https://ria.ru/20230913/rastorzhenie_dogovora_prodazhi-1896147188.html

По договоренности и через суд: порядок расторжения договора продажи

Расторжение договора купли-продажи: недвижимости или товара, законы, случаи

По договоренности и через суд: порядок расторжения договора продажи

Заключение договора купли-продажи требует тщательной проверки всех условий, но даже в этом случае могут возникнуть основания его аннулировать. Это право... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:19

2023-09-13T17:19

2023-09-13T17:19

общество

россия

законы

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Заключение договора купли-продажи требует тщательной проверки всех условий, но даже в этом случае могут возникнуть основания его аннулировать. Это право закреплено законом, и оно распространяется как на продавца, так и на покупателя. Процедура расторжения договора купли-продажи товаров или недвижимости по договоренности или через суд, сроки, основания и возможно ли расторгнуть сделку в случае регистрации права перехода на квартиру, – в материале РИА Новости.Расторжение договора купли-продажиПри заключении договора купли-продажи каждая сторона обязана соблюдать условия сделки. В случае возникновения разногласий, не исполнения всех обязательств одним из участников или просто желания прекратить сотрудничество, как продавец, так и покупатель имеют право расторгнуть договор.ОснованияАлександр Жалнин, эксперт-юрист консалтинговой компании "Гебель груп", уточняет, что при наличии соответствующих оснований расторгнуть договор купли-продажи можно по соглашению сторон, через суд, а также путем одностороннего отказа.В большинстве случаев для расторжения достаточно обоюдного желания продавца и покупателя, их взаимное согласие и будет основанием.В одностороннем порядке договор может быть расторгнут как по общим основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК РФ, так и по специальным. Например, общим основанием является существенное нарушение условий договора одной из сторон. В частности, таким нарушением суд может признать неоплату покупателем переданного товара или напротив – неисполнение продавцом обязанности по передаче.Специальные основания для расторжения договора зависят от того, какая сторона выступает в качестве инициатора. Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке в следующих случаях:Отказаться от договора или расторгнуть его через суд может и продавец. В частности, это возможно, если покупатель отказывается принять товар и не оплачивает его или не вносит очередной платеж по рассрочке.Порядок расторжения договора купли-продажиВ зависимости от того, кто стал инициатором расторжения договора и имеющихся оснований, порядок и нюансы процедуры могут отличаться.В одностороннем порядкеПо словам Александра Жалнина, при одностороннем отказе от договора купли-продажи следует подготовить уведомление, указать в нем основание и направить документ контрагенту. Договор прекратит свое действие с момента получения контрагентом уведомления. Однако, нужно учитывать, что в первоначальном договоре может быть установлен и иной срок.По инициативе покупателяКак отмечает эксперт, покупателю при расторжении договора нужно учесть, что в ряде случаев такая возможность может быть обусловлена совершением определенных действий. Например, в случае, когда продавец передал товар с неполным комплектом, покупателю сначала следует обратиться с требованием о доукомплектовании. Только после того, как требование не будет исполнено, можно отказываться от договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.По инициативе продавцаВ этом случае также необходимо подготовить уведомление и направить его покупателю. Содержание документа может меняться в зависимости от причины расторжения. Например, при отказе из-за допущенной покупателем просрочки оплаты, в уведомлении необходимо потребовать возврата товара.В судебном порядкеПорядок судебного расторжения договора купли-продажи не отличается от общего порядка расторжения договоров в суде и проходит по следующим правилам:"Для начала нужно подготовить и предъявить второй стороне претензию с предложением расторгнуть договор. Документ составляется в свободной форме, однако в нем должны содержаться следующие сведения: данные получателя, наименование товара, дата и место приобретения, выявленные недостатки или иные причины отказа от договора, заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи и требование о возврате уплаченной суммы, дата составления и подпись заявителя. К претензии следует приложить копии всех подтверждающих документов", – уточнил эксперт.Исковое заявлениеПо словам Александра Жалнина, после получения ответа или истечения обозначенного срока рассмотрения претензии, следует уплатить государственную пошлину, составить исковое заявление и обратиться с ним в суд.Основным требованием искового заявления станет расторжение договора купли-продажи. В зависимости от обстоятельств можно предъявить иные дополнительные требования, в частности, возврат переданного имущества.К исковому заявлению нужно приложить документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются заявленные требования, квитанцию об уплате государственной пошлины и некоторые другие.Судебный процессЭксперт отмечает, что при размере исковых требований менее 100 000 рублей, иск о расторжении договора купли-продажи подается мировому судье, в ином случае – в районный суд.Следует отметить, что, если возникшие правоотношения регулируются законом о защите прав потребителей, истец при подаче иска ценою менее 1 000 000 рублей освобождается от уплаты государственной пошлины.СрокиПроцесс рассмотрения дела о расторжении договора купли-продажи в суде занимает не более двух месяцев. Этот срок может быть увеличен при наличии обстоятельств, которые суд сочтет уважительными. Если вынесенное решение ни одна из сторон дела не оспорила, то оно вступает в силу в течение месяца. Соответственно, при возникновении споров срок может увеличиться.По соглашению сторонДля расторжения следует составить соглашение в той же форме, в какой заключен сам договор. В качестве условий, в частности, можно предусмотреть срок возврата предоплаты за непереданный товар или срок возврата товара, полученного, но неоплаченного покупателем.Последствия расторжения договораЭксперт отмечает, что при расторжении договора купли-продажи обязательства сторон прекращаются. При этом нельзя требовать возврата средств/товаров по уже исполненным договоренностям, если все сделано в равном объеме и интересы сторон не нарушены к моменту аннулирования документа . Для договора купли-продажи это означает, что стоимость переданных товаров соответствует уплаченной сумме.Важно учитывать, что некоторые обязательства сохраняют свою силу и после расторжения договора. В частности, к ним относятся:Как избежать проблем при расторжении договораЧтобы при возникновении споров и необходимости расторгнуть договор купли-продажи не было сложностей, важно грамотно составить документ. В нем стоит предусмотреть возможное неисполнение обязательств как покупателем, так и продавцом, а также порядок разрешения споров и расторжения. В целях защиты от убытков при возможных разбирательствах, договор должен быть составлен грамотным юристом, а подписывать бумаги можно только в том случае, когда все пункты согласованы обеими сторонами и не имеют разночтения.То же самое касается и самой процедуры расторжения. Чтобы грамотно прекратить все договоренности, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.ЗаконодательствоПроцедуры заключения и расторжения договора купли-продажи устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), в частности, главой 29. Основания расторжения закреплены в ст. 450 ГК РФ, порядок – в ст. 452 ГК РФ, а последствия – в ст. 453 ГК РФ.Комментарий юристаНаталья Тарасова, адвокат, уточняет, что нюансы расторжения договора зависят от того, что является его предметом. Так, если речь идет о купле-продаже недвижимости, то расторгнуть договор после исполнения и регистрации перехода права уже нельзя. При этом, если это сделка с использованием ипотечных средств, ипотека зарегистрирована, но цена договора не выплачена (то есть расчет еще не произошел), то расторгнуть договор можно. Соглашение о расторжении договора в этом случае подается в Росреестр, как и основной договор.

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https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

https://ria.ru/20230905/arenda-1894395044.html

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https://ria.ru/20211217/dogovor-1764313488.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, законы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)