке. Это очень здорово для мальчика, это круто. Из Оренбургской области города Бузулук. Желание будет выполнено, однозначно", - сказал Силуанов, сняв первый шарик.
"Еще одно. Полина, 16 лет, мечтает встретиться с Евгением Мироновым. Из Хабаровска. Евгений Миронов, Театр Наций - отличный театр, давно там не был. С удовольствием вместе сходим. Поэтому Новый год, желания сбываются. И у Полины, и у Артема все сбудется", - заверил министр после того, как снял второй шарик.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Председатель правительства Дагестана поучаствовал в акции "Елка желаний"
18 декабря, 21:12
 
Хорошие новостиХабаровскБузулукОренбургская областьАнтон СилуановЕвгений МироновОбщество
 
 
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