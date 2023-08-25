https://ria.ru/20230825/rastorzhenie_dogovora-1891962851.html

Расторжение договора оказания услуг: основания, порядок и советы юристов

Расторжение договора оказания услуг: порядок, уведомление, стороны

Расторжение договора оказания услуг: основания, порядок и советы юристов

Расторжение договора услуг — это процедура прекращения гражданско-правовых отношений между заказчиком и исполнителем, которые были выстроены на возмездном... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T10:33

2023-08-25T10:33

2023-08-25T10:33

россия

общество

потребители

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Расторжение договора услуг — это процедура прекращения гражданско-правовых отношений между заказчиком и исполнителем, которые были выстроены на возмездном соглашении. О том, как расторгнуть договор в одностороннем порядке и через суд, как написать уведомление и исковое заявление, а также нормы ГК РФ, которые регламентируют расторжение договора об оказании услуг — в материале РИА Новости.Расторжение договора услугДоговором возмездного оказания услуг называют соглашение двух лиц, по которому исполнитель обязуется предоставить какую-либо услугу, а заказчик должен ее оплатить. В большинстве случаев его заключают между гражданами и различными организациями. Согласно Гражданскому кодексу РФ один из контрагентов имеет право на расторжение договора без объяснения причин.“Рассмотрим для примера: ИП Иванов приобрел онлайн-курс и прошел 2 урока из 10. Он вправе в любой момент отказаться от договора за вычетом уже понесенных исполнителем расходов (открытые или проведенные уроки). Совершенно иная ситуация возникает в тот момент, если ему были открыты сразу 10 уроков из 10. В таком случае вторая сторона считается исполнившей обязательство и не возвращает деньги за обучение. Например, человек купил обучающий курс “Корпоративный блогер”. Заключили договор, по которому услуги считаются оказанными с момента предоставления доступа к обучающим материалам. Гражданин начал обучение, но вдруг понял, что оно не соответствует его ожиданиям, и предъявил иск о взыскании денежных средств по договору на оказание услуг. Суды отказали в удовлетворении иска, поскольку услуга фактически оказана, доступ ко всем материалам был предоставлен сразу, истец ею воспользовался до направления ответчику требования об отказе от договора”, — привела пример ведущий юрист ПАО "Аэрофлот" Анастасия Цымбал.Основания расторженияОтказ от договора может быть немотивированным, то есть когда нет весомых оснований для его расторжения, а также мотивированным – когда для расторжения есть причины, предусмотренные законом или самим договором. Юрист, член адвокатской палаты Ростовской области Анна Салютина перечислила распространенные основания для расторжения договора возмездного оказания услуг:Кроме этого, возможны иные основания для расторжения договора, которые могут быть предусмотрены самим соглашением.Порядок расторжения договора услугЕсть несколько вариантов расторжения договора услуг: в одностороннем порядке, по добровольному решению контрагентов и через суд.В одностороннем порядкеСогласно ст. 782 ГК РФ любая из сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от соглашения о предоставлении услуг.“Это можно сделать как до начала их оказания, так и в процессе. При этом причину одностороннего отказа не нужно объяснять другой стороне. Чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор, необходимо письменно направить второй стороне уведомление об отказе. В нем необходимо указать срок, в течение которого договор будет расторгнут. При этом за какой период времени сторона должна направить подобного рода уведомление, как правило, указывается в договоре”, — объяснила Татьяна Улейская, руководитель правового бюро Татьяны Улейской.По словам Анастасии Цымбал, если от договора отказывается заказчик, то он обязан оплатить фактически понесенные исполнителем расходы. Если отказывается исполнитель, то он возмещает заказчику убытки.В судебном порядкеРасторгнуть договор через суд можно, если исполнитель допустил серьезное нарушение, из-за чего заказчик понес значительные убытки, либо когда указанные в договоре условия в конечном счете не были соблюдены. В таких ситуациях заказчик имеет право требовать компенсацию за ущерб и не несет ответственности за оплату фактических расходов исполнителя, отметила Анастасия Цымбал.Исковое заявлениеЗаконодательством не установлены правила составления искового заявления о расторжении договора оказания услуг, поэтому его можно написать в свободной форме. При этом в нем нужно указать следующие данные:В конце истец ставит дату и свою подпись.Судебный процесс“Для расторжения договора в судебном порядке необходимо соблюсти претензионной порядок урегулирования спора, то есть сторона до направления искового заявления в суд должна предъявить претензию и предложение расторгнуть договор. В противном случае иск оставят без движения”, — рассказала Юлия Цын, юрист Европейской Юридической Службы.После того как одна из сторон подала исковое заявление, суд рассматривает его и принимает решение о правомерности расторжения договора.“Обе стороны имеют право представить свои аргументы и доказательства — свидетельские показания, документы и т.д. Затем суд назначает предварительное слушание, на котором стороны обсуждают возможность урегулирования спора до проведения полного судебного процесса. Далее проходит заседание, на котором рассматривают дело и выносят окончательное решение о расторжении договора. Если суд принимает положительное решение, стороны выполняют все требования, указанные в вердикте”, — объяснила Анна Салютина.СрокиПосле того как одна сторона направила контрагенту извещение о расторжении договора с предложением о прекращении договорных отношений без участия в суде, у второй стороны есть 30 дней на ответ. Либо столько, сколько указано в договоре. Это время отводится, чтобы принять решение об обжаловании расторжения соглашения в досудебном порядке или в суде.По соглашению сторонРасторгнуть договор можно и в добровольном порядке, если обе стороны согласны на прекращение правоотношений. При этом важно подписать соглашение, чтобы потом одна из них не смогла предъявлять требований по исполнению обязательств. Документ составляют и подписывают в двух экземплярах: по одному каждому контрагенту. Важно, чтобы в нем была указана дата, с которой прекращаются обязательства. Также между сторонами оговаривается порядок возмещения задолженностей и убытков, если они есть.Уведомление о расторженииСогласно ст. 450.1 ГК РФ сторона, которая хочет отказаться от договора, обязана направить другой стороне уведомление. При этом законом не установлены форма уведомления и требования к его содержанию. Поэтому в документе следует указать:Последствия расторжения договораПоследствия расторжения договора через суд зависят от конкретной ситуации.“Если договор был расторгнут по вине одной из сторон, она обязана выплатить компенсацию за понесенные убытки. Если в договоре были предусмотрены штрафные санкции за его нарушение, расторжение через суд приводит к уплате этих санкций. Кроме этого, расторжение через суд связано с юридическими расходами, такими как оплата услуг адвоката и судебных пошлин”, — отметила Анна Салютина.Эксперт добавила, что в будущем есть вероятность проблемы при заключении новых сделок, так как потенциальные партнеры могут быть осторожными из-за предыдущего конфликта.ЗаконодательствоОтношения, возникающие между контрагентами по поводу оказания услуг, регламентируются гл. 39 ГК РФ. Статья 782 ГК РФ регулирует правила одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. Причем согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 обосновывать его не нужно. Основания для расторжения соглашения перечисляются в ст. 450 и 451 ГК РФ.Советы юристов“Чтобы отказаться от договора, необходимо понимать причины его расторжения. Также стоит оценить сроки направления уведомления и даты расторжения договора. Помимо всего прочего, необходимо посчитать/проверить, возникают ли у стороны убытки или расходы. Я рекомендую направлять стороне уведомление несколькими способами: по электронной почте (адрес должен быть указан в договоре или на официальном сайте) или обычной почтой. Почтой России (заказным письмом с описью вложения) нужно отправлять документ по адресу регистрации, но можно и фактическому адресу проживания. Если по фактическому адресу – на ваше усмотрение, то по адресу регистрации – обязательно. Также можно воспользоваться курьерской службой”, — порекомендовала Татьяна Улейская.“Договор оказания услуг часто ставит исполнителя в незащищенное положение, когда заказчик может отказаться от уже оказанной услуги. В данном случае можно порекомендовать исполнителю переработать свой типовой договор на оказание услуг. Его необходимо составить по модели абонентского договора. Суть его в том, что заказчик вносит периодические платежи, а исполнитель обязуется оказать определенное количество услуг. Такая модель позволяет исключить отказы от договора в связи с тем, что человек передумал или забыл воспользоваться услугой. Если платеж был сделан, то услуга могла быть оказана, но заказчик не обратился к вам за ней. Суд встанет на сторону исполнителя”, — сообщил Степан Углов, юрист компании PRAVO-CITY.“Когда предприниматели заключают договоры возмездного оказания услуг, необходимо четко прописывать фактические расходы, чтобы в случае одностороннего немотивированного отказа грамотно произвести взаиморасчет со второй стороной”, — отметила Анастасия Цымбал.“При возникновении спорной ситуации при договоре оказания услуг рекомендую обратиться за консультацией к юристу с целью определить обоснованность расторжения договора, возникающие последствия и способы урегулирования данного спора”, — добавила Вероника Сальникова, адвокат, партнер юридической фирмы “Яковлев и партнеры”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, потребители