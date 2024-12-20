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Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра" - РИА Новости, 20.12.2024
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Хорошие новости
 
11:58 20.12.2024 (обновлено: 12:09 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/dobroshrift-1990357521.html
Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра"
Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра" - РИА Новости, 20.12.2024
Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра"
Федеральный благотворительный социальный проект Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра", с помощью которого все россияне смогут отправить доброе послание,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:58:00+03:00
2024-12-20T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Федеральный благотворительный социальный проект Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра", с помощью которого все россияне смогут отправить доброе послание, которое будет транслироваться на экранах по всей территории РФ, передает корреспондент РИА Новости. Первую "Телеграмму добра" отправил главный Дед Мороз России из резиденции в Великом Устюге. "Теперь добрые послания семье, друзьям или всей стране может отправить любой желающий на сайте доброшрифт.рф. Все сообщения "Телеграммы добра" будут выводиться шрифтом "доброшрифт", который создан на основе прописей детей с ДЦП и уже шесть лет подряд повышает инклюзию в обществе", - отметила соавтор проекта "Доброшрифт", генеральный директор Благотворительного фонда "Подарок Ангелу" Анастасия Приказчикова. По её словам, с помощью акции фасады домов превратились в "добрый мессенджер". "Можно отправить новогодний привет родственникам в другой город или поделиться секретным рецептом салата оливье, загадать желание или признаться в любви", - сказала Приказчикова. Она уточнила, что телеграмму можно отправить бесплатно с 20 по 28 декабря 2024 года. "После проверки модераторами сообщения будут транслироваться в рандомном порядке до 8 января", - отметила соавтор проекта. Приказчикова рассказала, что телеграммы уже отправили актриса Анна Хилькевич, певец Ваня Дмитриенко, актер Александр Новиков и другие. Доброшрифт – это федеральная социальная кампания по привлечению общественного внимания к проблемам маломобильных людей и изменения общественного отношения к людям с двигательными, речевыми нарушениями и ОВЗ. За шесть лет благодаря проекту "Доброшрифт" удалось помочь более 15 000 детей с ОВЗ, а Доброшрифт стал символом солидарности маломобильным людям и поддержки инклюзии.
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656990.html
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общество, россия, великий устюг, дед мороз, анна хилькевич, александр новиков
Хорошие новости, Общество, Россия, Великий Устюг, Дед Мороз, Анна Хилькевич, Александр Новиков
Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра"

Благотворительный проект Доброшрифт запустил масштабную акцию "Телеграмма добра"

© Фото : ДоброшрифтПроект "Телеграмма добра"
Проект Телеграмма добра - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Доброшрифт
Проект "Телеграмма добра"
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Федеральный благотворительный социальный проект Доброшрифт запустил акцию "Телеграмма добра", с помощью которого все россияне смогут отправить доброе послание, которое будет транслироваться на экранах по всей территории РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Первую "Телеграмму добра" отправил главный Дед Мороз России из резиденции в Великом Устюге.
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"Теперь добрые послания семье, друзьям или всей стране может отправить любой желающий на сайте доброшрифт.рф. Все сообщения "Телеграммы добра" будут выводиться шрифтом "доброшрифт", который создан на основе прописей детей с ДЦП и уже шесть лет подряд повышает инклюзию в обществе", - отметила соавтор проекта "Доброшрифт", генеральный директор Благотворительного фонда "Подарок Ангелу" Анастасия Приказчикова.
По её словам, с помощью акции фасады домов превратились в "добрый мессенджер".
"Можно отправить новогодний привет родственникам в другой город или поделиться секретным рецептом салата оливье, загадать желание или признаться в любви", - сказала Приказчикова.
Она уточнила, что телеграмму можно отправить бесплатно с 20 по 28 декабря 2024 года.
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"После проверки модераторами сообщения будут транслироваться в рандомном порядке до 8 января", - отметила соавтор проекта.
Приказчикова рассказала, что телеграммы уже отправили актриса Анна Хилькевич, певец Ваня Дмитриенко, актер Александр Новиков и другие.
Доброшрифт – это федеральная социальная кампания по привлечению общественного внимания к проблемам маломобильных людей и изменения общественного отношения к людям с двигательными, речевыми нарушениями и ОВЗ. За шесть лет благодаря проекту "Доброшрифт" удалось помочь более 15 000 детей с ОВЗ, а Доброшрифт стал символом солидарности маломобильным людям и поддержки инклюзии.
 
Хорошие новостиОбществоРоссияВеликий УстюгДед МорозАнна ХилькевичАлександр Новиков
 
 
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