С яблоками, орехами, сыром: как приготовить штрудель - пошаговые рецепты

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Штрудель - это традиционное австрийское блюдо в виде рулета с яблоками. Как приготовить штрудель в духовке, как лучше всего замесить тесто, самые простые пошаговые Штрудель - это традиционное австрийское блюдо в виде рулета с яблоками. Как приготовить штрудель в духовке, как лучше всего замесить тесто, самые простые пошаговые рецепты в домашних условиях с фото - в материале РИА Новости.

Штрудель

Яблочный штрудель - это классика венской кухни. Само название “штрудель” переводится как “водоворот/вихрь” - блюдо по виду напоминает воронку водоворота. Первый задокументированный в Австрии рецепт относится к 1696 году, он описывал хлебобулочное изделие с творожной начинкой в сливочном соусе.

История блюда

История не сохранила имя первого кондитера, приготовившего штрудель. Есть свидетельства о существовании блюда с похожей рецептурой еще в Византии, но свою популярность пирог получил во времена правления Габсбургов, в XVI-XVII веках.

Вену кондитерское изделие пришло в качестве восточной сладости, похожей по вкусу на пахлаву. И уже потом понравившаяся многим рецептура штруделя разошлась по всему миру.

Ингредиенты

Существуют различные варианты штруделя: с шоколадом, лесными ягодами, орехами, бананами, мясом, грибами, рыбой и т.д. Выбор начинки и рецепта зависит от предпочтений и мастерства кулинара.

Для приготовления штруделя понадобятся следующие главные ингредиенты:

1 Тесто. Оно может быть любое - дрожжевое, фило, слоеное и т.д. Также допускается использовать готовый лаваш. 2 Начинка. В классическом штруделе используют яблоки, изюм и грецкие орехи. Однако этот пирог можно готовить с чем угодно: с любыми другими ягодами, с творожным кремом, с шоколадом и т.д. 3 Сливочное масло (для приготовления начинки и теста, по желанию).

Этапы приготовления

В приготовлении штруделя есть несколько ключевых этапов, общих практически для каждого рецепта:

1 для начала надо приготовить тесто (если не берется уже готовое); 2 сбор начинки; 3 выкладка начинки на тонкий пласт теста; 4 выпекание.

Виды штруделей

Многочисленные рецепты блюда можно разделить на две большие группы - сладкие и несладкие (с мясом, грибами, сыром и пр.). Чаще всего штрудель готовится как десерт, именно поэтому самые распространенные виды: классический; творожный; с вишней/со сливой, с шоколадом. Также некоторые ингредиенты или этапы приготовления различаются в зависимости от страны.

Из какого теста

Тесто для штруделя может быть совершенно любым. Тут кулинар имеет широкие возможности для выбора.

Готовое

Когда не хочется тратить время на приготовление теста, можно купить готовое. Если оно замороженное, по приходе домой нужно дать ему оттаять в микроволновке (5 минут вполне достаточно) и раскатать до максимально тонкой пластины.

Слоеное

При желании можно быстро и просто приготовить для штруделя слоеное тесто. Для этого понадобится 200 г сливочного масла или маргарина, 300 мл ледяной воды, 1 куриное яйцо, 600 г муки, 1 чайная ложка 9-процентного уксуса, пол чайной ложки соли и 10-15 минут свободного времени.

Этапы замешивания теста:

1 В первую очередь, следует просеять муку. 2 В отдельную миску вылить ледяную воду. Туда же добавить уксус, соль и одно яйцо. Все тщательно взбить венчиком. 3 В жидкую массу высыпать муку и начать замешивать тесто. По консистенции оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. 4 Разделить получившееся тесто на две части. Одну раскатать как можно тоньше (примерно до 3 мм) и смазать сливочным маслом. Вторую сделать такой же тонкой и уложить поверх первой, чтобы их края совпадали. Обильно смазать маслом вторую пластину, после чего завернуть слои теста в плотный рулет. 5 Рулет из теста свернуть в улитку, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.

Дрожжевое

Дрожжевое тесто не только обладает мягкой и приятной консистенцией, но и содержит множество полезных для организма витаминов группы B.

Во время приготовления 10 г дрожжей следует развести теплым молоком (не более 30 градусов), добавить в смесь сахар (одну столовую ложку) и перемешать до полного растворения. Оставить закваску минут на пять, чтобы дрожжи начали бродить. Затем высыпать 600 г просеянной муки и добавить два яйца. После замешивания смазать тесто растительным маслом, накрыть теплым полотенцем и оставить на три часа.

Бездрожжевое

Тонкое бездрожжевое тесто готовить намного легче, чем с добавлением дрожжей. Для приготовления понадобится 260 г муки, 100 мл воды, две щепотки соли и 90 мл подсолнечного масла.

Этапы замешивания теста:

1 Просеять муку через сито и насыпать в отдельную миску. 2 К муке добавить масло, воду комнатной температуры и соль. Начать перемешивать продукты ложкой, потом руками. 3 После того, как тесто перестало прилипать к рукам, переложить его на стол и продолжать замешивать в течение 5-10 минут до эластичной и гладкой консистенции. 4 Завернуть готовое тесто в пищевую пленку и оставить в тепле на полчаса

Тесто фило

Тесто фило - родом из Греции, в переводе название означает “лист”. Главная особенность - его делают очень тонким. Поэтому для штруделя оно подойдет как нельзя лучше.

Для приготовления потребуется 3 стакана просеянной муки, 200 мл воды, 3 яичных желтка, две столовые ложки подсолнечного масла, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка уксуса 9%.

Этапы замешивания:

1 Сначала нужно растворить соль и уксус в теплой воде. добавить яичные желтки. 2 Высыпать в отдельную миску муку и сделать в ней небольшое углубление, куда впоследствии вылить жидкую массу с желтками. 3 Начать замешивать тесто ложкой. Потом добавить масло и продолжить замешивать руками. 4 Отбить тесто о стол около 50 раз, пока оно не станет плотным и эластичным. 5 Завернуть готовое тесто в пищевую пленку и оставить на час в помещении с комнатной температурой.

Если соблюдать все правила приготовления, то фило получится максимально эластичным и его можно будет легко раскатать до 3 мм толщиной.

Лаваш

Штрудель из лаваша часто называют “ленивым”, так тесто готовить не нужно. В таком случае блюдо получится хрустящим, хорошо пропитанным, а для того, чтобы его сделать, не потребуется много времени.

Популярные рецепты

Среди множества рецептов штруделя есть несколько, которые пользуются наибольшей популярностью среди кулинаров.

С яблоками и корицей Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 45 мин. Ингредиенты 300-500 г готовое тесто 2-3 шт. яблоки 100 г сахар 20 г корица 50 г мука 1 шт. яйцо Пищевая ценность порции Калорийность 184 ккал Белки 7 г Жиры 8 г Углеводы 22 г Приготовление 1 Яблоки вымыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками. 2 К яблокам добавить корицу, 2 ложки сахара и муку. Аккуратно перемешать и дать настояться 10-15 минут. 3 Тесто раскатать до максимально тонкого пласта. Выложить на него начинку. Аккуратно завернуть трубочкой и слепить края. 4 Взбить яйца. 5 Выложить готовые штрудели на противень. Смазать взбитыми яйцами и сделать ножом неглубокие надрезы. 6 Запекать в духовке в течение 40-45 минут до румяности.

С яблоками и орехами Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 300-500 г готовое тесто 2 шт. яблоки 100 г грецкие орехи 1 г яйцо 50 г мука 250 г сахар по вкусу корица по вкусу 2 ст. л. панировочные сухари Пищевая ценность порции Калорийность 320 ккал Белки 7 г Жиры 27 г Углеводы 26 г Приготовление 1 Яблоки вымыть, очистить от кожуры и нарезать маленькими кусками. 2 Тщательно перемешать фрукты и оставить минут на 20. 3 Ядра орехов нарезать и измельчить. Соединить с панировочными сухарями и оставшимся сахаром. Тщательно перемешать 4 Готовое тесто тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. 5 С одной стороны пластины выложить смесь из орехов. Сверху уложить яблоки. 6 Сформировать рулет, смазать взбитым яйцом и уложить его на противень. 7 Поставить в разогретую духовку и выпекать примерно полчаса при 180 градусах.

С яблоками и изюмом Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 25 мин. Ингредиенты 300-500 г готовое тесто 2 шт. яблоки 1 шт. яйцо 2 ст. л. мука 7 ст. л. сахар по вкусу корица по вкусу 75 г изюм Пищевая ценность порции Калорийность 270 ккал Белки 8 г Жиры 10 г Углеводы 43 г Приготовление 1 Изюм залить кипятком и оставить на полчаса. Затем слить лишнюю жидкость. 2 Очищенные яблоки нарезать мелкими кубиками. Смешать с двумя ложками сахара и корицей (по желанию) и оставить на 10-15 минут. 3 Изюм добавить к яблокам и тщательно перемешать начинку. 4 Готовое тесто раскатать тонким слоем. Выложить яблочную смесь. Свернуть в тугой рулет. 5 Поставить штрудель на противень и запекать в течение 30 минут при 180 градусах.

Классический Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 20 мин. Ингредиенты 250 г слоеное тесто 500 г яблоки 1 шт. яйцо 4 ст. л. сахар 50 г грецкие орехи 4 ст. л. панировочные сухари 20 г корица 50 г изюм Пищевая ценность порции Калорийность 270 ккал Белки 98 г Жиры 10 г Углеводы 43 г Приготовление 1 Измельчить грецкие орехи, смешать их с изюмом. 2 Очистить яблоки и нарезать их в отдельную миску маленькими кубиками. Добавить корицу и сахар. Перемешать и дать ингредиентам постоять минут 10. 3 Пока смесь с начинкой стоит, начать раскатывать слоеное тесто. Смазать его растительным маслом, отступая 2 см от краев. 4 Выложить яблоки на раскатанное тонкое тесто, затем к ним добавить орехи с изюмом и присыпать все панировочными сухарями. 5 Свернуть штрудель в рулет и сделать на нем надрезы. 6 Положить пирог в разогретую заранее духовку и выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Творожный Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 500 г готовое тесто 1 шт. яйцо куриное 0,045 л масло растительное 10 г соль 50 г манная крупа 350 г творог 100 г сахар 60 г сметана 10 г ванилин 1 шт. яичный желток 100 г печенье 40 г сливочное масло Пищевая ценность порции Калорийность 267 ккал Белки 10 г Жиры 11 г Углеводы 35 г Приготовление 1 В емкости тщательно перемешать до состояния однородной мягкой массы творог, яйцо, манную крупу, сметану, ванилин. 2 Раскатать тесто в тонкий прямоугольник. Выложить творожную начинку и сформировать плотный рулет. 3 Выложить штрудель на противень, смазать яичным желтком. 4 Выпекать 35 минут при 180 градусах до румяности.

Сырный Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 500 г готовое тесто 10 г соль 1 ст. л. уксус 9% 3 ст. л. масло растительное 300 г сыр голландский 1 шт. куриное яйцо Пищевая ценность порции Калорийность 297 ккал Белки 15 г Жиры 17 г Углеводы 23 г Приготовление 1 Сыр натереть на крупной терке. 2 Тонко раскатать готовое тесто. 3 Выложить натертый сыр на пласт теста и сформировать рулет. 4 Обильно смазать его яйцом и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 30-35 минут до готовности.

Шоколадный Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 45 мин. Пищевая ценность порции Калорийность 274 ккал Белки 10 г Жиры 34 г Углеводы 34 г Приготовление 1 Максимально тонко раскатать готовое тесто. 2 Поделить шоколад на равные кусочки-квадратики. Измельчить орехи в крошку. 3 Присыпать середину слоя теста орехами, оставив мысленно по краям две части. Аккуратно выложить туда же кусочки шоколада. 4 По свободным бокам сделать симметричные разрезы. Подвернуть тесто с боков и, чередуя полосы от разрезов, заплести “косичку”. 5 Смазать штрудель взбитым яйцом и оставить в духовке запекаться при 180 градусах на 30-40 минут.

Сливовый Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 15 мин. Ингредиенты 500 г готовое тесто 300 г слива без косточки 40 г грецкие орехи 10 г корица 300 г сахар 50 г сливочное масло 3 ст. л. молотые сухари 1 шт. куриное яйцо Пищевая ценность порции Калорийность 180 ккал Белки 3 г Жиры 4 г Углеводы 33 г Приготовление 1 На сухой сковороде подсушить сухари. Добавить туда нарезанные соломкой сливы, сахар и корицу. 2 Грецкие орехи измельчить в крошку и добавить к остальной начинке. Продержать на огне минуты две и остудить. 3 Выложить на тесто начинку, отступая от краев около 4 см. 4 Подвернуть края и завернуть все в рулет. 5 Штрудель смазать взбитым куриным яйцом и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут до готовности.

Вишневый Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 500 г готовое тесто 700 г вишня без косточки 50 г сливочное масло 2 ст. л. крахмал (кукурузный) 125 г сахар 3 ст. л. панировочные сухари 1 шт. яичный желток Пищевая ценность порции Калорийность 250 ккал Белки 4 г Жиры 13 г Углеводы 36 г Приготовление 1 Собрать выделяющийся из вишни сок, добавить сахар и крахмал. Нагреть на среднем огне до густой консистенции. Дать смеси остыть. 2 Остывшим сиропом залить вишню. Добавить панировочные сухари и тщательно перемешать. 3 Тесто раскатать толщиной в 3 мм. Аккуратно выложить на него начинку, оставляя пару см для краев. 4 Сформировать рулет и выложить на противень. Смазать яичным желтком штрудель и запекать его в течение получаса на 180 градусах.

Мадьярский Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Пищевая ценность порции Калорийность 224 ккал Белки 4 г Жиры 14 г Углеводы 25 г Приготовление 1 Очищенные яблоки натереть на крупной терке. 2 Тесто разделить на две части и раскатать на два тонких прямоугольника. 3 Яблоки выложить на одну часть теста, присыпать сверху сахаром и корицей. Растопленное сливочное масло распределить сверху по начинке и накрыть вторым прямоугольником из теста. 4 Защипнуть края у штруделя и пройтись по нему вилкой, оставляя небольшие дырочки. 5 Поставить пирог в разогретую духовку и выпекать при 180 градусах около 25-30 минут.

Австрийский Категория Десерт Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 45 мин. Ингредиенты 500 г тесто фило 1000 г яблоки 2 ст. л. сахар 20 г корица 150 г орехи 3 ст. л. панировочные сухари 40 г сливочное масло 1 шт. яйцо куриное Пищевая ценность порции Калорийность 180 ккал Белки 10 г Жиры 8 г Углеводы 18 г Приготовление 1 На сковороде с растопленным сливочным маслом слегка поджарить порезанные на кубики яблоки. 2 Измельчить орехи и добавить к яблокам вместе с сахаром и корицей. 3 Раскатать тесто фило и присыпать сухарями за пару см от края. Выложить на место панировки начинку. 4 Сформировать плотный рулет, края загнуть и сделать на верхнем слое теста небольшие надрезы. 5 Штрудель смазать взбитым яйцом и отправить выпекаться в духовку при 180 градусах на полчаса до румяности.

Итальянский Категория Десерт Кухня Итальянская Сложность Средне Время готовки 50 мин. Ингредиенты 300 г тесто слоеное 2-3 шт. яблоки 1 ст. л. изюм 2 ст. л. сахар 20 г корица 3 ст. л. панировочные сухари 40 г сливочное масло ½ шт. сок лимона 1 шт. яичный желток Пищевая ценность порции Калорийность 181 ккал Белки 10 г Жиры 7 г Углеводы 18 г Приготовление 1 Очищенные яблоки порезать на тонкие дольки в отдельную миску. Вылить туда же сок лимона, добавить изюм, панировочные сухари, сахар с корицей и тщательно перемешать. 2 Слоеное тесто раскатать, смазать сливочным маслом. 3 Выложить начинку на пласт теста. Аккуратно сформировать рулет. 4 Смазать штрудель яичным желтком, выпекать на 180 градусах около получаса до готовности.

Советы кулинаров

Приготовить дома настоящий яблочный штрудель, соблюдая все каноны его родины, - не так просто. В первую очередь, при выборе теста эксперты рекомендуют обратить внимание именно на фило.

“Штрудель лучше всего готовить из теста фило, так как оно растягивается до толщины папиросной бумаги и при этом не рвется. Как говорят в Австрии, тесто для штруделя должно быть таким тонким, чтобы через него можно было прочитать письмо”, - поделилась с РИА Новости Екатерина Счастливая, кондитер, специалист по полезным десертам.

Во-вторых, важно готовить тесто с оливковым маслом.

“Оливковое масло не только придает тесту эластичность, но и делает его еще более воздушным и мягким”, - рассказала эксперт.

В-третьих, перед отправкой в печь желательно сделать проколы на поверхности штруделя.