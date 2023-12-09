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Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО - РИА Новости, 09.12.2023
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12:30 09.12.2023
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Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО
Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО - РИА Новости, 09.12.2023
Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО
Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T12:30
2023-12-09T12:30
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении в состав РФ новых субъектов был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Законопроектом предусматривается продление указанных положений до 31 декабря 2024 года.
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общество, россия, осаго, авто
Общество, Россия, ОСАГО, Авто
Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО

Правительство РФ одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО на год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании "Ингосстрах"
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО в приложении страховой компании "Ингосстрах". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина.
«
"Одобрить проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении в состав РФ новых субъектов был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется. Законопроектом предусматривается продление указанных положений до 31 декабря 2024 года.
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