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2020-02-18T17:51+0300
https://ria.ru/20200218/1564927602.html
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
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РИА Новости

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

15:34 18.02.2020 (обновлено: 17:51 18.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковСтроительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, заявил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
Минюст России намерен оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. По мнению представителей ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были "недобросовестными инвесторами".
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Так, в министерстве считают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. В частности, руководство компании уклонялось от налогов, нелегально выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег.
В Минюсте уточнили, что акционеры ЮКОСа управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания.

"Противоречит российскому правопорядку"

На решение суда Гааги отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что вердикт противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России.
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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что решение суда носит политический характер, и Россия не должна выплачивать эти средства.
"Должно состояться решение Конституционного суда, которое должно будет позволить России не выплачивать эти суммы, хотя мы можем столкнуться с серьезными проблемами, когда будет арестовываться наша собственность", - заявил РИА Новости парламентарий.

"Проигнорировали аргументы"

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин считает, что у России есть все необходимые правовые основания для обжалования вердикта.
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"Россия при рассмотрении спора в Окружном суде Гааги выдвинула шесть аргументов, которые не давали основания для исполнения решения. Гаагский окружной суд использовал только один аргумент", - добавил он.
По его мнению, "ситуация неоднозначная", так как Гаагский суд в своем решении вышел за предел компетенций, что затрудняет рассмотрение других дел.

Суд по делу ЮКОСа

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
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ЮКОСРоссияВ мире
Популярные комментарии
Суд в Гааге не является международным институтом юриспруденции - поэтому ВСЕ ЕГО РЕШЕНИЯ можно смело посылать подальше самой Гааги ))
18 февраля, 15:52
Dmitry Sokolov
26542032274
ну платить придётся - а как по другому. Проведут ещё одну пенсионную реформу поднимут НДС до 22% - если нет сил, придётся так поступить. Свой народ сдюжит, нам не привыкать. Мы же вон какие богаты, ЗП растёт и т.д.
18 февраля, 15:50
Василий Кондратьев
193152712135
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