Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

"К сожалению, несмотря отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, Апелляционный суд не прислушался к мнению Окружного суда Гааги и признал правомочность вынесенных гаагским арбитражем решений. Суд также не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той степени, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Арбитражная оговорка, содержащаяся в ДЭХ, под сферу такого временного применения не подпадала", - сказал Кондаков.