https://ria.ru/20211028/sportsmen-1756763826.html

Как вырастить из ребенка спортсмена — тренер дал рекомендации родителям

Спорт для детей: занятия в секциях и кружках, виды спорта по возрасту

Как вырастить из ребенка спортсмена — тренер дал рекомендации родителям

Спорт для детей часто бывает просто увлечением, а иногда превращается в дело всей жизни. О том, какие существуют критерии выбора вида спорта, в каком возрасте... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:13

2021-10-28T21:13

2021-10-28T21:47

спорт

дети

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спорт для детей часто бывает просто увлечением, а иногда превращается в дело всей жизни. О том, какие существуют критерии выбора вида спорта, в каком возрасте лучше начинать занятия, как не пропустить набор в секцию и как записать ребенка в спортивные центры или кружки в Москве рядом с домом — в материале РИА Новости.Что нужно знать про детский спортДетский спорт — это прежде всего оздоровительная физическая культура, которая необходима каждому ребенку для полноценного роста и развития. По мнению экспертов, такие занятия помогают сформировать характер, положительно сказываются на физическом здоровье, улучшают коммуникативные навыки. Если ребенок применяет в обучении те же принципы, что и на тренировках — самоконтроль и усердие, — это влияет на его школьные успехи.Большой спорт — это тоже про физическое и умственное развитие, но в этом случае родители и ребенок становятся перед серьезным выбором, который повлияет на его будущее. Спорт на профессиональном уровне требует упорного труда с малых лет, поэтому нужно быть готовыми к тому, что придется жертвовать чем-то другим, например, свободным временем или даже здоровьем ребенка, так как спорт высших достижений зачастую травмоопасен.Виды спорта для детейВиды детского спорта можно разделить на группы:Несмотря на очевидные различия этих в этих направлениях, у них есть общие черты — соревновательный момент и организованная по правилам структура деятельности. Любой спорт к тому же требует определенной подготовки со стороны ребенка, для того чтобы тот смог проявить свои максимальные способности и мастерство.Критерии выбора секцииЧтобы определиться со спортивным направлением, следует учитывать возраст ребенка, состояние его здоровья, физические данные, темперамент и личные предпочтения. Материальный фактор тоже играет роль в выборе — многие занятия требуют затрат на специальную экипировку, оплату работы тренера и т. д.ВозрастМногие специалисты рекомендуют начинать посещение спортивных секций еще в раннем возрасте, когда ребенок уже нуждается в физической активности и способен к адекватной оценке различных ситуаций. Однако есть общие принципы, по которым стоит соотносить возраст и вид спорта.От 4 до 6 летОптимальный возраст, который позволяет приступить к занятиям плаванием, любыми командными видами спорта, гимнастикой, боевыми искусствами и даже фигурным катанием. В этот период ребенок уже способен осваивать нужные навыки и получать физическую нагрузку.От 6 до 10 летДо 10 лет ребенок определяется с тем, нравится ли ему та секция, которую он посещает, или нет. В это время стоит прислушиваться к пожеланиям маленького спортсмена, чтобы в случае изменений подобрать другое направление.От 10 до 14 летПосле 10 лет, как правило, начинается более серьезный подход к тренировкам. И важно, чтобы ребенку нравился тот спорт, который он выбрал с родителями, так он сможет добиться лучших результатов и будет охотнее посещать занятия.Состояние здоровьяОт наличия или отсутствия заболеваний напрямую зависит вид спорта, который подходит ребенку. Нарушения здоровья могут помешать в достижении высоких результатов или вообще стать противопоказанием для занятий некоторыми спортивными дисциплинами. Обычно если есть медицинские проблемы, то врачи советуют выбирать те виды, которые помогут улучшить самочувствие. Например, конный спорт часто рекомендуют при нарушениях в опорно-двигательном аппарате, а плавание помогает в лечении заболеваний дыхательных путей. При выборе направления лучше всего проконсультироваться с лечащим доктором.Физические данныеВо время выбора секции также важно учитывать физические данные ребенка, а именно — тип телосложения, который разделяют на три вида:В детском возрасте телосложение имеет свойство меняться с годами. Но зачастую опытные тренеры практически сразу видят перспективу будущего спортсмена.Темперамент ребенкаЧтобы спорт для ребенка был комфортным в психологическом плане, стоит учитывать его темперамент, который бывает разных видов:РасходыСпорт — это не только увлечение для ребенка, но и зачастую серьезные затраты для родителей. Любые секции требуют расходов, так как нужно приобрести:Например, одним из самых затратных направлений часто считаются танцы, где крайне важен костюм участника. Специализированная одежда всегда дороже обычной и, кроме того, может требовать дизайнерского подхода, когда идет речь о выступлениях на российском или международном уровне.Личные предпочтенияИнтересы ребенка зачастую проявляются еще в самые ранние годы. Например, двухлетний малыш обожает взаимодействовать с мячом, а это сигнал к выбору футбольной секции, или же маленькая девочка вечерами танцует у телевизора — возможно, ей понравятся спортивные танцы. Задача родителей — вовремя заметить увлечения своего чада и помочь ему реализоваться в них.В большинстве городов можно найти учреждения для развития физических способностей ребенка в зависимости от его возраста и интересов. Так, на сайте мэра Москвы есть специализированный сервис для записи детей в спортивные секции и кружки, позволяющий выбрать учреждение поближе к дому.Наборы в секции обычно происходят в любом сезоне в возрасте от трех лет.Подготовка к спортивной секцииПо словам Алины Абраамян, есть несколько моментов, которые помогут в подготовке к секции:Когда увлечение становится серьезным"В превращении увлечения ребенка в дело жизни все зависит от того, с какой целью родители приводят ребенка на тренировки. Кто-то, отдав юного спортсмена в секцию, с первых дней нацелен на спортивное будущее. Для кого-то важнее здоровье, но, увидев результаты в избранном виде, ребенок начинает строить планы на спортивную карьеру, а кто-то продолжает заниматься просто для себя", — поясняет Алина Абраамян.Однако, по ее словам, ни один из вариантов нельзя назвать правильным, так как в дальнейшем все будет зависеть от тренера, родителя и самого ребенка. Необходимо, чтобы интересы всей цепочки "тренер — спортсмен — родитель" имели общую цель, и только при взаимодействии шансы на успех спортсмена увеличатся.Кроме того, в задачи наставника входит не только проведение занятий, но и, самое главное, — привить любовь к спорту. И для этого используются самые разные методы:Влияние на учебуСпортивные секции однозначно отражаются на учебе, но в этом есть и хорошая, и плохая стороны. С одной — благодаря спорту ребенок становится более трудолюбивым, коммуникабельным, терпеливым, что благоприятно сказывается на успеваемости. Но с другой, если говорить о профессиональном спорте, — есть высокий риск, что ребенок не всегда будет присутствовать на занятиях из-за частых сборов и необходимости уделять большее внимание своему увлечению. Ведь если у ребенка высокие достижения в спорте, зачастую он осознанно ставит его на первое место. Для родителей в таком случае важно определить для себя, каких именно результатов они ждут от ребенка, т. к. всегда успевать и быть лучшим везде практически невозможно, особенно для маленького человека.Плюсы и минусыК плюсам детского спорта относят:Минусы:Истории знаменитостейМария Шарапова впервые пошла на теннис в четыре года. В шесть лет спортсменка уже играла в Москве на показательном уровне. Как итог — Мария стала первой ракеткой мира.Александр Овечкин — известный хоккеист, который начал интересоваться этим видом спорта еще в два года. Даже несмотря на то, что первое время родители были против его увлечения, Александр смог добиться успехов и побил рекорд Павла Буре, забив в 12 лет 59 шайб на чемпионате Москвы.Мохаммед Али — легенда американского и мирового бокса. В 12 лет впервые начал заниматься спортом, после того как у него украли велосипед. Как результат — Али стал одним из самых известных боксеров в тяжелом весе и абсолютным чемпионом.Майкл Джордан — звезда баскетбола и лучший игрок в истории НБА. Примерно в семь лет начал заниматься бейсболом, но, несмотря на успехи в этом направлении, Майклу оно стало неинтересно. Тогда он мечтал попасть в баскетбольную команду к своему брату и получил отказ в возрасте 15 лет. И только через два года упорных тренировок его приняли, что положило начало достижениям в большом спорте: Джордан становится самым ценным игроком чемпионатов, олимпийским чемпионом и чемпионом НБА.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/agressiya-1603264795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200526/1572000634.html

https://rsport.ria.ru/20210217/matytsin-1597818035.html

https://rsport.ria.ru/20211014/khokkey-1754247268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, дети