Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как заключить и расторгнуть договор с физическим лицом, какие нужно предусмотреть условия — в материале РИА Новости.
Что такое договор подряда
Такой тип соглашения регулируется нормами Гражданского кодекса РФ.
“Он широко применяется во всех сферах производства и строительства, в обрабатывающей промышленности и в быту, где требуется создание или переработка материальных объектов”, - рассказал РИА Новости юрист Евгений Антонов.
Это один из старейших видов гражданско-правовых соглашений, он использовался еще в Древнем Риме.
Зачем нужен
Такой договор заключают, когда есть необходимость в каких-либо работах. Физическое или юрлицо поручает их контрагенту и оплачивает результат. Однако если заказчик недобросовестный, исполнитель может столкнуться с необходимостью истребовать оплату через суд.
“Главной отличительной чертой договора подряда является подробно описанный результат работ, их содержание и объем; какие именно действия обязан совершить подрядчик, чтобы выполнить задание, как заказчик принимает и оплачивает работы, в противном случае соглашение будет считаться незаключенным: никаких прав и обязанностей для сторон не возникнет”, - пояснил юрист.
Женщина подписывает документы
Виды договоров
Различают следующие виды подряда:
- —бытовой;
- —строительный;
- —подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;
- —подрядные работы для государственных и муниципальных нужд
Бытовой
Договор бытового подряда — это соглашение, по которому подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность в соответствующей сфере, обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу. Она должна удовлетворить бытовые и иные личные потребности человека, которые прописаны в документе, и оплачивается в соответствии с документом. Цена договора включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение
Строительный
По словам Евгения Антонова, ярким примером договора подряда является договор строительного подряда, при котором подрядчик, используя строительные материалы и оборудование, руководствуясь утвержденным проектом, создает или реконструирует объект недвижимости. Сдать работы необходимо в установленный срок. Согласно статье 740 ГК РФ подобный договор заключается при строительстве или реконструкции предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений и т.д., а также при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Проектные и изыскательские работы
В этом случае подрядчик обязуется разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, а заказчик должен принять и оплатить их результат в соответствии с договором.
Проектно-изыскательские работы включают в себя:
- 1Получение технического задания.
- 2Проведение полевых исследований.
- 3Подготовку планировки объекта.
- 4Оформление бумаг.
- 5Написание сметы.
Работы для муниципальных и государственных нужд
По госконтракту подрядчик обязан выполнить в полном объеме работы, которые прописаны в договоре, а заказчик - принять их. Специфика соглашения в том, что оно составляется с учетом законодательства о госзакупках.
Как заключается договор
Евгений Антонов перечислил, какие аспекты должны быть отражены в договоре подряда:
- —задание заказчика (чаще всего оформляется сметой или техзаданием), в котором отражено содержание, объем работ и их конечный результат;
- —требования к качеству работ и способам его проверки сторонами;
- —сроки выполнения работ (в том числе, промежуточных этапов);
- —условия о том, какая сторона договора предоставляет материалы и оборудование;
- —цена работ и порядок оплаты;
- —возможность привлечения субподрядчиков;
- —порядок приемки выполненных работ;
- —ответственность сторон при нарушении договора и повреждении результата работ;
- —порядок изменения и расторжения договора, возможность одностороннего отказа от его исполнения, иные права и обязанности участников.
Стороны договора
Сторонами являются:
- —заказчик — юридическое или физическое лицо, которое поручает выполнение работ исполнителям по установленным пунктам соглашения;
- —подрядчик — юрлицо или физлицо, которое обязуется исполнить поставленные задачи в определенные сроки и в конкретном объеме.
Предмет договора
Согласно статье 726 Гражданского кодекса РФ предметом договора подряда является обозначенная в нем работа. Если не согласовать с заказчиком этот момент, то документ может считаться незаключенным.
Срок выполнения работ
Сроки выполнения работ зависят от их объема и договоренности между сторонами. Всегда указывается начальная дата и завершающая. Также могут предусматриваться промежуточные сроки отдельных этапов.
Стоимость работ и порядок оплаты
Цена договора включает компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и оплату труда. Она может быть не только в денежном эквиваленте, но и в виде имущества и т.д.
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Порядок сдачи и приемки выполненных работ
“На практике для подрядчика важна своевременная приемка и оплата работ, а для заказчика – качество, скорость выполнения и соответствие заданию, - прокомментировал Евгений Антонов. - Поэтому ключевым разделом подрядного договора является порядок приемки и оплаты выполненных работ, которому следует уделять особое внимание”.
На случай, если контрагент начнет тянуть время, “в договоре предусматривается автоматическое принятие работ (при условии, что заказчик бездействует после извещения о готовности объекта к приемке)”. А для подрядчика во избежание штрафных санкций важно иметь право на приостановку работ, если не поступит оплата за выполненный объем.
“На выполненные работы распространяется гарантия подрядчика, который в течение гарантийного срока обязан устранять возникающие недостатки, если не докажет, что дефекты не имеют причинно-следственной связи с действиями или бездействием подрядчика”, - отметил эксперт.
Права и обязанности сторон
Обязанности и ответственность подрядчика выполнить работу:
- —в срок, определенный договором или правилами выполнения отдельных Видов работ;
- —своим иждивением, то есть своими материалами, силами и средствами, если иное не предусмотрено договором;
- —надлежащего качества.
Он должен уведомить заказчика, если предоставленные им материалы непригодны, если есть обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и т.д.
Обязанности и ответственность заказчика:
- —предоставить материалы, оборудование, техническую документацию и т.д., необходимые для выполнения работы, если это предусмотрено договором, надлежащего качества и в установленный срок;
- —оказать подрядчику содействие в выполнении работы;
- —своевременно принять результат выполненной работы в порядке, предусмотренном договором;
- —оплатить работу.
“Для проверки качества выполненных работ стороны могут привлечь независимых экспертов, заключение которых будет обязательным для исполнения; договор может указывать на то, что услуги экспертной организации оплачивает сторона, не в пользу которой состоялось заключение эксперта, - добавил юрист. - Если заказчик заинтересован в исполнении договора конкретным лицом, то в договоре указывается, что подрядчик обязан выполнить работу лично и не вправе передавать права и обязанности по договору третьим лицам”.
По закону подрядчик может не начинать работы, если нарушаются условия договора, требовать возмещения убытков, когда заказчик не содействует в работах, если это прописано в соглашении. Если принимающая сторона уклоняется от приемки, по истечении месяца и после двух предупреждений исполнитель может продать результаты работ, а также удерживать их, если его контрагент не выполняет условия соглашения.
При этом заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения и качество работ, разорвать договор или потребовать компенсацию, если подрядчик не закончил в установленный срок. Также он может в любое время расторгнуть соглашение, но только уплатив за уже проделанный объем работ и возместив убытки, если они есть. Если подрядчик не выполнил условия договора в отношении качества, заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков в определенные сроки.
Ответственность сторон
При нарушении взятых на себя обязанностей одной из сторон законодательство предусматривает:
- 1Уплату неустойки (штрафа, пени).
- 2Выплату процентов за пользование денежными средствами.
- 3Компенсацию убытков, причиненных нарушением договора.
Конфиденциальность
После подписания договора подряда стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам их контрагентов. Без согласия ее нельзя разглашать третьим лицам, согласно ст. ГК РФ.
Порядок расторжения
Согласно статье 450 Гражданского кодекса РФ расторжение договора возможно:
- —по обоюдному соглашению сторон,
- —при наличии существенных оснований;
- —в случае отказа от выполнения условий контракта заказчиком или исполнителем и т.д.
Каких условий не должно быть в договоре
Подрядчик не считается сотрудником компании, поэтому правила трудового договора его не касаются. Он волен выполнять работу в определенное им самим время, но не может требовать компенсацию за переработку, ночные смены и т.д.
Правовое регулирование
Ключевым актом, который регулирует договор подряда, является Гражданский кодекс РФ. В частности, все основные нюансы прописаны в главе 37 ГК РФ. Также отдельных аспектов документа касаются нормы:
- 1Земельного кодекса РФ;
- 2Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”;
- 3ФЗ от 25.02.1999 г. № 9-Ф3 “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений”.
Преимущества и недостатки для работника
Преимущества:
- 1У заказчика нет расходов на страховые взносы, поэтому оплата подрядчику может быть выше.
- 2Свободный график работы.
- 3Если подрядчик работает быстро, ему не добавят дополнительных обязанностей без увеличения оплаты.
Недостатки:
- 1Отсутствие социального обеспечения на случай болезни и т.д.
- 2Нет оплачиваемого отпуска.
- 3Нет трудового стажа.
- 4Оплачивается только достигнутый результат, независимо от затрат времени.
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Отличия от трудового договора
По словам Евгения Антонов, разница договора подряда и трудового договора состоят в том, что подрядчик, в отличие от сотрудника фирмы, не подчиняется правилам ее внутреннего трудового распорядка. Штатный работник, выполняя свою трудовую функцию, получает зарплату за объем рабочего времени, а подрядчик – за достижение овеществленного конечного результата за оговоренный срок.
На подрядчика не распространяются гарантии и компенсации трудового законодательства, поскольку оно в подряде не применимо.
Отличия от договора возмездного оказания услуг
“Если договор обязывает подрядчика к совершению конкретных действий, но результат таких действий, подлежащий передаче заказчику, сторонами не согласован, есть риск признания такой сделки договором возмездного оказания услуг, который, в свою очередь, направлен на факт совершения действий без оговорки их результата”, - подчеркнул эксперт.