Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде

В 2003 году, после проверки, налоговые органы РФ обвинили нефтяную компанию ЮКОС в создании схемы уклонения от уплаты налогов с использованием подставных юридических лиц, зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением. На основании судебного решения в соответствии со статьей 115 УПК РФ был наложен арест на обыкновенные акции ОАО НК ЮКОС, находящиеся во владении двух иностранных компаний, зарегистрированных на Кипре и острове Мен, – Hulley Enterprises Ltd. (Кипр) и Yukos Universal Ltd. (остров Мен). По данным Генпрокуратуры, эти компании являлись дочерними структурами компании Group Menatep Ltd., зарегистрированной на Гибралтаре, причем 59,5% акций этой компании принадлежали Михаилу Ходорковскому. ЮКОСу выставили налоговые претензии на сумму более 700 миллиардов рублей. В связи с неспособностью компании рассчитаться по долгам, было открыто банкротное производство, активы проданы на торгах, а сама компания ликвидирована. Акционеры ЮКОСа не согласились с таким исходом дела. В феврале 2005 года основные акционеры нефтяного концерна ЮКОС Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd. (вместе контролировали около 70,5% ЮКОС) подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге. Иск основывался на положениях Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 года, международном соглашении о долгосрочном сотрудничестве в энергетической сфере, в котором закреплены гарантии защиты инвесторов при национализации имущества.Экс-акционеры ЮКОСа заявили, что Россия, экспроприировав имущество, нарушила их права как иностранных инвесторов, что, по их мнению, является нарушением Договора к Энергетической хартии.Хартия предусматривает, что сторонам дается три месяца для решения спора мирным путем. Если согласия нет, то любая сторона может передать спор для разрешения в арбитражный суд ad hoc (третейский суд, собранный для разрешения конкретного спора). Суд учреждается в соответствии с регламентом ЮНИСТРАЛ, принятым Комиссией ООН по праву международной торговли в 1976 году, по которому часто разрешаются споры в третейских судах ad hoc.Россия подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, но до завершения процедуры ратификации согласилась применять его на временной основе, то есть в той степени, в которой он не противоречит Конституции, законам и подзаконным нормативно-правовым актам страны. В августе 2009 года российская сторона на официальном уровне заявила об отказе от ратификации документа. 18 октября 2009 года стал последним днем временного применения ДЭХ Россией. На этом основании Россия заявляет о неподсудности Гаагскому арбитражному суду при рассмотрении дел, ссылающихся на Энергетическую хартию.Это возражение стороны было отвергнуто в промежуточном решении суда в ноябре 2009 года. Тем самым арбитражный суд обязал Россию придерживаться положений данного документа.Иск подавался на сумму в размере 114 миллиардов долларов.18 июля 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по искам трех компаний, представляющих бывших акционеров ЮКОСа. Третейский суд частично удовлетворил требования экс-акционеров ЮКОСа к России, присудив им 50 миллиардов долларов вместо затребованных 114 миллиардов. По этому решению кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд ЮКОСа – 8,2 миллиарда долларов. Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества были поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии), так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.В частности, летом 2015 года во Франции и Бельгии были заморожены счета МИА "Россия сегодня". Во Франции также был наложен арест на счета компании Роскосмос. Однако в последующие годы иски об аресте активов России были либо отозваны, либо отменены национальными судами. В Великобритании и США иски были приостановлены. По данным на 12 февраля 2020 года, общие судебные издержки, которые были взысканы на основании решений соответствующих судов с бывших акционеров ЮКОСа в пользу России, составляли 6,7 миллиона долларов. 28 января 2015 года Российская Федерация подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных международным арбитражем в рамках трех параллельных арбитражных разбирательств, инициированных бывшими мажоритарными акционерами ОАО "НК "ЮКОС" на основании Договора к Энергетической хартии. В ходатайствах отмечалось, что арбитражные решения прямо противоречат двум решениям, ранее принятым независимыми палатами Европейского суда по правам человека (в сентябре 2011 года и в июле 2014 года). Как заявил Минфин РФ, обе палаты единогласно постановили, что ОАО "НК "ЮКОС" занималось масштабным уклонением от уплаты налогов, что решения об их доначислении компании были правомерными и соответствовали законодательству РФ, что действия российских властей не были политически мотивированными, а также что ОАО "НК "ЮКОС" не подвергалось дискриминации.В ходатайствах указывалось, что схема ЮКОСа по уклонению от уплаты налогов была бы признана незаконной налоговыми органами практически всех стран мира.В ходатайствах также отмечалось, что иски бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа не должны были когда-либо рассматриваться международным арбитражем, поскольку спор носил чисто внутренний российский характер. Как подчеркивает Минфин, согласно Договору к Энергетической хартии международное арбитражное разбирательство может быть возбуждено лишь гражданами государства, которые осуществили инвестиции в компанию, находящуюся в другом государстве. Все действительно заинтересованные истцы в настоящем споре являются гражданами РФ, и ни один из них никогда не осуществлял иностранные инвестиции в ОАО "НК "ЮКОС".РФ в ходатайствах требовала отмены решений на тех основаниях, что третейский суд не обладал юрисдикцией на рассмотрение исковых требований бывших акционеров ЮКОСа; суд нарушил собственный мандат; арбитры либо не привели обоснований, либо привели противоречивые обоснования в отношении ключевых аспектов своих решений; решения третейского суда нарушают публичный порядок, включая право РФ на применение надлежащей правовой процедуры рассмотрения хозяйственных споров. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал, что гаагский арбитраж, обязавший Россию выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа, не имел надлежащей для этого компетенции. В разъяснениях, опубликованных на сайте суда, говорится о том, что Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии, на которую ссылались истцы. По мнению судей, привлекать страну к подобным спорам можно лишь после ратификации документа.Суд Гааги также постановил выплатить Москве судебные издержки, понесенные в ходе разбирательства по искам.В июле 2016 года экс-акционеры ЮКОСа обратились в Апелляционный суд Гааги для отмены решения Окружного суда Гааги и восстановления арбитражных решений о выплате 50 миллиардов долларов. В свою очередь, российская сторона в ноябре 2017 года направила в Апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу бывших акционеров ЮКОСа.В нем была развита позиция о том, что арбитражная оговорка не могла применяться к России без выполнения процедуры ратификации, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение этих исков.В меморандуме также были приведены более расширенная доказательная база, свидетельские показания и экспертные заключения. 23, 24 и 30 сентября 2019 года Гаагский апелляционный суд провел заключительные устные слушания по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа об отмене решения Окружного суда Гааги. Со стороны Российской Федерации в слушаниях приняли участие представители Минюста России, Международного центра правовой защиты и иностранные адвокаты, представляющие интересы Российской Федерации.В ходе слушаний основной упор в выступлениях российской стороны был сделан на изначальное отсутствие у гаагского арбитража права (юрисдикции) рассматривать упомянутый спор.Российская сторона также представила суду целый ряд доказательств, подтверждающих, что по смыслу Договора к Энергетической хартии бывшие акционеры не являлись добросовестными инвесторами и не осуществляли инвестиции, оперируя вместо этого российскими активами, которые были получены незаконно. Суду была наглядно продемонстрирована разветвленная корпоративная структура ОАО "НК "ЮКОС", включавшая около 600 российских и иностранных компаний, которая в течение многих лет использовалась для сокрытия налогооблагаемой базы и конечных бенефициаров.Кроме того, российская сторона заявила и о других ошибках, допущенных гаагским арбитражем. Так, вопреки положениям Договора к Энергетической хартии арбитры не сочли нужным запросить мнение компетентных российских налоговых органов по существу выдвинутых истцами в адрес Российской Федерации претензий, произвольно истолковали российское законодательство, неверно рассчитали размер якобы понесенного акционерами ОАО "НК "ЮКОС" ущерба, а также пренебрегли своими обязанностями, перепоручив помощнику подготовку большей части арбитражного решения.18 февраля 2020 года апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и восстановил решения гаагского арбитража, обязав Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. С учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов. Минюст России, комментируя решение суда, заявил о намерении оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. По мнению представителей ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были "недобросовестными инвесторами".Так, в министерстве считают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. В частности, руководство компании уклонялось от налогов, нелегально выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег. В Минюсте уточнили, что акционеры ЮКОСа управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине – офшорные компании-пустышки, а в самом низу – сама нефтяная компания. В мае 2020 года стало известно, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов. Слушания по данному делу прошли в Верховном суде Нидерландов 5 февраля 2021 года. В ходе слушаний адвокаты российской стороны представили основные аргументы о серьезных недостатках арбитражных решений, которые были проигнорированы апелляционным судом.Один из основных аргументов РФ заключается в том, что арбитражная оговорка (то есть сама возможность создания международного арбитража), содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии (ДЭХ), не могла применяться, поскольку РФ не ратифицировала этот международный договор.В этом контексте, по мнению представителей РФ, применение положений об арбитраже в ДЭХ идет вразрез с международным правом и противоречит принципу разделения властей.Вместе с тем внимание ВС Нидерландов было обращено на то, что положения ДЭХ не защищают незаконные финансовые операции, в том числе вывод денег из Российской Федерации для целей их последующего отмывания и ухода от налогов. Это, как указывают в Минюсте РФ, также "противоречит публичному порядку Нидерландов и Европейского Союза, равно как и международным договорам в сфере борьбы с коррупцией и легализацией преступных доходов".В ходе выступления представители РФ среди прочего напомнили, что вопросы толкования ДЭХ подлежат передаче на рассмотрение Суда Европейского Союза в Люксембурге.Наконец, как отметил в ходе выступления Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека – заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, суд в Страсбурге подтвердил отсутствие доказательств нарушений права собственности ЮКОСа, дискриминации в отношении компании и злоупотребления полномочиями со стороны российских властей.По словам замминистра юстиции Михаила Гальперина, оппоненты российской стороны в этом процессе упирают на то, что достаточно самого факта подписания Россией этого международного договора. В июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. В декабре Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.Данное решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться исполнения арбитражных решений до тех пор, пока Верховный суд не вынесет окончательного решения. В апреле 2021 года генпрокурор Нидерландов в своем заключении рекомендовал Верховному суду оставить в силе арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации экс-акционерам ЮКОСа. Ожидается, что Верховный суд Нидерландов вынесет решения по делу ЮКОСа 5 ноября 2021 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

