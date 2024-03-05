https://ria.ru/20240305/dogovor-1758583071.html

Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто

Договор купли-продажи автомобиля 2024 как заполнить бланк и оформить

Чтобы не платить чужие штрафы: как правильно составить договор на авто

Договор купли-продажи авто оформляют при смене собственника транспортного средства. О том, сколько времени он действует, как заполнить бланк при сделке с... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:43

2024-03-05T13:43

2024-03-05T13:43

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Договор купли-продажи авто оформляют при смене собственника транспортного средства. О том, сколько времени он действует, как заполнить бланк при сделке с автомобилем, в какую сумму может обойтись оформление в 2024 году - в материале РИА Новости. Что такое договор купли-продажи автомобиляДоговор купли-продажи автомобиля - основной правоустанавливающий документ в случае продажи или приобретения транспортного средства. По этому соглашению продавец обязуется передать покупателю автомобиль, а покупатель - принять его и уплатить за него определенную сумму.Зачем нуженПосле того, как стороны заполнят и подпишут договор, он становится основным подтверждающим документом права собственности на автомобиль, который нужно предоставить для регистрации транспортного средства в ГИБДД. Для этого дается 10 дней с момента сделки. Если этого не сделать, то бывший владелец имеет право снять машину с учета.ВидыДоговор купли-продажи различается для физических и юридических лиц.Для физических лицЕсли автомобиль продают друг другу физлица, они выступают от имени самих себя и указывают в договоре свои паспортные данные.Для юридических лицЕсли договор оформляется между юридическим и физическим лицом, то последнее выступает от своего имени и указывает паспортные данные. От имени юрлица заключает сделку руководитель - он должен вписать должность и на основании какого документа действует. Далее ставится печать, если ее нет, нужно написать “без печати”. В случае, когда сделка проходит между двумя юридическими лицами, то также указываются руководители компаний и используется печать, если есть.ДокументыДля оформления договора купли-продажи автомобиля обычно требуются:Способы оформленияЕсть разные способы оформления договора купли-продажи, нотариально заверять сделку можно по желанию сторон - согласно требованиям Основ законодательства РФ о нотариате, а также в соответствии с ст. 163 ГК РФ документ не подлежит обязательному нотариальному заверению.Чтобы сэкономить время, можно обратиться к посредникам, которые все оформят за определенную плату. Юрист поможет правильно составить документ, прописать в нем все нюансы и особые условия, например, оплату с рассрочкой. Но самый дешевый способ - заполнить договор самостоятельно, распечатать типовую форму, и вписать необходимые данные.С середины 2022 года у людей, достигших возраста 18 лет и имеющих подтвержденную учетную запись на “Госуслугах”, появилась возможность заключать электронный договор купли-продажи (ЭДКП) транспортного средства. Составить договор может лишь собственник, на которого машина зарегистрирована в ГИБДД."Система автоматически проверяет автомобиль на наличие ограничений, и заключить договор не получится, если машина находится в розыске, залоге, либо на нее наложены иные ограничения.После заполнения продавцом паспортных данных покупателя, тот получит ссылку на документ в личном кабинете. В течение 24 часов происходит согласование условий, а после этого дается еще 24 часа на подписание. Стороны подписывают договор с помощью приложения Минцифры “Госключ”", - поясняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" .С точки зрения закона данный договор в полной мере обладает юридической силой и равнозначен аналогу на бумажном носителе. Сам документ хранится в личных кабинетах пользователей бессрочно, при необходимости его можно скачать в любой момент.Главным преимуществом является безопасность, поскольку в заключении договора участвуют люди с подтвержденными учетными записями, а сам автомобиль автоматически проверяется на юридическую чистоту", - отмечает юрист.Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, что владельцам транспортных средств нужно понимать: это только заключение договора, а не весь процесс купли-продажи."Кроме того, покупателю все равно придется ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет (во всяком случае пока) площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД", — разъяснил эксперт.Говоря о преимуществах системы, Максим Кадаков подчеркнул, что у продавца появляется зафиксированный в электронном виде факт продажи автомобиля. Это пригодится, если новый владелец не поставит машину на учет в течение десяти дней — в этом случае штрафы приходят бывшему хозяину. При таком формате заключения договора ему будет проще доказать, что авто продано, а взыскания переведут на фактического владельца.Стоимость оформленияЕсли договор составляется самостоятельно, то нужно будет заплатить только за его печать в трех экземплярах. В остальных случаях нижний порог - минимум 500 рублей, а верхний не ограничен ничем.Содержание договораДоговор купли-продажи состоит из:Обязательные разделы:В зависимости от установленного способа оплаты может указываться:Кроме этого, к договору могут прилагаться любые документы, которые стороны посчитают нужным. В случае оплаты в рассрочку - график платежей, при переводе на банковский счет - платежный документ.Как правильно заполнить договорЧтобы не пришлось платить штрафы за нового владельца автомобиля, необходимо правильно оформить сделку, заявил юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.“В договоре купли-продажи следует прописать пункт о том, что в случае привлечения к административной ответственности предшествующего собственника, новый собственник несет материальную ответственность перед первым и обязуется в разумный срок возместить все понесенные убытки", — рассказал эксперт.Также необходимо составить расписку о получении денег и отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и прекратить регистрацию.“Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение десяти суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт “Госуслуги”, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди", — уточнил Дмитрий Безделин.Ошибки при заполнении договораОшибки при заполнении договора купли-продажи могут привести к потере денег или автомобиля. Если в ГИБДД будут сомневаться в какой-либо информации, указанной в документе, то они могут его не принять. Наиболее частые ошибки — это опечатки. Также документ могут “завернуть”, если:Чтобы не допустить подобных неточностей, нужно составлять договор согласно правилам и после составления тщательно перепроверить. Также одна из распространенных ошибок - документ распечатывается в двух или в одном экземпляре вместо трех.Срок действияНа законодательном уровне срок действия договора купли-продажи автомобиля не ограничен во времени. Документ необходим до постановки ТС на учет. После окончания процедуры регистрации он становится неактуальным, так как условия договора считаются выполненными.Расторжение договораПо статье 450 Гражданского кодекса РФ продавец и покупатель могут расторгнуть договор купли-продажи, если обе стороны согласны на это. Кроме этого, покупатель вправе разорвать сделку, если ему предоставили неверную информацию о пробеге и годе выпуска, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, посвященном защите прав потребителей.По соглашениюКлассическое расторжение договора предполагает прекращение сделки по соглашению сторон через некоторое время после ее исполнения. Лучше составить подтверждающий это документ, даже если стороны пришли к полному согласию.Через судГражданское процессуальное законодательство предусматривает подачу иска в суд по месту жительства или регистрации ответчика (продавца). Важно учитывать, что для подобной процедуры следует нанять юриста, который компетентен в таких делах. При обращении в суд необходимо иметь все документы, относящиеся к совершенной сделке.Необходимо составить исковое заявление, в котором должны быть прописаны:Восстановление договораДля восстановления договора купли-продажи следует скопировать его оригинал или составить заново, если его не удалось найти.Договор-поручение на продажу автоДоговор поручения (ДП) – это соглашение, в котором продавец передает права на совершение определенных правовых действий своему поверенному. При этом права и обязанности по совершенной сделке возникают непосредственно у продавца. Предполагается, что такой договор заключается по взаимному доверию участников. Например, когда владелец транспортного средства не хочет заниматься процедурой самостоятельно.Изменения в 2024 годуКаких-либо существенных изменений, связанных с куплей-продажей автомобиля и с составлением договора, за прошедший год не произошло.Главным новшеством последних лет, по словам Сергея Гебеля, стала появившаяся возможность заключения электронного договора купли-продажи транспортного средства через “Госуслуги”. Идея, как и ее реализация, в основном, получила положительные отзывы, поэтому можно ожидать ее развития.Осенью прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации приобретенного автомобиля, а правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года.Кроме того, на портале "Госуслуги" запустили платежи через аккредитив при покупке автомобилей - продавец получит средства после того, как машину на покупателя зарегистрирует ГИБДД."Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - говорится в сообщении Минцифры.

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