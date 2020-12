https://ria.ru/20201204/niderlandy-1587651168.html

Суд в Нидерландах отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа, говорится в решении, опубликованном на сайте инстанции.Изначально Апелляционный суд Гааги постановил взыскать с России в пользу бывших собственников нефтяной компании 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов). Затем это решение отменил Окружной суд Гааги, однако арбитраж в феврале повторно встал на сторону акционеров. В июне Верховный суд признал приемлемой кассационную жалобу России на решение о взыскании.Как пояснили в ведомстве, российская сторона считает, что апелляционная инстанция допустила много юридических ошибок при толковании международного права. Так, она пренебрегла многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. В Минюсте настаивали, что экс-акционеры завладели активами "с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа" чиновников, отвечавших за приватизацию. С точки зрения ведомства, офшорные "компании-пустышки" фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.Суть делаВ 2003 году российские налоговые органы обвинили нефтяную компанию ЮКОС в уклонении от уплаты налогов и выдвинули ей претензии на более чем 700 миллиардов рублей. Так как ЮКОС не смог рассчитаться по долгам, в отношении него открыли банкротное производство, активы продали на торгах, а в 2007 году компанию ликвидировали.Акционеры концерна не согласились с таким исходом дела и в начале 2005 года компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и кипрский фонд Veteran Petroleum Ltd., которые вместе контролировали около 70,5 процента ЮКОСа, подали иски против России в Международный арбитражный суд в Гааге.Они заявили, что Россия нарушила их права как иностранных инвесторов, и ссылались на Договор к Энергетической хартии. Сумма иска составляла 114 миллиардов долларов.Россия подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, а в августе 2009 года официально отказалась от его ратификации. На этом основании она заявляла о неподсудности Гаагскому арбитражному суду, но тот отверг это возражение.В июле 2014 года постоянная палата третейского суда в Гааге частично удовлетворила требования экс-акционеров ЮКОСа, присудив им 50 миллиардов долларов. Hulley Enterprises должна была получить компенсацию в 39,9 миллиарда долларов, Yukos Universal Limited — в 1,85 миллиарда, а Veteran Petroleum Ltd. — 8,2 миллиарда. На основании этого решения экс-акционеры ЮКОСа подали иски о взыскании с России средств и аресте государственного имущества в суды разных стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии.В частности, летом 2015 года во Франции и Бельгии были заморожены счета МИА "Россия сегодня", во Франции также наложили арест на счета "Роскосмоса". Однако в последующие годы иски об аресте активов были либо отозваны, либо отменены национальными судами.В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале этого года Апелляционный суд вновь встал на сторону акционеров, а с учетом пеней сумма выросла до 57 миллиардов долларов.

россия, юкос, нидерланды, в мире