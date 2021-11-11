https://ria.ru/20211111/dogovor-1758583071.html

Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто

Договор купли-продажи автомобиля 2021: как заполнить бланк и оформить

Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто

Договор купли-продажи авто оформляют при смене собственника транспортного средства. О том, сколько времени он действует, как заполнить бланк при сделке с... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:09

2021-11-11T15:09

2021-11-11T15:09

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Договор купли-продажи авто оформляют при смене собственника транспортного средства. О том, сколько времени он действует, как заполнить бланк при сделке с автомобилем, в какую сумму может обойтись оформление в 2021 году - в материале РИА Новости.Что такое договор купли-продажи автомобиляДоговор купли-продажи автомобиля - основной правоустанавливающий документ в случае продажи или приобретения транспортного средства. По этому соглашению продавец обязуется передать покупателю автомобиль, а покупатель - принять его и уплатить за него определенную сумму.Зачем нуженПосле того, как стороны заполнят и подпишут договор, он становится основным подтверждающим документом права собственности на автомобиль, который нужно предоставить для регистрации транспортного средства в ГИБДД. Для этого дается 10 дней с момента сделки. Если этого не сделать, то бывший владелец имеет право снять машину с учета.ВидыДоговор купли-продажи различается для физических и юридических лиц.Для физических лицЕсли автомобиль продают друг другу физлица, они выступают от имени самих себя и указывают в договоре свои паспортные данные.Для юридических лицЕсли договор оформляется между юридическим и физическим лицом, то последнее выступает от своего имени и указывает паспортные данные. От имени юрлица заключает сделку руководитель - он должен вписать должность и на основании какого документа действует. Далее ставится печать, если ее нет, нужно написать “без печати”. В случае, когда сделка проходит между двумя юридическими лицами, то также указываются руководители компаний и используется печать, если есть.ДокументыДля оформления договора купли-продажи автомобиля обычно требуются:Способы оформленияЕсть разные способы оформления договора купли-продажи, нотариально заверять сделку можно по желанию сторон - согласно требованиям Основ законодательства РФ о нотариате, а также в соответствии с ст. 163 ГК РФ документ не подлежит обязательному нотариальному заверению.Чтобы сэкономить время, можно обратиться к посредникам, которые все оформят за определенную плату. Юрист поможет правильно составить документ, прописать в нем все нюансы и особые условия, например, оплату с рассрочкой. Но самый дешевый способ - заполнить договор самостоятельно, распечатать типовую форму, и вписать необходимые данные.Сделку по купле-продаже подержанного автомобиля можно совершить при помощи портала "Госуслуги" — это дает возможность ставить на документах электронную подпись и передавать их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. На сайт нужно загрузить ПТС, СТС, полис ОСАГО (если он есть) на имя старого собственника, а также подать заявление. Осуществление сделки возможно только физлицам и только при оформлении машины с пробегом.Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что владельцам транспортных средств нужно понимать: это только заключение договора, а не весь процесс купли-продажи.Говоря о преимуществах системы, Максим Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. При таком формате заключения договора ему будет проще доказать, что авто продано, а взыскания переведут на фактического владельца.Стоимость оформленияЕсли договор составляется самостоятельно, то нужно будет заплатить только за его печать в трех экземплярах. В остальных случаях нижний порог - минимум 500 рублей, а верхний не ограничен ничем.Содержание договораДоговор купли-продажи состоит из:Обязательные разделы:В зависимости от установленного способа оплаты может указываться:Кроме этого, к договору могут прилагаться любые документы, которые стороны посчитают нужным. В случае оплаты в рассрочку - график платежей, при переводе на банковский счет - платежный документ.Как правильно заполнить договорЧтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.Ошибки при заполнении договораОшибки при заполнении договора купли-продажимогут привести к потере денег или автомобиля. Если в ГИБДД будут сомневаться в какой-либо информации, указанной в документе, то они могут его не принять. Наиболее частые ошибки — это опечатки. Также документ могут “завернуть”, если:Чтобы не допустить подобных неточностей, нужно составлять договор согласно правилам и после составления тщательно перепроверить. Также одна из распространенных ошибок - документ распечатывается в двух или в одном экземпляре вместо трех.Срок действияНа законодательном уровне срок действия договора купли-продажи автомобиля не ограничен во времени. Документ необходим до постановки ТС на учет. После окончания процедуры регистрации он становится неактуальным, так как условия договора считаются выполненными.Расторжение договораПо статье 450 Гражданского кодекса РФ продавец и покупатель могут расторгнуть договор купли-продажи, если обе стороны согласны на это. Кроме этого, покупатель вправе разорвать сделку, если ему предоставили неверную информацию о пробеге и годе выпуска, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, посвященном защите прав потребителей.По соглашениюКлассическое расторжение договора предполагает прекращение сделки по соглашению сторон через некоторое время после ее исполнения. Лучше составить подтверждающий это документ, даже если стороны пришли к полному согласию.Через судГражданское процессуальное законодательство предусматривает подачу иска в суд по месту жительства или регистрации ответчика (продавца). Важно учитывать, что для подобной процедуры следует нанять юриста, который компетентен в таких делах. При обращении в суд необходимо иметь все документы, относящиеся к совершенной сделке.Необходимо составить исковое заявление, в котором должны быть прописаны:Восстановление договораДля восстановления договора купли-продажи следует скопировать его оригинал или составить заново, если его не удалось найти.Договор-поручение на продажу автоДоговор поручения (ДП) – это соглашение, в котором продавец передает права на совершение определенных правовых действий своему поверенному. При этом права и обязанности по совершенной сделке возникают непосредственно у продавца. Предполагается, что такой договор заключается по взаимному доверию участников. Например, когда владелец транспортного средства не хочет заниматься процедурой самостоятельно.

https://ria.ru/20211026/vremya-1756227946.html

https://ria.ru/20211028/probeg-1756601765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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