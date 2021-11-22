https://ria.ru/20211122/dogovor-1760247496.html

Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда

Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ: условия заключения и расторжения

Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда

Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:45

2021-11-22T20:45

2021-11-22T20:45

экономика

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как заключить и расторгнуть договор с физическим лицом, какие нужно предусмотреть условия — в материале РИА Новости.Что такое договор подрядаТакой тип соглашения регулируется нормами Гражданского кодекса РФ.Это один из старейших видов гражданско-правовых соглашений, он использовался еще в Древнем Риме.Зачем нуженТакой договор заключают, когда есть необходимость в каких-либо работах. Физическое или юрлицо поручает их контрагенту и оплачивает результат. Однако если заказчик недобросовестный, исполнитель может столкнуться с необходимостью истребовать оплату через суд.Виды договоровРазличают следующие виды подряда:БытовойДоговор бытового подряда — это соглашение, по которому подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность в соответствующей сфере, обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу. Она должна удовлетворить бытовые и иные личные потребности человека, которые прописаны в документе, и оплачивается в соответствии с документом. Цена договора включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждениеСтроительныйПо словам Евгения Антонова, ярким примером договора подряда является договор строительного подряда, при котором подрядчик, используя строительные материалы и оборудование, руководствуясь утвержденным проектом, создает или реконструирует объект недвижимости. Сдать работы необходимо в установленный срок. Согласно статье 740 ГК РФ подобный договор заключается при строительстве или реконструкции предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений и т.д., а также при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.Проектные и изыскательские работыВ этом случае подрядчик обязуется разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, а заказчик должен принять и оплатить их результат в соответствии с договором.Проектно-изыскательские работы включают в себя:Работы для муниципальных и государственных нуждПо госконтракту подрядчик обязан выполнить в полном объеме работы, которые прописаны в договоре, а заказчик - принять их. Специфика соглашения в том, что оно составляется с учетом законодательства о госзакупках.Как заключается договорЕвгений Антонов перечислил, какие аспекты должны быть отражены в договоре подряда:Стороны договораСторонами являются:Предмет договораСогласно статье 726 Гражданского кодекса РФ предметом договора подряда является обозначенная в нем работа. Если не согласовать с заказчиком этот момент, то документ может считаться незаключенным.Срок выполнения работСроки выполнения работ зависят от их объема и договоренности между сторонами. Всегда указывается начальная дата и завершающая. Также могут предусматриваться промежуточные сроки отдельных этапов.Стоимость работ и порядок оплатыЦена договора включает компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и оплату труда. Она может быть не только в денежном эквиваленте, но и в виде имущества и т.д.Порядок сдачи и приемки выполненных работНа случай, если контрагент начнет тянуть время, “в договоре предусматривается автоматическое принятие работ (при условии, что заказчик бездействует после извещения о готовности объекта к приемке)”. А для подрядчика во избежание штрафных санкций важно иметь право на приостановку работ, если не поступит оплата за выполненный объем.Права и обязанности сторонОбязанности и ответственность подрядчика выполнить работу:Он должен уведомить заказчика, если предоставленные им материалы непригодны, если есть обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и т.д.Обязанности и ответственность заказчика:По закону подрядчик может не начинать работы, если нарушаются условия договора, требовать возмещения убытков, когда заказчик не содействует в работах, если это прописано в соглашении. Если принимающая сторона уклоняется от приемки, по истечении месяца и после двух предупреждений исполнитель может продать результаты работ, а также удерживать их, если его контрагент не выполняет условия соглашения.При этом заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения и качество работ, разорвать договор или потребовать компенсацию, если подрядчик не закончил в установленный срок. Также он может в любое время расторгнуть соглашение, но только уплатив за уже проделанный объем работ и возместив убытки, если они есть. Если подрядчик не выполнил условия договора в отношении качества, заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков в определенные сроки.Ответственность сторонПри нарушении взятых на себя обязанностей одной из сторон законодательство предусматривает:КонфиденциальностьПосле подписания договора подряда стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам их контрагентов. Без согласия ее нельзя разглашать третьим лицам, согласно ст. ГК РФ.Порядок расторженияСогласно статье 450 Гражданского кодекса РФ расторжение договора возможно:Каких условий не должно быть в договореПодрядчик не считается сотрудником компании, поэтому правила трудового договора его не касаются. Он волен выполнять работу в определенное им самим время, но не может требовать компенсацию за переработку, ночные смены и т.д.Правовое регулированиеКлючевым актом, который регулирует договор подряда, является Гражданский кодекс РФ. В частности, все основные нюансы прописаны в главе 37 ГК РФ. Также отдельных аспектов документа касаются нормы:Преимущества и недостатки для работникаПреимущества:Недостатки:Отличия от трудового договораПо словам Евгения Антонов, разница договора подряда и трудового договора состоят в том, что подрядчик, в отличие от сотрудника фирмы, не подчиняется правилам ее внутреннего трудового распорядка. Штатный работник, выполняя свою трудовую функцию, получает зарплату за объем рабочего времени, а подрядчик – за достижение овеществленного конечного результата за оговоренный срок.На подрядчика не распространяются гарантии и компенсации трудового законодательства, поскольку оно в подряде не применимо.Отличия от договора возмездного оказания услуг

https://ria.ru/20211112/dogovor-1758773846.html

https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия