https://ria.ru/20231107/gd-1907908324.html

ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов - РИА Новости, 07.11.2023

ГД приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

Государственная дума приняла в I чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС). РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:43

2023-11-07T14:43

2023-11-07T18:55

общество

авто

евгений москвичев

госдума рф

осаго

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_99b7123df1cdeef8b32c015f9fcfba96.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственная дума приняла в I чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС)."Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца", — говорится в пояснительной записке.Документ предусматривает изменения в двух законах:По замыслу автора инициативы — глава комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, из них следует исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации ТС.Кроме того, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля. Это позволит водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции. Сейчас владелец может снять проданное авто с учета по истечении десяти дней с момента сделки.Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Осмотр предлагают проводить при первичном получении идентифицирующих документов для ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

https://ria.ru/20231105/shtraf-1907518053.html

https://ria.ru/20231101/avtokontserny-1906822118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, евгений москвичев, госдума рф, осаго, россия