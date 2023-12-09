https://ria.ru/20231209/rf-1914780933.html

Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО

Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО - РИА Новости, 09.12.2023

Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО

Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T12:30

2023-12-09T12:30

2023-12-09T12:30

общество

россия

осаго

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825079236_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_cb1b7c27c17e14289dcbe1e9df5ab943.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении в состав РФ новых субъектов был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Законопроектом предусматривается продление указанных положений до 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, осаго, авто