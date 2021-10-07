https://ria.ru/20211007/putin-1753437526.html

Путину исполнилось 69 лет

Путину исполнилось 69 лет - РИА Новости, 07.10.2021

Путину исполнилось 69 лет

Президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:14

2021-10-07T00:14

2021-10-07T09:29

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину исполняется 69 лет.Как рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у Путина сегодня есть рабочие планы, но по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими."Так бывает чаще всего", — пояснил представитель Кремля.До этого в сентябре две недели президент находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек, самого главу государства, который привился "Спутником V", болезнь миновала. Рабочий день рожденияЭто не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. В 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.В 2013 году глава государства встречал 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали. Бывший на тот момент президентом Индонезии Сусило Бамбанг спел ему песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер — торт.Один из своих дней рождения Путин встречал в компании китайского лидера Си Цзиньпина."Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал российский президент.В 2011 году в 59-й день рождения премьер-министр Путин выступил в Москве на совещании по вопросам оборонно-промышленного комплекса. В 2009 году в день рождения он провел встречу с ведущими российскими писателями в Государственном музее имени А. С. Пушкина в Москве.В 2005 году Путин 7 октября встретился с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в рамках саммита Организации "Центрально-Азиатское сотрудничество" (ОЦАС), а также провел переговоры с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.В 2002 году 50-летие глава государства отпраздновал в Кишиневе, где принимал участие в саммите СНГ, а затем отправился в Москву и дал ужин для членов правительства России, руководства Федерального собрания, высших судебных органов, прокуратуры, силовых ведомств, высших военачальников.Уроженец Ленинграда Путин несколько раз праздновал день рождения в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. В 2012 году он в кругу родных и близких в Северной столице встретил 60-летие, в 2010-м участвовал в совещании по реализации программ развития федеральных университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов, в 2008-м посетил сессию генассамблеи Интерпола и презентацию фильма о дзюдо. В 2000 году прошла деловая встреча с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, в 2003-м — с избранным губернатором города Валентиной Матвиенко и деятелями искусства, в 2004 и 2006-м Путин также проводил день рождения в родном городе.Тем не менее в 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу — отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам почти девять километров. В 2019-м, как рассказывал Песков, он вновь проводил день рождения с близкими ему людьми. В 2015 году глава государства 7 октября забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". Она победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10. В 2001 году Путин праздновал 49-летие с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.Подарки для президентаОдними из самых необычных подарков, которые Путин получал на день рождения, были двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский "Сафари-парк", копия шапки Мономаха и хрустальный крокодил. По словам Пескова, традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые презенты от знакомых и друзей Путин оставляет себе.В 2017 году на день рождения к Путину в Сочи прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони — их связывают давние дружеские отношения. В подарок российский лидер получил вышитое покрывало, на котором изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея. Кстати, Берлускони приезжал к своему другу и в 2018 году — свидетельством тому стали фотографии на черноморском побережье, которые итальянский политик опубликовал в соцсетях 7 октября.Подарком ко дню рождения Путина можно назвать и успешный пуск крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в прошлом году. Снаряд впервые поразил морскую цель в Баренцевом море, развив скорость более восьми Махов (9,5 тысячи километров в час). Дальность полета ракеты составила 450 километров. Выслушав доклад Генштаба о пуске, Путин подчеркнул, что этап проведения успешного испытания этой ракеты — большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России.Ко дню рождения Путина в Чечне проходят конные скачки, победители которых получают автомобили в качестве призов. Такие мероприятия в республике традиционно устраивают в честь значительных или радостных событий, связанных с какими-либо победами или достижениями, рождением наследника или как дань уважения человеку.

https://ria.ru/20170721/1498938150.html

https://ria.ru/20210926/tayga-1751832584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/tramp-1748752705.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748133540.html

https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html

https://ria.ru/20170721/1498941120.html

россия

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общество, владимир путин, россия