21:13 28.10.2021 (обновлено: 21:47 28.10.2021)
Как вырастить из ребенка спортсмена — тренер дал рекомендации родителям
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спорт для детей часто бывает просто увлечением, а иногда превращается в дело всей жизни. О том, какие существуют критерии выбора вида спорта, в каком возрасте лучше начинать занятия, как не пропустить набор в секцию и как записать ребенка в спортивные центры или кружки в Москве рядом с домом — в материале РИА Новости.
Что нужно знать про детский спорт
Детский спорт — это прежде всего оздоровительная физическая культура, которая необходима каждому ребенку для полноценного роста и развития. По мнению экспертов, такие занятия помогают сформировать характер, положительно сказываются на физическом здоровье, улучшают коммуникативные навыки. Если ребенок применяет в обучении те же принципы, что и на тренировках — самоконтроль и усердие, — это влияет на его школьные успехи.
Большой спорт — это тоже про физическое и умственное развитие, но в этом случае родители и ребенок становятся перед серьезным выбором, который повлияет на его будущее. Спорт на профессиональном уровне требует упорного труда с малых лет, поэтому нужно быть готовыми к тому, что придется жертвовать чем-то другим, например, свободным временем или даже здоровьем ребенка, так как спорт высших достижений зачастую травмоопасен.
"В первую очередь необходимо понимать, что здоровый и активный образ жизни начинается с самой семьи, то есть родители должны являться примером. Маловероятно, если мама с папой ведут пассивный образ жизни, что ребенок сам захочет другого", — утверждает Алина Абраамян, руководитель и тренер школы футбола "Триумф".
Виды спорта для детей
Виды детского спорта можно разделить на группы:
- —активные игры (футбол, волейбол, баскетбол и т. д.);
- —сложнокоординационный спорт (акробатика, гимнастика и т. д.);
- —скоростно-силовые виды (атлетика, метание снарядов, прыжки и т. д.);
- —водный спорт (плавание, триатлон, парусный спорт, академическая гребля и т. д.);
- —ледовые и зимние виды спорта (хоккей, бобслей, лыжные гонки и т. д.);
- —экстремальный спорт (альпинизм, гонки на гидроциклах, скалолазание, парашютизм и т. д.);
- —спортивные танцы (черлидинг, самба, румба, вальс, танго, боди-балет и т. д.);
- —боевые искусства (бокс, дзюдо, кикбоксинг, тхэквондо и т. д.) и др.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастники спартакиады боевых искусств в Ростове-на-Дону
Участники спартакиады боевых искусств в Ростове-на-Дону
Несмотря на очевидные различия этих в этих направлениях, у них есть общие черты — соревновательный момент и организованная по правилам структура деятельности. Любой спорт к тому же требует определенной подготовки со стороны ребенка, для того чтобы тот смог проявить свои максимальные способности и мастерство.
Критерии выбора секции
Чтобы определиться со спортивным направлением, следует учитывать возраст ребенка, состояние его здоровья, физические данные, темперамент и личные предпочтения. Материальный фактор тоже играет роль в выборе — многие занятия требуют затрат на специальную экипировку, оплату работы тренера и т. д.
Возраст
Многие специалисты рекомендуют начинать посещение спортивных секций еще в раннем возрасте, когда ребенок уже нуждается в физической активности и способен к адекватной оценке различных ситуаций. Однако есть общие принципы, по которым стоит соотносить возраст и вид спорта.
От 4 до 6 лет
Оптимальный возраст, который позволяет приступить к занятиям плаванием, любыми командными видами спорта, гимнастикой, боевыми искусствами и даже фигурным катанием. В этот период ребенок уже способен осваивать нужные навыки и получать физическую нагрузку.
От 6 до 10 лет
До 10 лет ребенок определяется с тем, нравится ли ему та секция, которую он посещает, или нет. В это время стоит прислушиваться к пожеланиям маленького спортсмена, чтобы в случае изменений подобрать другое направление.
От 10 до 14 лет
После 10 лет, как правило, начинается более серьезный подход к тренировкам. И важно, чтобы ребенку нравился тот спорт, который он выбрал с родителями, так он сможет добиться лучших результатов и будет охотнее посещать занятия.
Состояние здоровья
Школьная команда по фитнес-аэробике
От наличия или отсутствия заболеваний напрямую зависит вид спорта, который подходит ребенку. Нарушения здоровья могут помешать в достижении высоких результатов или вообще стать противопоказанием для занятий некоторыми спортивными дисциплинами. Обычно если есть медицинские проблемы, то врачи советуют выбирать те виды, которые помогут улучшить самочувствие. Например, конный спорт часто рекомендуют при нарушениях в опорно-двигательном аппарате, а плавание помогает в лечении заболеваний дыхательных путей. При выборе направления лучше всего проконсультироваться с лечащим доктором.
Физические данные
Во время выбора секции также важно учитывать физические данные ребенка, а именно — тип телосложения, который разделяют на три вида:
- —Астеник — худощавая конституция, часто высокий рост. Такой тип имеет повышенную выносливость и лучше располагает к бегу, танцам, горным лыжам и т. д.
- —Атлетик — более развитая мускулатура обуславливает стойкость к интенсивным нагрузкам. Для этого типа подходит силовой спорт, хоккей, гребля и т. д.
- —Пикнический тип — лучше развита жировая прослойка, но меньше выносливости, что располагает к плаванию, катанию на коньках.
26 мая 2020, 14:00Анатомия ссорКак приучить ребенка к спорту?Вы хотите, чтобы ваш ребенок рос здоровым, но не знаете, как приучить его к спорту? Обсудим со спортивным психологом Юлией Ковалевской какие секции лучше подойдут для вашего ребенка. Как замотивировать и поддержать его в непростых ситуациях. Автор программы Оксана Корякина. Пишите Ssora.net@mail.ru
В детском возрасте телосложение имеет свойство меняться с годами. Но зачастую опытные тренеры практически сразу видят перспективу будущего спортсмена.
Темперамент ребенка
Чтобы спорт для ребенка был комфортным в психологическом плане, стоит учитывать его темперамент, который бывает разных видов:
- —Холерик — это ребенок с реактивным характером, который нуждается в смене деятельности. Для таких людей подходят командные виды спорта, борьба и даже бальные танцы.
- —Сангвиник — подвижный и уравновешенный тип, которому также не подходят монотонные занятия, а наоборот, нужны более активные, например большой теннис или художественная гимнастика.
- —Меланхолик и флегматик — эти два типа объединены в одну группу, так как они характеризуются долгой начальной и конечной реакцией, т. е. лучше всего переживают повторения и цикличность. Им подходят, например, плавание и бег.
Дети в спортивной школе. Архивное фото
Расходы
Спорт — это не только увлечение для ребенка, но и зачастую серьезные затраты для родителей. Любые секции требуют расходов, так как нужно приобрести:
- —абонемент или сертификат на занятие (если это не школьные бесплатные секции);
- —удобную форму (футболку, шорты, кроссовки, носки и т. д.);
- —аксессуары и инвентарь (очки для плавания, наколенники, мячи, ленты, скакалки, боксерские перчатки, коврики для разминки и др.);
- —сумку для ношения экипировки и т. д.
Например, одним из самых затратных направлений часто считаются танцы, где крайне важен костюм участника. Специализированная одежда всегда дороже обычной и, кроме того, может требовать дизайнерского подхода, когда идет речь о выступлениях на российском или международном уровне.
Личные предпочтения
Интересы ребенка зачастую проявляются еще в самые ранние годы. Например, двухлетний малыш обожает взаимодействовать с мячом, а это сигнал к выбору футбольной секции, или же маленькая девочка вечерами танцует у телевизора — возможно, ей понравятся спортивные танцы. Задача родителей — вовремя заметить увлечения своего чада и помочь ему реализоваться в них.
Наборы в секции обычно происходят в любом сезоне в возрасте от трех лет.
Спортивная секция
Подготовка к спортивной секции
По словам Алины Абраамян, есть несколько моментов, которые помогут в подготовке к секции:
- —Спортивная форма является важным аспектом приучения ребенка к спорту. Но будет лучше, если ребенок выберет ее сам.
- —Спортивный инвентарь. Приучать к спорту необходимо с детства, покупая не только современные гаджеты, но и мячи, скакалки, обручи и т. д.
- —Похвала и гордость. Одно из важных правил для привития любви к спорту — никакой критики, только похвала и гордость за достижения ребенка, даже незначительные. Положительная оценка результатов будет стимулировать ребенка добиваться больших успехов.
- —Посещение спортивных площадок, летних лагерей. Коллективные занятия, подвижные игры со сверстниками вызовут еще больший интерес у ребенка к спорту.
- —Просмотр фильмов или мультфильмов про спорт. Дети в младшем возрасте нередко сравнивают себя с киноперсонажами, поэтому просмотр с семьей подобных жанров имеет немаловажную роль.
- —Посещение спортивных мероприятий. Необходимо не только рассказывать, но и показывать ребенку, что такое спорт и "с чем его едят". К примеру, можно посещать с малышом футбольные матчи, где он также может получить положительные эмоции от зрелищности игры, от кричалок фанатов, в общем, от атмосферы на стадионе.
Когда увлечение становится серьезным
"В превращении увлечения ребенка в дело жизни все зависит от того, с какой целью родители приводят ребенка на тренировки. Кто-то, отдав юного спортсмена в секцию, с первых дней нацелен на спортивное будущее. Для кого-то важнее здоровье, но, увидев результаты в избранном виде, ребенок начинает строить планы на спортивную карьеру, а кто-то продолжает заниматься просто для себя", — поясняет Алина Абраамян.
Однако, по ее словам, ни один из вариантов нельзя назвать правильным, так как в дальнейшем все будет зависеть от тренера, родителя и самого ребенка. Необходимо, чтобы интересы всей цепочки "тренер — спортсмен — родитель" имели общую цель, и только при взаимодействии шансы на успех спортсмена увеличатся.
Кроме того, в задачи наставника входит не только проведение занятий, но и, самое главное, — привить любовь к спорту. И для этого используются самые разные методы:
- —инвентарь ярких цветов (красочная форма, интересные расцветки реквизитов и т. д.);
- —помощь в соблюдении дисциплины и самоконтроля;
- —психологическая поддержка;
- —похвала за дисциплину и проделанные труды (в том числе и награждение грамотами и кубками).
Влияние на учебу
Спортивные секции однозначно отражаются на учебе, но в этом есть и хорошая, и плохая стороны. С одной — благодаря спорту ребенок становится более трудолюбивым, коммуникабельным, терпеливым, что благоприятно сказывается на успеваемости. Но с другой, если говорить о профессиональном спорте, — есть высокий риск, что ребенок не всегда будет присутствовать на занятиях из-за частых сборов и необходимости уделять большее внимание своему увлечению. Ведь если у ребенка высокие достижения в спорте, зачастую он осознанно ставит его на первое место. Для родителей в таком случае важно определить для себя, каких именно результатов они ждут от ребенка, т. к. всегда успевать и быть лучшим везде практически невозможно, особенно для маленького человека.
Плюсы и минусы
К плюсам детского спорта относят:
- —общее укрепление растущего организма ребенка;
- —формирование дисциплины;
- —помощь в становлении характера, психологическая разрядка;
- —регулярная коммуникация;
- —повышение самооценки при успехах;
- —возможность стать знаменитостью в случае профессиональных занятий.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена"
Открытие многофункционального спорткомплекса "Чкалов Арена"
Минусы:
- —травмы — любой спорт повышает риск случайных ударов и падений;
- —большая трата времени и сил, если это профессиональный спорт;
- —проблемы выбора — зачастую спорт высоких достижений требует отказаться от другого, например, от обычной карьеры в будущем, которая спокойнее и непринужденнее. Вдобавок к этому спорт требует соблюдения здорового образа жизни, строгих распорядков и жестких диет;
- —отставание в школе — профессиональный спорт часто "перекрывает" собой обычные уроки из-за постоянных сборов, что влияет на успеваемость.
Истории знаменитостей
Мария Шарапова впервые пошла на теннис в четыре года. В шесть лет спортсменка уже играла в Москве на показательном уровне. Как итог — Мария стала первой ракеткой мира.
Александр Овечкин — известный хоккеист, который начал интересоваться этим видом спорта еще в два года. Даже несмотря на то, что первое время родители были против его увлечения, Александр смог добиться успехов и побил рекорд Павла Буре, забив в 12 лет 59 шайб на чемпионате Москвы.
Мохаммед Али — легенда американского и мирового бокса. В 12 лет впервые начал заниматься спортом, после того как у него украли велосипед. Как результат — Али стал одним из самых известных боксеров в тяжелом весе и абсолютным чемпионом.
Майкл Джордан — звезда баскетбола и лучший игрок в истории НБА. Примерно в семь лет начал заниматься бейсболом, но, несмотря на успехи в этом направлении, Майклу оно стало неинтересно. Тогда он мечтал попасть в баскетбольную команду к своему брату и получил отказ в возрасте 15 лет. И только через два года упорных тренировок его приняли, что положило начало достижениям в большом спорте: Джордан становится самым ценным игроком чемпионатов, олимпийским чемпионом и чемпионом НБА.