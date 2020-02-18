Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС , сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.

Как отметили в Министерстве юстиции, Москва "в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов".

По мнению ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".

"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия". Министерство юстиции

В свою очередь, Кондаков уточнил, что решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который 20 сентября 2011 года отверг обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.

Российская сторона отмечала, что акционеры управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания ЮКОС.

Кроме того, в Москве подчеркивали, что российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.