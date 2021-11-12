https://ria.ru/20211112/dokumenty-1758764486.html

Что нужно сделать при рождении ребенка: как оформить документы и льготы

Документы для новорожденного: оформление, какие нужны для ребенка в 2021

Что нужно сделать при рождении ребенка: как оформить документы и льготы

Новорожденный ребенок — тоже гражданин, у которого должны быть свои документы для получения различных госуслуг и пособий. О том, как оформить свидетельство о... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:57

2021-11-12T16:57

2021-11-12T16:57

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новорожденный ребенок — тоже гражданин, у которого должны быть свои документы для получения различных госуслуг и пособий. О том, как оформить свидетельство о рождении, медицинский полис и СНИЛС малышу в 2021 году и в какие сроки это нужно сделать — в материале РИА Новости.Документы для новорожденногоПосле появления маленького ребенка в семье у родителей много хлопот. Среди них — оформление документов.У новорожденного, так же как и у любого другого человека, должен быть пакет документов, который делится на две группы:Эти бумаги нужны для того, чтобы, в частности, можно было получить полагающиеся выплаты на ребенка и прикрепиться к поликлинике.ОбязательныеСобрать пакет обязательных документов важно сразу после рождения, потому как иначе будет невозможно получить другие, которые понадобятся впоследствии.Документы из роддомаК документам из роддома относятся обменная карта и родовой сертификат, которые оформляются еще до рождения ребенка.В обменной карте отражается важная информация о беременной, течении родов и послеродовом периоде. Кроме того, там есть отдельный лист со сведениями о новорожденном (рост и вес малыша при рождении, данные о состоянии его здоровья, а также о вскармливании и вакцинации).Обменную карту заводит врач еще до рождения малыша в том учреждении, где женщина стоит на учете по беременности. Документ сопровождает ее во время и после родов. Как только ребенок родился, карту отдают в ту поликлинику, к которой он будет прикреплен.Что касается родового сертификата, он предназначен для выплат медикам, оказывающим медпомощь до, во время родов и в течение первого года жизни ребенка по программе ОМС. Маме и малышу он дает право на получение медицинских услуг (например, на проведение родов или наблюдение ребенка в поликлинике).С вышеперечисленными документами будущая мама должна приехать в роддом. Следующие бумаги оформляются непосредственно после рождения малыша.Свидетельство о рожденииСамый важный документ появившегося на свет человека — это свидетельство о рождении. Но сначала в роддоме выдается справка о рождении ребенка с указанием пола, даты рождения, населенного пункта, региона, сведений о матери и роддоме.Только после получения такой справки любой из родителей может отправляться в ЗАГС за оформлением свидетельства. Сделать это необходимо в течение первого месяца жизни малыша. При себе нужно иметь:Такой срок установлен законом, однако санкции за его несоблюдение не предусмотрены.Оформление через “Госуслуги”Заявление на оформление свидетельства можно подать онлайн через портал “Госуслуги”. Для этого нужно предоставить тот же пакет документов, что и при очном посещении ЗАГСа.На этом этапе нужно определиться с именем ребенка. Что касается фамилии, если у родителей она одинаковая, то данные указываются по умолчанию, если же разные — то можно выбрать любую из двух.Регистрация по месту жительства по форме № 8После получения свидетельства о рождении можно оформлять другие документы, один из которых — свидетельство о регистрации по месту жительства родителей. Другими словами, необходимо прописать ребенка в том месте, где проживают мама или папа. Если этого не сделать в течение трех месяцев, то положен штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.Оформить документ можно очно в МФЦ или же на сайте “Госуслуги”. Для этого потребуется:СНИЛСПолучение выплат (пособий и различных льгот) на ребенка невозможно без наличия СНИЛСа. Этот документ оформляется в Пенсионном фонде автоматически после регистрации рождения ребенка на основе информации, полученной из ЗАГСа. Узнать номер страхового лицевого счета можно в личном кабинете родителя, если тот зарегистрирован на сайте. Если же нет, то получить данные можно, обратившись в учреждение.Полис ОМСДля получения бесплатных медицинских услуг у новорожденного должен быть полис ОМС, который можно оформить в детской поликлинике или страховой компании (с выбором помогает определиться участковый врач-педиатр). Чтобы получить документ, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей, а также СНИЛС (если есть).НеобязательныеПод необязательными документами понимаются такие бумаги, которые оформляют по желанию, поскольку они могут понадобиться в будущем. К ним относятся запись о ребенке в паспортах родителей, отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении, ИНН и заграничный паспорт.Запись о ребенке в паспортах родителейОтсутствие записи о детях в паспорте родителей никак не преследуется законом, но, тем не менее, она нужна в таких случаях:Отметка содержит ФИО ребенка, пол, дату рождения и день внесения информации. Каждая запись заверяется отдельной печатью.Чтобы получить отметку, нужно лично обратиться в МФЦ или подразделение МВД.Отметка о гражданствеЛюбой ребенок, который родился у родителей-россиян, автоматически получает гражданство РФ. Для этого необходимо поставить соответствующий штамп на свидетельстве о рождении ребенка. Обычно он необходим по следующим причинам:Если кто-то из родителей не является гражданином РФ, такая отметка ставится в обязательном порядке. Есть и другие случаи, когда соответствующий штамп необходим (например, если ребенок родился в другой стране).ИННИНН — идентификационный номер гражданина в налоговой системе, который не обязателен для ребенка. Он не нужен для поступления в детсад или школу, однако может понадобиться в трех случаях:Для оформления ИНН нужно обратиться очно в налоговую или же подать заявление на сайте ФНС. Чтобы получить услугу, понадобятся:Заграничный паспортЗагранпаспорт — документ, который позволяет выезжать за пределы РФ. Он может понадобиться в том случае, если родители решили посетить другую страницу с паспортами нового образца и взять сына или дочь с собой. Если же у мамы или папы документы старого образца, то в одном из них можно сделать запись о ребенке с фото и заверить данные печатью.В том случае, если все же ребенку нужен загранпаспорт, то одному из родителей необходимо обратиться в УМВД или оставить заявку на сайте “Госуслуги” (форма для заявления доступна, если выполнен вход в личный кабинет). Для получения услуги понадобятся:Прикрепление к поликлиникеОбычно уже на этапе выписки из роддома малыш автоматически прикрепляется к поликлинике на основе информации об адресе проживания ребенка (по прописке или фактическому пребыванию), которую предоставила мама в медучреждении. Это сделано для того, чтобы поликлиника могла осуществлять патронаж новорожденного (посещение на дому в первый месяц его жизни) без необходимости появляться родителям в поликлинике. По прошествии месяца мама или папа вместе с ребенком уже могут обращаться в медучреждение и предоставить пакет документов для окончательного прикрепления:Прикрепиться к поликлинике можно также через сайт “Госуслуги”, предоставив те же самые документы, что были перечислены выше, только с уже оформленным заявлением (форму для заполнения можно скачать на сайте).Очередь в детский садСамый удобный и быстрый способ поставить ребенка в очередь на детский сад — воспользоваться порталом “Госуслуги”. Важный момент — перед подачей документов малышу должно быть не меньше двух месяцев.Для записи в детский сад понадобится:После этого в личный кабинет на “Госуслугах” придет уведомление о постановке на учет в местном управлении образования и ребенок будет числиться в очереди под индивидуальным номером. Эти цифры помогут отследить позицию в “листе ожидания” и проверить статус оказания услуги на сайте.Оформление пособий и льгот“Государством предусмотрены выплаты и пособия, которые вправе получить родители после рождения ребенка. Конкретные меры поддержки зависят от того, какой по счету родился ребенок и работала ли мама до родов или нет”, — поясняет Ольга Бородина, юрист в сфере прав родителей и детей, блогер.По словам эксперта, к ним относятся:Единовременное пособие при рождении ребенка. На него имеет право один из родителей, пособие выплачивается на любого по счету ребенка. Для трудоустроенных выплаты производятся по месту работы, если же оба безработные, то необходимо обращаться в соцзащиту. С 1 февраля 2021 года сумма пособия составляет 18 886,32 руб. Чтобы его получить через работодателя, понадобится заявление на имя руководителя, паспорт и его копия, свидетельство о рождении и его копия, справка с места работы второго родителя, что тот не получал выплату. При обращении в соцзащиту заполняется заявление и предоставляется пакет документов вместе с трудовыми книжками, где есть записи об увольнении.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.Это ежемесячное пособие положено всем женщинам, независимо от того, состоят они в трудовых отношениях или нет. Выплаты положены родителю или опекуну, который осуществляет фактический уход за ребенком. Чтобы их получить, нужно действовать по такому же принципу, как при единовременном пособии — обращаться либо к работодателю, либо в соцзащиту. Минимальный размер пособия в месяц — 7 082 руб. Если родитель трудоустроен, то ему положено 40 процентов от его среднего заработка за два предыдущих года.Пособие по беременности и родам. На него имеют право официально трудоустроенные женщины. Работающие без оформления или безработные его не получат. Пособие выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей —110) календарных дней после родов.Обращаться за пособием необходимо к работодателю с больничным листом после 30-й недели беременности.Материнский капитал. Материнский капитал положен женщине на первенца (если он появился на свет начиная с 1 января 2020 года) и при рождении второго ребенка. Необходимое условие — гражданство РФ у матери и ребенка. При этом гражданство отца значения не имеет. Размер маткапитала в 2021 году:Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка. Выплачивается до исполнения ребенку трех лет. Положена только на первого и второго ребенка, на третьего и последующих детей не предусмотрена. Для ее получения необходимо, чтобы размер среднедушевого дохода семьи не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте Федерации. На первого ребенка выплата идет из бюджета, на второго — из федерального маткапитала.Региональный материнский (семейный) капитал. Есть практически во всех субъектах Федерации. В большинстве из них выплачивается в связи с рождением третьего ребенка, в некоторых — второго. Право на получение регионального маткапитала никак не связано с оформлением федерального сертификата.450 тысяч на погашение ипотеки. Многодетные семьи имеют право на получение суммы до 450 000 руб. на погашение ипотеки. Получить выплату можно, если мать или отец имеет гражданство РФ, при следующих условиях:Если у семьи нет действующей ипотеки, то заключить кредитный договор и получить меру поддержки можно до 1 июля 2023 года. На руки сумма не выдается, только на погашение ипотеки.Региональные пособия и выплаты. Регионами могут быть предусмотрены дополнительные выплаты при рождении детей.

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общество, семья, дети, льготы, россия