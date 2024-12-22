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В Красноярском крае пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника
В Красноярском крае пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника - РИА Новости, 22.12.2024
В Красноярском крае пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника
Пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника в Красноярском крае, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:50:00+03:00
2024-12-22T06:50:00+03:00
2024-12-22T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника в Красноярском крае, сообщает МЧС РФ. "Красноярские пожарные МЧС России спасли 31 свинью. Под Минусинском загорелся свинарник. Пожарные МЧС России буквально на руках пришлось выносить некоторых животных из горящего здания. Хрюши покрылись сажей и надышались дымом, но все уцелели. Оказалось, хозяин оставил без присмотра топящуюся печь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что постройку на 100 квадратных метрах тушили 11 человек и три единицы техники.
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происшествия, россия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Красноярском крае пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника
Пожарные спасли 31 свинью из горящего свинарника под Минусинском