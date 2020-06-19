https://ria.ru/20200619/1573193349.html
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:34
2020-06-19T15:59
юкос
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https://ria.ru/20200603/1572353127.html
Tik Jauki
Ходор и ко*, хватит ставить дизы!
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Рома Квакин
Обнищал ходор, что ли? К чему эта мелочность? Будь выше бренного
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юкос, гаага, нидерланды, в мире
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Верховный суд Нидерландов
признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги
о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа
57 миллиардов долларов, сообщил Минюст.
Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров. Как пояснили РИА Новости в министерстве, с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Верховному суду Нидерландов предстоит оценить российские доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению Москвы, апелляционной инстанцией при толковании международного права.
"Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях", — добавили в Минюсте.
Российская сторона считает, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию.
Офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику, заявляют в Минюсте. Перечислены и другие нарушения, имеющие место с точки зрения России.