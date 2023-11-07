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ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов - РИА Новости, 07.11.2023
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14:43 07.11.2023 (обновлено: 18:55 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gd-1907908324.html
ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов
ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов - РИА Новости, 07.11.2023
ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов
Государственная дума приняла в I чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС). РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:43
2023-11-07T18:55
общество
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евгений москвичев
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственная дума приняла в I чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС)."Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца", — говорится в пояснительной записке.Документ предусматривает изменения в двух законах:По замыслу автора инициативы — глава комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, из них следует исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации ТС.Кроме того, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля. Это позволит водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции. Сейчас владелец может снять проданное авто с учета по истечении десяти дней с момента сделки.Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Осмотр предлагают проводить при первичном получении идентифицирующих документов для ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.
https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html
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общество, авто, евгений москвичев, госдума рф, осаго, россия
Общество, Авто, Евгений Москвичев, Госдума РФ, ОСАГО, Россия
ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

Госдума приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оформление полисов ОСАГО и КАСКО . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственная дума приняла в I чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС).
«
"Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца", — говорится в пояснительной записке.
Документ предусматривает изменения в двух законах:
  • об ОСАГО;
  • о безопасности дорожного движения.
По замыслу автора инициативы — глава комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, из них следует исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации ТС.
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Кроме того, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля. Это позволит водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции. Сейчас владелец может снять проданное авто с учета по истечении десяти дней с момента сделки.
Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Осмотр предлагают проводить при первичном получении идентифицирующих документов для ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.
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