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https://ria.ru/20200218/1564916754.html
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
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РИА Новости

Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

12:34 18.02.2020 (обновлено: 15:21 18.02.2020)
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© AP Photo / Peter Dejong Здание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в данном деле.
Как отметили в Министерстве юстиции, Москва "в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов".
Здание министерства юстиции РФ
14 января, 13:35
В Минюсте раскрыли подробности вердикта ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
По мнению ведомства, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не были "добросовестными инвесторами".
"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия".
Министерство юстиции
В свою очередь, Кондаков уточнил, что решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который 20 сентября 2011 года отверг обвинения в адрес России в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.
Российская сторона отмечала, что акционеры управляли активами через систему так называемого русского сэндвича: сверху располагались контролирующие олигархи, посередине — офшорные компании-пустышки, а в самом низу — сама нефтяная компания ЮКОС.
Кроме того, в Москве подчеркивали, что российское законодательство не позволяет выносить в международный арбитраж спор по налоговым мерам, который относится к государственной публичной политике.
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
01:35
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 миллиардов долларов, пояснив, что дело не находится в компетенции этого суда. На это решение также была подана жалоба.
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Решение Гаагского суда по делу ЮКОСаАндрей КондаковЮКОСГаагаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ответ России.. Приходите к обеду в позапрошлую среду))
18 февраля, 12:35
Сила В Правде
119458101652631
Выплатят как миленькие, Европа даже транзит газа с Украиной подписать заставила, а тут тем более
18 февраля, 16:43
Кот на дереве
2482508048
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