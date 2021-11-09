https://ria.ru/20211109/dogovor-1758223510.html

Невыгодные отношения: как правильно разорвать договор - советы юриста

Как расторгнуть договор: права, основания, сроки и последствия

Невыгодные отношения: как правильно разорвать договор - советы юриста

У каждой стороны договора есть право прекратить сотрудничество в случае, если в нем отпала необходимость или оно не приносит ожидаемого результата. Как... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:25

2021-11-09T14:25

2021-11-09T14:25

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. У каждой стороны договора есть право прекратить сотрудничество в случае, если в нем отпала необходимость или оно не приносит ожидаемого результата. Как правильно расторгнуть соглашение, когда можно прекратить деловые отношения, каким способом лучше это сделать, а также советы юриста - в материале РИА Новости.Как расторгнуть договорРасторжение договора происходит по разным причинам: нарушение одной из сторон условий, неудовлетворительность качества услуги или проданного товара, срыв сроков, контрагент переехал в другой регион, условия сотрудничества стали невыгодными и т.д. Чтобы избежать негативных последствий, нужно прекратить деловые отношения с соблюдением определенной процедуры.СпособыСуществует три способа расторжения договора:СрокиПродолжительность процедуры расторжения зависит от позиции участников в этом вопросе - она занимает всего несколько дней, если все происходит по соглашению сторон это, а судебные разбирательства иногда растягиваются на годы.Как расторгнуть договор в одностороннем порядкеЧтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке, у инициатора должны быть объективные на то основания, которые предусматриваются либо законодательством (статья 450 ГК РФ), либо заключенным соглашением.По общему правилу можно совершить односторонний отказ в случае следующих видов договоров:Также в документе может быть оговорено, что любой из участников имеет право отказаться от соглашения без объяснения причин или же при наступлении определенных условий, предварительно уведомив другую сторону об этом.Уведомление о расторженииДоговор считается расторгнутым с того момента, как инициатор направил уведомление об этом, а другой участник его получил. При этом сама форма такого извещения законом не предусмотрена, однако в нем должна быть следующая информация:Как расторгнуть договор через судЕсли контрагент категорически против расторжения договора, то другая сторона может подать иск в суд. Однако для этого нужно иметь весомые причины.Существуют несколько общих оснований для прекращения сотрудничества.Во-первых, это существенное нарушение договора одной из сторон. Если условия соглашения не выполняются и это наносит ущерб инициатору расторжения.Во-вторых, изменение обстоятельств, которые были оговорены в начале сделки. Например, повышение цены земельного участка после подписания договора аренды.В-третьих, наступление иных обстоятельств, которые либо предусмотрены законом, либо прописаны в самом договоре. Например, одна из сторон решила изменить цену на товар или услугу, что не устроило другого участника сделки.Инструкция“Фактически договор можно считать расторгнутым с момента получения уведомления, если от принимающей стороны не последовало соответствующих возражений. Для этого в соглашении можно даже прописать отдельный пункт”, - рассказала член Адвокатской палаты Московской области Татьяна Сустина.Необходимо собрать все необходимые документы, подтверждающие правомерность требования помимо самого договора и приложений к нему (например, копия предупреждения о нарушении условий соглашения).Затем инициатор прекращения сотрудничества должен составить исковое заявление и оплатить госпошлину: при подаче в арбитражный суд она составит 6 000 рублей и 300 рублей при обращении в суд общей юрисдикции.Также отдельно уплачивается госпошлина при наличии имущественного требования о возврате денежных средств в зависимости от цены иска.Как расторгнуть договор по соглашению сторонВ случае, если обе стороны не против прекращения рабочих отношений, договор расторгается по обоюдному согласию. Для этого, однако, нужно учесть ряд важных моментов:Составление соглашенияЧтобы расторгнуть договор по соглашению сторон, необходимо указать следующие сведения:Как расторгнуть различные виды соглашенияРазличные виды договоров могут расторгаться в определенном порядке, установленном законодательством или самим соглашением.Договор арендыДосрочно прекратить отношения в рамках договора аренды может любой из участников, но лишь в случае, если есть определенные основания: одна из сторон существенно нарушила условия и т.д.Согласно п. 3 статьи 619 ГК РФ, если арендатор не реализует свои обязательства по договору, арендодатель должен письменно напомнить ему о том, что их нужно исполнять. В остальном процедура расторжения соглашения одинакова для обеих сторон.Для начала необходимо составить предложение о прекращении действия договора и направить его контрагенту. Если другой участник не против, то подписывается дополнительное соглашение о расторжении. В противном случае инициатор прекращения сотрудничества может обратиться в суд.Договор услугПроцедура расторжения договора услуг зависит от того, кем является инициатор, заказчиком или исполнителем.Потребитель может отказаться от соглашения в любой момент, однако при этом придется возместить другой стороне понесенные расходы. Исполнитель услуги, в свою очередь, при желании расторгнуть договор должен полностью оплатить убытки заказчика. При этом в само соглашение можно предварительно включить условие о плате за односторонний отказ от дальнейшего сотрудничества.Договор даренияВ случае если инициатором расторжения договора дарения является тот, кто получает подарок, он может лишь его не принять. При этом если соглашение было составлено в письменной форме, то отказ составляется точно так же.Когда договор хочет расторгнуть даритель, отказаться от исполнения условий можно в любое время, как до, так и после подписания соглашения. Например, у человека произошли непредвиденные обстоятельства (потеря работы, существенное изменение условий жизни), он может вернуть себе переданное в дар имущество, если оно представляет для него большую ценность и способно исправить положение.Договор с НПФДля того, чтобы расторгнуть договор с Негосударственным пенсионным фондом, нужно подать заявление в эту структуру.Рекомендуется не расторгать договор в середине года, ведь тогда согласно федеральному закону “О негосударственных пенсионных фондах” средства будут переведены только по состоянию 31 декабря прошлого года.Последствия расторжения договораПосле расторжения договора какие-либо обязательства сторон более не действительны, помимо тех случаев, которые в силу условий документа предполагают исполнение и после момента прекращения сотрудничества (соглашение о подсудности, обязанность оплатить поставленные товары, гарантийные обязательства и т.д.).По общему правилу после расторжения договора нельзя требовать возврата исполненного в рамках соглашения, если такая возможность не была оговорена заранее. Также можно потребовать возместить убытки, если прекращение деловых отношений было результатом нарушения обязательств одной из сторон.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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