Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/dogovor-1760247496.html
Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда
Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ: условия заключения и расторжения
Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда
Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:45
2021-11-22T20:45
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760221388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f36a8c0899f33ac65557ac9c0bfaab4.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как заключить и расторгнуть договор с физическим лицом, какие нужно предусмотреть условия — в материале РИА Новости.Что такое договор подрядаТакой тип соглашения регулируется нормами Гражданского кодекса РФ.Это один из старейших видов гражданско-правовых соглашений, он использовался еще в Древнем Риме.Зачем нуженТакой договор заключают, когда есть необходимость в каких-либо работах. Физическое или юрлицо поручает их контрагенту и оплачивает результат. Однако если заказчик недобросовестный, исполнитель может столкнуться с необходимостью истребовать оплату через суд.Виды договоровРазличают следующие виды подряда:БытовойДоговор бытового подряда — это соглашение, по которому подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность в соответствующей сфере, обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу. Она должна удовлетворить бытовые и иные личные потребности человека, которые прописаны в документе, и оплачивается в соответствии с документом. Цена договора включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждениеСтроительныйПо словам Евгения Антонова, ярким примером договора подряда является договор строительного подряда, при котором подрядчик, используя строительные материалы и оборудование, руководствуясь утвержденным проектом, создает или реконструирует объект недвижимости. Сдать работы необходимо в установленный срок. Согласно статье 740 ГК РФ подобный договор заключается при строительстве или реконструкции предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений и т.д., а также при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.Проектные и изыскательские работыВ этом случае подрядчик обязуется разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, а заказчик должен принять и оплатить их результат в соответствии с договором.Проектно-изыскательские работы включают в себя:Работы для муниципальных и государственных нуждПо госконтракту подрядчик обязан выполнить в полном объеме работы, которые прописаны в договоре, а заказчик - принять их. Специфика соглашения в том, что оно составляется с учетом законодательства о госзакупках.Как заключается договорЕвгений Антонов перечислил, какие аспекты должны быть отражены в договоре подряда:Стороны договораСторонами являются:Предмет договораСогласно статье 726 Гражданского кодекса РФ предметом договора подряда является обозначенная в нем работа. Если не согласовать с заказчиком этот момент, то документ может считаться незаключенным.Срок выполнения работСроки выполнения работ зависят от их объема и договоренности между сторонами. Всегда указывается начальная дата и завершающая. Также могут предусматриваться промежуточные сроки отдельных этапов.Стоимость работ и порядок оплатыЦена договора включает компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и оплату труда. Она может быть не только в денежном эквиваленте, но и в виде имущества и т.д.Порядок сдачи и приемки выполненных работНа случай, если контрагент начнет тянуть время, “в договоре предусматривается автоматическое принятие работ (при условии, что заказчик бездействует после извещения о готовности объекта к приемке)”. А для подрядчика во избежание штрафных санкций важно иметь право на приостановку работ, если не поступит оплата за выполненный объем.Права и обязанности сторонОбязанности и ответственность подрядчика выполнить работу:Он должен уведомить заказчика, если предоставленные им материалы непригодны, если есть обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и т.д.Обязанности и ответственность заказчика:По закону подрядчик может не начинать работы, если нарушаются условия договора, требовать возмещения убытков, когда заказчик не содействует в работах, если это прописано в соглашении. Если принимающая сторона уклоняется от приемки, по истечении месяца и после двух предупреждений исполнитель может продать результаты работ, а также удерживать их, если его контрагент не выполняет условия соглашения.При этом заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения и качество работ, разорвать договор или потребовать компенсацию, если подрядчик не закончил в установленный срок. Также он может в любое время расторгнуть соглашение, но только уплатив за уже проделанный объем работ и возместив убытки, если они есть. Если подрядчик не выполнил условия договора в отношении качества, заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков в определенные сроки.Ответственность сторонПри нарушении взятых на себя обязанностей одной из сторон законодательство предусматривает:КонфиденциальностьПосле подписания договора подряда стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам их контрагентов. Без согласия ее нельзя разглашать третьим лицам, согласно ст. ГК РФ.Порядок расторженияСогласно статье 450 Гражданского кодекса РФ расторжение договора возможно:Каких условий не должно быть в договореПодрядчик не считается сотрудником компании, поэтому правила трудового договора его не касаются. Он волен выполнять работу в определенное им самим время, но не может требовать компенсацию за переработку, ночные смены и т.д.Правовое регулированиеКлючевым актом, который регулирует договор подряда, является Гражданский кодекс РФ. В частности, все основные нюансы прописаны в главе 37 ГК РФ. Также отдельных аспектов документа касаются нормы:Преимущества и недостатки для работникаПреимущества:Недостатки:Отличия от трудового договораПо словам Евгения Антонов, разница договора подряда и трудового договора состоят в том, что подрядчик, в отличие от сотрудника фирмы, не подчиняется правилам ее внутреннего трудового распорядка. Штатный работник, выполняя свою трудовую функцию, получает зарплату за объем рабочего времени, а подрядчик – за достижение овеществленного конечного результата за оговоренный срок.На подрядчика не распространяются гарантии и компенсации трудового законодательства, поскольку оно в подряде не применимо.Отличия от договора возмездного оказания услуг
https://ria.ru/20211112/dogovor-1758773846.html
https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760221388_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_ecfff5627f827da5e26da0a23067512f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, россия
20:45 22.11.2021
 

Чтобы платить за результат: как правильно составить договор подряда

© Depositphotos / GoodluzПроектно-изыскательские работы
Проектно-изыскательские работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / Goodluz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Договор подряда - это соглашение, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить ту или иную работу для заказчика в определенный срок. О том, как заключить и расторгнуть договор с физическим лицом, какие нужно предусмотреть условия — в материале РИА Новости.

Что такое договор подряда

Такой тип соглашения регулируется нормами Гражданского кодекса РФ.
“Он широко применяется во всех сферах производства и строительства, в обрабатывающей промышленности и в быту, где требуется создание или переработка материальных объектов”, - рассказал РИА Новости юрист Евгений Антонов.
Это один из старейших видов гражданско-правовых соглашений, он использовался еще в Древнем Риме.

Зачем нужен

Такой договор заключают, когда есть необходимость в каких-либо работах. Физическое или юрлицо поручает их контрагенту и оплачивает результат. Однако если заказчик недобросовестный, исполнитель может столкнуться с необходимостью истребовать оплату через суд.
“Главной отличительной чертой договора подряда является подробно описанный результат работ, их содержание и объем; какие именно действия обязан совершить подрядчик, чтобы выполнить задание, как заказчик принимает и оплачивает работы, в противном случае соглашение будет считаться незаключенным: никаких прав и обязанностей для сторон не возникнет”, - пояснил юрист.
© Depositphotos / motortionЖенщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / motortion
Женщина подписывает документы

Виды договоров

Различают следующие виды подряда:
  • бытовой;
  • строительный;
  • подряд на выполнение проектных и изыскательских работ;
  • подрядные работы для государственных и муниципальных нужд

Бытовой

Договор бытового подряда — это соглашение, по которому подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность в соответствующей сфере, обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу. Она должна удовлетворить бытовые и иные личные потребности человека, которые прописаны в документе, и оплачивается в соответствии с документом. Цена договора включает в себя компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение

Строительный

По словам Евгения Антонова, ярким примером договора подряда является договор строительного подряда, при котором подрядчик, используя строительные материалы и оборудование, руководствуясь утвержденным проектом, создает или реконструирует объект недвижимости. Сдать работы необходимо в установленный срок. Согласно статье 740 ГК РФ подобный договор заключается при строительстве или реконструкции предприятий, зданий (в том числе жилых домов), сооружений и т.д., а также при выполнении монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
© Depositphotos / pressmasterСтроительный подряд
Строительный подряд - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / pressmaster
Строительный подряд

Проектные и изыскательские работы

В этом случае подрядчик обязуется разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, а заказчик должен принять и оплатить их результат в соответствии с договором.
Проектно-изыскательские работы включают в себя:
  1. 1
    Получение технического задания.
  2. 2
    Проведение полевых исследований.
  3. 3
    Подготовку планировки объекта.
  4. 4
    Оформление бумаг.
  5. 5
    Написание сметы.

Работы для муниципальных и государственных нужд

По госконтракту подрядчик обязан выполнить в полном объеме работы, которые прописаны в договоре, а заказчик - принять их. Специфика соглашения в том, что оно составляется с учетом законодательства о госзакупках.

Как заключается договор

Евгений Антонов перечислил, какие аспекты должны быть отражены в договоре подряда:
© Depositphotos / kastoШтукатурка потолка и стен
Штукатурка потолка и стен - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / kasto
Штукатурка потолка и стен
  • задание заказчика (чаще всего оформляется сметой или техзаданием), в котором отражено содержание, объем работ и их конечный результат;
  • требования к качеству работ и способам его проверки сторонами;
  • сроки выполнения работ (в том числе, промежуточных этапов);
  • условия о том, какая сторона договора предоставляет материалы и оборудование;
  • цена работ и порядок оплаты;
  • возможность привлечения субподрядчиков;
  • порядок приемки выполненных работ;
  • ответственность сторон при нарушении договора и повреждении результата работ;
  • порядок изменения и расторжения договора, возможность одностороннего отказа от его исполнения, иные права и обязанности участников.

Стороны договора

Сторонами являются:
  • заказчик — юридическое или физическое лицо, которое поручает выполнение работ исполнителям по установленным пунктам соглашения;
  • подрядчик — юрлицо или физлицо, которое обязуется исполнить поставленные задачи в определенные сроки и в конкретном объеме.

Предмет договора

Согласно статье 726 Гражданского кодекса РФ предметом договора подряда является обозначенная в нем работа. Если не согласовать с заказчиком этот момент, то документ может считаться незаключенным.

Срок выполнения работ

Сроки выполнения работ зависят от их объема и договоренности между сторонами. Всегда указывается начальная дата и завершающая. Также могут предусматриваться промежуточные сроки отдельных этапов.

Стоимость работ и порядок оплаты

Цена договора включает компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и оплату труда. Она может быть не только в денежном эквиваленте, но и в виде имущества и т.д.
© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры

Порядок сдачи и приемки выполненных работ

“На практике для подрядчика важна своевременная приемка и оплата работ, а для заказчика – качество, скорость выполнения и соответствие заданию, - прокомментировал Евгений Антонов. - Поэтому ключевым разделом подрядного договора является порядок приемки и оплаты выполненных работ, которому следует уделять особое внимание”.
На случай, если контрагент начнет тянуть время, “в договоре предусматривается автоматическое принятие работ (при условии, что заказчик бездействует после извещения о готовности объекта к приемке)”. А для подрядчика во избежание штрафных санкций важно иметь право на приостановку работ, если не поступит оплата за выполненный объем.
“На выполненные работы распространяется гарантия подрядчика, который в течение гарантийного срока обязан устранять возникающие недостатки, если не докажет, что дефекты не имеют причинно-следственной связи с действиями или бездействием подрядчика”, - отметил эксперт.

Права и обязанности сторон

Обязанности и ответственность подрядчика выполнить работу:
  • в срок, определенный договором или правилами выполнения отдельных Видов работ;
  • своим иждивением, то есть своими материалами, силами и средствами, если иное не предусмотрено договором;
  • надлежащего качества.
© Pixabay / jarmolukАрхитектор
Архитектор - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Pixabay / jarmoluk
Архитектор
Он должен уведомить заказчика, если предоставленные им материалы непригодны, если есть обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и т.д.
Обязанности и ответственность заказчика:
  • предоставить материалы, оборудование, техническую документацию и т.д., необходимые для выполнения работы, если это предусмотрено договором, надлежащего качества и в установленный срок;
  • оказать подрядчику содействие в выполнении работы;
  • своевременно принять результат выполненной работы в порядке, предусмотренном договором;
  • оплатить работу.
“Для проверки качества выполненных работ стороны могут привлечь независимых экспертов, заключение которых будет обязательным для исполнения; договор может указывать на то, что услуги экспертной организации оплачивает сторона, не в пользу которой состоялось заключение эксперта, - добавил юрист. - Если заказчик заинтересован в исполнении договора конкретным лицом, то в договоре указывается, что подрядчик обязан выполнить работу лично и не вправе передавать права и обязанности по договору третьим лицам”.
По закону подрядчик может не начинать работы, если нарушаются условия договора, требовать возмещения убытков, когда заказчик не содействует в работах, если это прописано в соглашении. Если принимающая сторона уклоняется от приемки, по истечении месяца и после двух предупреждений исполнитель может продать результаты работ, а также удерживать их, если его контрагент не выполняет условия соглашения.
При этом заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения и качество работ, разорвать договор или потребовать компенсацию, если подрядчик не закончил в установленный срок. Также он может в любое время расторгнуть соглашение, но только уплатив за уже проделанный объем работ и возместив убытки, если они есть. Если подрядчик не выполнил условия договора в отношении качества, заказчик имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков в определенные сроки.
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:29
Расторгается в один день: юристы рассказали об особенностях договора ГПХ

Ответственность сторон

При нарушении взятых на себя обязанностей одной из сторон законодательство предусматривает:
  1. 1
    Уплату неустойки (штрафа, пени).
  2. 2
    Выплату процентов за пользование денежными средствами.
  3. 3
    Компенсацию убытков, причиненных нарушением договора.

Конфиденциальность

После подписания договора подряда стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, которая стала им известна в связи с выполнением работ (оказанием услуг) и которая может нанести вред интересам их контрагентов. Без согласия ее нельзя разглашать третьим лицам, согласно ст. ГК РФ.

Порядок расторжения

Согласно статье 450 Гражданского кодекса РФ расторжение договора возможно:
  • по обоюдному соглашению сторон,
  • при наличии существенных оснований;
  • в случае отказа от выполнения условий контракта заказчиком или исполнителем и т.д.
© Depositphotos / AndreyPopovАрхитекторы
Архитекторы - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
Архитекторы

Каких условий не должно быть в договоре

Подрядчик не считается сотрудником компании, поэтому правила трудового договора его не касаются. Он волен выполнять работу в определенное им самим время, но не может требовать компенсацию за переработку, ночные смены и т.д.

Правовое регулирование

Ключевым актом, который регулирует договор подряда, является Гражданский кодекс РФ. В частности, все основные нюансы прописаны в главе 37 ГК РФ. Также отдельных аспектов документа касаются нормы:
  1. 1
    Земельного кодекса РФ;
  2. 2
    Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”;
  3. 3
    ФЗ от 25.02.1999 г. № 9-Ф3 “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений”.

Преимущества и недостатки для работника

Преимущества:
  1. 1
    У заказчика нет расходов на страховые взносы, поэтому оплата подрядчику может быть выше.
  2. 2
    Свободный график работы.
  3. 3
    Если подрядчик работает быстро, ему не добавят дополнительных обязанностей без увеличения оплаты.
Недостатки:
  1. 1
    Отсутствие социального обеспечения на случай болезни и т.д.
  2. 2
    Нет оплачиваемого отпуска.
  3. 3
    Нет трудового стажа.
  4. 4
    Оплачивается только достигнутый результат, независимо от затрат времени.
Деловые переговоры - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
9 ноября, 21:05
Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор

Отличия от трудового договора

По словам Евгения Антонов, разница договора подряда и трудового договора состоят в том, что подрядчик, в отличие от сотрудника фирмы, не подчиняется правилам ее внутреннего трудового распорядка. Штатный работник, выполняя свою трудовую функцию, получает зарплату за объем рабочего времени, а подрядчик – за достижение овеществленного конечного результата за оговоренный срок.
На подрядчика не распространяются гарантии и компенсации трудового законодательства, поскольку оно в подряде не применимо.

Отличия от договора возмездного оказания услуг

“Если договор обязывает подрядчика к совершению конкретных действий, но результат таких действий, подлежащий передаче заказчику, сторонами не согласован, есть риск признания такой сделки договором возмездного оказания услуг, который, в свою очередь, направлен на факт совершения действий без оговорки их результата”, - подчеркнул эксперт.
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Лента новостейМолния
В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах