Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Минюст России намерен оспорить вердикт в Верховном суде Нидерландов. По мнению представителей ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были "недобросовестными инвесторами".
Так, в министерстве считают, что контроль над активами компании был получен благодаря сговору и подкупу должностных лиц. В частности, руководство компании уклонялось от налогов, нелегально выводило активы за рубеж и занималось отмыванием денег.
В Минюсте уточнили, что акционеры ЮКОСа управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания.
"Противоречит российскому правопорядку"
На решение суда Гааги отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что вердикт противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России.
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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что решение суда носит политический характер, и Россия не должна выплачивать эти средства.
"Должно состояться решение Конституционного суда, которое должно будет позволить России не выплачивать эти суммы, хотя мы можем столкнуться с серьезными проблемами, когда будет арестовываться наша собственность", - заявил РИА Новости парламентарий.
"Проигнорировали аргументы"
Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин считает, что у России есть все необходимые правовые основания для обжалования вердикта.
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"Россия при рассмотрении спора в Окружном суде Гааги выдвинула шесть аргументов, которые не давали основания для исполнения решения. Гаагский окружной суд использовал только один аргумент", - добавил он.
По его мнению, "ситуация неоднозначная", так как Гаагский суд в своем решении вышел за предел компетенций, что затрудняет рассмотрение других дел.
Суд по делу ЮКОСа
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.