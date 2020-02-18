Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Как отметили в Министерстве юстиции, Москва "в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов".
По мнению ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".
"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия".
В свою очередь, Кондаков уточнил, что решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который 20 сентября 2011 года отверг обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.
Российская сторона отмечала, что акционеры управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания ЮКОС.
Кроме того, в Москве подчеркивали, что российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов долларов, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда. На это решение также была подана жалоба.