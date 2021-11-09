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Невыгодные отношения: как правильно разорвать договор - советы юриста
Как расторгнуть договор: права, основания, сроки и последствия
Невыгодные отношения: как правильно разорвать договор - советы юриста
У каждой стороны договора есть право прекратить сотрудничество в случае, если в нем отпала необходимость или оно не приносит ожидаемого результата. Как... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:25
2021-11-09T14:25
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. У каждой стороны договора есть право прекратить сотрудничество в случае, если в нем отпала необходимость или оно не приносит ожидаемого результата. Как правильно расторгнуть соглашение, когда можно прекратить деловые отношения, каким способом лучше это сделать, а также советы юриста - в материале РИА Новости.Как расторгнуть договорРасторжение договора происходит по разным причинам: нарушение одной из сторон условий, неудовлетворительность качества услуги или проданного товара, срыв сроков, контрагент переехал в другой регион, условия сотрудничества стали невыгодными и т.д. Чтобы избежать негативных последствий, нужно прекратить деловые отношения с соблюдением определенной процедуры.СпособыСуществует три способа расторжения договора:СрокиПродолжительность процедуры расторжения зависит от позиции участников в этом вопросе - она занимает всего несколько дней, если все происходит по соглашению сторон это, а судебные разбирательства иногда растягиваются на годы.Как расторгнуть договор в одностороннем порядкеЧтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке, у инициатора должны быть объективные на то основания, которые предусматриваются либо законодательством (статья 450 ГК РФ), либо заключенным соглашением.По общему правилу можно совершить односторонний отказ в случае следующих видов договоров:Также в документе может быть оговорено, что любой из участников имеет право отказаться от соглашения без объяснения причин или же при наступлении определенных условий, предварительно уведомив другую сторону об этом.Уведомление о расторженииДоговор считается расторгнутым с того момента, как инициатор направил уведомление об этом, а другой участник его получил. При этом сама форма такого извещения законом не предусмотрена, однако в нем должна быть следующая информация:Как расторгнуть договор через судЕсли контрагент категорически против расторжения договора, то другая сторона может подать иск в суд. Однако для этого нужно иметь весомые причины.Существуют несколько общих оснований для прекращения сотрудничества.Во-первых, это существенное нарушение договора одной из сторон. Если условия соглашения не выполняются и это наносит ущерб инициатору расторжения.Во-вторых, изменение обстоятельств, которые были оговорены в начале сделки. Например, повышение цены земельного участка после подписания договора аренды.В-третьих, наступление иных обстоятельств, которые либо предусмотрены законом, либо прописаны в самом договоре. Например, одна из сторон решила изменить цену на товар или услугу, что не устроило другого участника сделки.Инструкция“Фактически договор можно считать расторгнутым с момента получения уведомления, если от принимающей стороны не последовало соответствующих возражений. Для этого в соглашении можно даже прописать отдельный пункт”, - рассказала член Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина.Необходимо собрать все необходимые документы, подтверждающие правомерность требования помимо самого договора и приложений к нему (например, копия предупреждения о нарушении условий соглашения).Затем инициатор прекращения сотрудничества должен составить исковое заявление и оплатить госпошлину: при подаче в арбитражный суд она составит 6 000 рублей и 300 рублей при обращении в суд общей юрисдикции.Также отдельно уплачивается госпошлина при наличии имущественного требования о возврате денежных средств в зависимости от цены иска.Как расторгнуть договор по соглашению сторонВ случае, если обе стороны не против прекращения рабочих отношений, договор расторгается по обоюдному согласию. Для этого, однако, нужно учесть ряд важных моментов:Составление соглашенияЧтобы расторгнуть договор по соглашению сторон, необходимо указать следующие сведения:Как расторгнуть различные виды соглашенияРазличные виды договоров могут расторгаться в определенном порядке, установленном законодательством или самим соглашением.Договор арендыДосрочно прекратить отношения в рамках договора аренды может любой из участников, но лишь в случае, если есть определенные основания: одна из сторон существенно нарушила условия и т.д.Согласно п. 3 статьи 619 ГК РФ, если арендатор не реализует свои обязательства по договору, арендодатель должен письменно напомнить ему о том, что их нужно исполнять. В остальном процедура расторжения соглашения одинакова для обеих сторон.Для начала необходимо составить предложение о прекращении действия договора и направить его контрагенту. Если другой участник не против, то подписывается дополнительное соглашение о расторжении. В противном случае инициатор прекращения сотрудничества может обратиться в суд.Договор услугПроцедура расторжения договора услуг зависит от того, кем является инициатор, заказчиком или исполнителем.Потребитель может отказаться от соглашения в любой момент, однако при этом придется возместить другой стороне понесенные расходы. Исполнитель услуги, в свою очередь, при желании расторгнуть договор должен полностью оплатить убытки заказчика. При этом в само соглашение можно предварительно включить условие о плате за односторонний отказ от дальнейшего сотрудничества.Договор даренияВ случае если инициатором расторжения договора дарения является тот, кто получает подарок, он может лишь его не принять. При этом если соглашение было составлено в письменной форме, то отказ составляется точно так же.Когда договор хочет расторгнуть даритель, отказаться от исполнения условий можно в любое время, как до, так и после подписания соглашения. Например, у человека произошли непредвиденные обстоятельства (потеря работы, существенное изменение условий жизни), он может вернуть себе переданное в дар имущество, если оно представляет для него большую ценность и способно исправить положение.Договор с НПФДля того, чтобы расторгнуть договор с Негосударственным пенсионным фондом, нужно подать заявление в эту структуру.Рекомендуется не расторгать договор в середине года, ведь тогда согласно федеральному закону “О негосударственных пенсионных фондах” средства будут переведены только по состоянию 31 декабря прошлого года.Последствия расторжения договораПосле расторжения договора какие-либо обязательства сторон более не действительны, помимо тех случаев, которые в силу условий документа предполагают исполнение и после момента прекращения сотрудничества (соглашение о подсудности, обязанность оплатить поставленные товары, гарантийные обязательства и т.д.).По общему правилу после расторжения договора нельзя требовать возврата исполненного в рамках соглашения, если такая возможность не была оговорена заранее. Также можно потребовать возместить убытки, если прекращение деловых отношений было результатом нарушения обязательств одной из сторон.
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14:25 09.11.2021
 

Невыгодные отношения: как правильно разорвать договор - советы юриста

© Depositphotos / photography33Мужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / photography33
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. У каждой стороны договора есть право прекратить сотрудничество в случае, если в нем отпала необходимость или оно не приносит ожидаемого результата. Как правильно расторгнуть соглашение, когда можно прекратить деловые отношения, каким способом лучше это сделать, а также советы юриста - в материале РИА Новости.

Как расторгнуть договор

Расторжение договора происходит по разным причинам: нарушение одной из сторон условий, неудовлетворительность качества услуги или проданного товара, срыв сроков, контрагент переехал в другой регион, условия сотрудничества стали невыгодными и т.д. Чтобы избежать негативных последствий, нужно прекратить деловые отношения с соблюдением определенной процедуры.
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Способы

Существует три способа расторжения договора:
  1. 1
    по соглашению сторон;
  2. 2
    в одностороннем порядке (когда условия сделки больше не устраивают или отпала необходимость в дальнейшем сотрудничестве);
  3. 3
    в судебном порядке. В этом случае инициатива также исходит от одной из сторон, однако прийти к общему знаменателю без вмешательства суда невозможно.
© Depositphotos / ItchazЖенщина проверяет данные договора
Женщина проверяет данные договора - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / Itchaz
Женщина проверяет данные договора

Сроки

Продолжительность процедуры расторжения зависит от позиции участников в этом вопросе - она занимает всего несколько дней, если все происходит по соглашению сторон это, а судебные разбирательства иногда растягиваются на годы.
Расторгнуть соглашение можно на любом этапе его исполнения. Однако по отдельным видам договоров (например, на аренду квартиры или участка) предусмотрены особые правила досрочного прекращения сотрудничества.
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Как расторгнуть договор в одностороннем порядке

Чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке, у инициатора должны быть объективные на то основания, которые предусматриваются либо законодательством (статья 450 ГК РФ), либо заключенным соглашением.
По общему правилу можно совершить односторонний отказ в случае следующих видов договоров:
  1. 1
    поставки (продавец обязуется передать товар в собственность покупателя);
  2. 2
    энергоснабжения (гарантированный поставщик обеспечивает транспортировку электроэнергии до энергопринимающих устройств потребителя);
  3. 3
    аренды, если это прямо предусмотрено соглашением или договор заключен на неопределенный срок;
  4. 4
    подряда (исполнитель выполняет работу по созданию, отправке или переработке изделия, которое после становится собственностью заказчика);
  5. 5
    возмездного оказания услуг;
  6. 6
    транспортной экспедиции (посылка отдается не частному перевозчику, а сотруднику экспедиторской компании);
  7. 7
    банковского счета (финансовая организация обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиентом, денежные средства);
  8. 8
    агентский договор (вид посреднического соглашения, по которому агент обязуется оказать определенные действия от своего имени).
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Также в документе может быть оговорено, что любой из участников имеет право отказаться от соглашения без объяснения причин или же при наступлении определенных условий, предварительно уведомив другую сторону об этом.

Уведомление о расторжении

Договор считается расторгнутым с того момента, как инициатор направил уведомление об этом, а другой участник его получил. При этом сама форма такого извещения законом не предусмотрена, однако в нем должна быть следующая информация:
  • четко сформулированное намерение отказаться от сотрудничества в одностороннем внесудебном порядке;
  • объективные основания для расторжения, если законом или договором не предусмотрено иное (например, без объяснения причин);
  • наименование, дата и номер расторгаемого соглашения и информация о заключивших его сторонах;
  • ясное требование вернуть исполненное и возместить убытки или штраф, если отказ мотивирован законом или по договору инициатор расторжения имеет право это сделать.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Нотариус"

Как расторгнуть договор через суд

Если контрагент категорически против расторжения договора, то другая сторона может подать иск в суд. Однако для этого нужно иметь весомые причины.
"Когда речь идет о гражданах, а не об организациях, нужно учитывать, что законом "О защите прав потребителей" не предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров, - поделился с РИА Новости Владимир Балакиев, президент “Национальной ассоциации Комплаенс”. - Но прежде чем отказаться от досудебного порядка, стоит учитывать, что в определенных случаях закон обязывает заявить требование об исправлении недостатков перед обращением в суд. Например, в спорах по договору предоставления услуг связи, перевозки пассажира, багажа и груза, реализации туристического продукта”.
Существуют несколько общих оснований для прекращения сотрудничества.
Во-первых, это существенное нарушение договора одной из сторон. Если условия соглашения не выполняются и это наносит ущерб инициатору расторжения.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Во-вторых, изменение обстоятельств, которые были оговорены в начале сделки. Например, повышение цены земельного участка после подписания договора аренды.
В-третьих, наступление иных обстоятельств, которые либо предусмотрены законом, либо прописаны в самом договоре. Например, одна из сторон решила изменить цену на товар или услугу, что не устроило другого участника сделки.
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Инструкция

“Фактически договор можно считать расторгнутым с момента получения уведомления, если от принимающей стороны не последовало соответствующих возражений. Для этого в соглашении можно даже прописать отдельный пункт”, - рассказала член Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина.
Чтобы расторгнуть договор через суд, необходимо сначала направить контрагенту претензию, в которой предлагается прекратить сотрудничество и указаны существенные основания для этого. После нужно определить подведомственность и подсудность для иска: споры, связанные с предпринимательской деятельностью, рассматриваются в арбитраже, иные - в суде общей юрисдикции. Территориально иск подается по месту нахождения ответчика или истца, однако может быть установлена и исключительная подсудность - определенные категории дел рассматриваются в судах, точно указанных в законе.
Необходимо собрать все необходимые документы, подтверждающие правомерность требования помимо самого договора и приложений к нему (например, копия предупреждения о нарушении условий соглашения).
Затем инициатор прекращения сотрудничества должен составить исковое заявление и оплатить госпошлину: при подаче в арбитражный суд она составит 6 000 рублей и 300 рублей при обращении в суд общей юрисдикции.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Здание Московского городского суда
Также отдельно уплачивается госпошлина при наличии имущественного требования о возврате денежных средств в зависимости от цены иска.

Как расторгнуть договор по соглашению сторон

В случае, если обе стороны не против прекращения рабочих отношений, договор расторгается по обоюдному согласию. Для этого, однако, нужно учесть ряд важных моментов:
  1. 1
    Форма расторжения должна совпадать с формой заключения сделки (например, если договор составлялся письменно, то и прекращать сотрудничество надо с помощью подписания специального документа).
  2. 2
    По общему правилу соглашение перестает действовать с момента расторжения, но для этого можно выбрать и конкретную дату.
  3. 3
    Возврат. Если один из участников хотел бы вернуть, допустим, некое изделие, изготовленное по договору, это необходимо указать при заключении соглашения о расторжении. В противном случае такой возможности по законодательству не будет.
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Составление соглашения

Чтобы расторгнуть договор по соглашению сторон, необходимо указать следующие сведения:
  1. 1
    Информация о самом документе (его наименование, дата и номер).
  2. 2
    Необходимые данные о сторонах соглашения и их подписи.
  3. 3
    Четко сформулированное указание о расторжении.
  4. 4
    Дата прекращения сотрудничества (если это необходимо кому-либо из участников сделки).
  5. 5
    Условия о возможном возврате созданных во время действия договора материальных объектов.
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Как расторгнуть различные виды соглашения

Различные виды договоров могут расторгаться в определенном порядке, установленном законодательством или самим соглашением.

Договор аренды

Досрочно прекратить отношения в рамках договора аренды может любой из участников, но лишь в случае, если есть определенные основания: одна из сторон существенно нарушила условия и т.д.
Согласно п. 3 статьи 619 ГК РФ, если арендатор не реализует свои обязательства по договору, арендодатель должен письменно напомнить ему о том, что их нужно исполнять. В остальном процедура расторжения соглашения одинакова для обеих сторон.
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Для начала необходимо составить предложение о прекращении действия договора и направить его контрагенту. Если другой участник не против, то подписывается дополнительное соглашение о расторжении. В противном случае инициатор прекращения сотрудничества может обратиться в суд.

Договор услуг

Процедура расторжения договора услуг зависит от того, кем является инициатор, заказчиком или исполнителем.
Потребитель может отказаться от соглашения в любой момент, однако при этом придется возместить другой стороне понесенные расходы. Исполнитель услуги, в свою очередь, при желании расторгнуть договор должен полностью оплатить убытки заказчика. При этом в само соглашение можно предварительно включить условие о плате за односторонний отказ от дальнейшего сотрудничества.
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Договор дарения

В случае если инициатором расторжения договора дарения является тот, кто получает подарок, он может лишь его не принять. При этом если соглашение было составлено в письменной форме, то отказ составляется точно так же.
Когда договор хочет расторгнуть даритель, отказаться от исполнения условий можно в любое время, как до, так и после подписания соглашения. Например, у человека произошли непредвиденные обстоятельства (потеря работы, существенное изменение условий жизни), он может вернуть себе переданное в дар имущество, если оно представляет для него большую ценность и способно исправить положение.
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Договор с НПФ

Для того, чтобы расторгнуть договор с Негосударственным пенсионным фондом, нужно подать заявление в эту структуру.
Свои накопления можно изъять (если у физлица уже есть право на получение пенсионных выплат), тогда НПФ переведет деньги на банковский счет. Также есть вариант оставить сумму в системе, и фонд перенаправит их в другую организацию, реквизиты которой обязательно указываются в заявлении.
Рекомендуется не расторгать договор в середине года, ведь тогда согласно федеральному закону “О негосударственных пенсионных фондах” средства будут переведены только по состоянию 31 декабря прошлого года.
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Последствия расторжения договора

После расторжения договора какие-либо обязательства сторон более не действительны, помимо тех случаев, которые в силу условий документа предполагают исполнение и после момента прекращения сотрудничества (соглашение о подсудности, обязанность оплатить поставленные товары, гарантийные обязательства и т.д.).
По общему правилу после расторжения договора нельзя требовать возврата исполненного в рамках соглашения, если такая возможность не была оговорена заранее. Также можно потребовать возместить убытки, если прекращение деловых отношений было результатом нарушения обязательств одной из сторон.
 
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