Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия оспорит решение Апелляционного суда Гааги, который обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", - сказал он.
Кондаков пояснил, что Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и восстановил решения гаагского арбитража.
"К сожалению, несмотря отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, Апелляционный суд не прислушался к мнению Окружного суда Гааги и признал правомочность вынесенных гаагским арбитражем решений. Суд также не принял во внимание неправомерное использование бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован Российской Федерацией и применялся лишь на временной основе в той степени, в которой не противоречил действующему российскому законодательству. Арбитражная оговорка, содержащаяся в ДЭХ, под сферу такого временного применения не подпадала", - сказал Кондаков.
Он подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. "Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", - отметил Кондаков.
Он добавил, что решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией Европейского Суда по правам человека, который ранее в своем постановлении от 20 сентября 2011 года по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России" отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении нее со стороны российских властей.