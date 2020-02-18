Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС , заявил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Минюст России намерен оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. По мнению представителей ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были "недобросовестными инвесторами".

Так, в министерстве считают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. В частности, руководство компании уклонялось от налогов, нелегально выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег.

В Минюсте уточнили, что акционеры ЮКОСа управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания.

"Противоречит российскому правопорядку"

На решение суда Гааги отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что вердикт противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что решение суда носит политический характер, и Россия не должна выплачивать эти средства.

"Должно состояться решение Конституционного суда, которое должно будет позволить России не выплачивать эти суммы, хотя мы можем столкнуться с серьезными проблемами, когда будет арестовываться наша собственность", - заявил РИА Новости парламентарий.

"Проигнорировали аргументы"

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин считает, что у России есть все необходимые правовые основания для обжалования вердикта.

"Россия при рассмотрении спора в Окружном суде Гааги выдвинула шесть аргументов, которые не давали основания для исполнения решения. Гаагский окружной суд использовал только один аргумент", - добавил он.

По его мнению, "ситуация неоднозначная", так как Гаагский суд в своем решении вышел за предел компетенций, что затрудняет рассмотрение других дел.

Суд по делу ЮКОСа

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.