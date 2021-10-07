https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753283505.html

Не ложитесь на полку, не трогайте иллюминатор: опасности в путешествиях

Не ложитесь на полку, не трогайте иллюминатор: опасности в путешествиях - РИА Новости, 07.10.2021

Не ложитесь на полку, не трогайте иллюминатор: опасности в путешествиях

В России очередная волна коронавируса, да и по миру заболеваемость не падает. Но, посидев в прошлом году дома, далеко не все готовы снова воздержаться от... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:00

2021-10-07T08:09

туризм

самолеты

туристы

отели

туризм

аэропорты

вокзалы

проблемы - туризм

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Светлана Баева. В России очередная волна коронавируса, да и по миру заболеваемость не падает. Но, посидев в прошлом году дома, далеко не все готовы снова воздержаться от поездок по стране и за рубеж. Советы врачей — маски, гигиена, вакцинация. А эксперты объяснили РИА Новости, где самое грязное место в аэропорту, почему нельзя трогать пульт телевизора в номере отеля и класть личные вещи в карман кресла в самолете.Лотки с микробами"Правила просты: избегайте массовых мероприятий и откажитесь от прогулок по торговым центрам", — в интервью радио Sputnik советует врач-терапевт Елена Игнатикова. Но в путешествиях, если речь не о личном транспорте, это невозможно. Аэропорт, вокзал — вот вам и "массовое мероприятие".При этом так называемая стерильная зона хабов от стерильности далека."Часто рейс приходится ждать несколько часов, многие снимают маски, — говорит основатель и организатор "Мастерской авторских туров" Сергей Север. — В аэропорту просто не успевают после каждого пассажира обработать сиденья".Эксперт напоминает, что и в ресторанных зонах небезопасно. Барные стойки и стулья тоже протирают не после каждого гостя. Купюры и монеты — еще одна потенциальная угроза, лучше безналичный расчет, благо сейчас с этим проблемы возникают редко.В 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения провели исследование, чтобы выяснить, где самые грязные места в аэропорту. Оказалось — лотки, куда при досмотре складывают одежду, рюкзаки, личные вещи. В половине обнаружили вирусы гриппа и другую инфекцию. Сейчас лотки дезинфицируют, но вряд ли при большом потоке пассажиров можно говорить о полной безопасности. Эксперты рекомендуют при досмотре личные вещи — ключи, телефоны, ремни — убирать в ручную кладь.Туалет — вне конкуренцииЕще один рассадник бактерий — туалет. В аэропортах, на вокзалах, в самолетах и поездах за ручку двери там лучше браться в перчатке или через салфетку. Сиденья унитаза не касайтесь — воспользуйтесь защитным одноразовым покрытием. Краны в раковине также открывайте через салфетку."В условиях пандемии наиболее опасные поверхности — те, с которыми контактирует больше всего людей, — подтверждает врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" и эксперт по профилактике коронавируса Николай Дубинин. — Безусловно, дверные ручки в туалет — вне конкуренции. В больницах уже давно применяют лайфхак — наматывают на них тряпку, смоченную дезинфицирующим средством. Чтобы все заодно мыли руки"."Надо перестраивать мышление, меньше прикасаться к различным предметам без особой надобности, — добавляет Сергей Север. — Следить за тем, чтобы не подносить лишний раз к лицу руки".Подгузник в кармане, микробы на полкеВ самолетах, помимо обязательного инструктажа по безопасности на борту, теперь обычно сообщают, что лайнер дезинфицируется, а воздух обновляется каждые три минуты. Дышите спокойно, но ничего не трогайте."В самолете не нужно касаться иллюминаторов, это идеальное место для бактерий, — предупреждает доцент, заместитель заведующего кафедрой индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Роман Гареев. — Страшно представить, сколько микробов может подхватить человек, прислонивший лицо к иллюминатору. Подлокотники протрите дезинфицирующей салфеткой".Опасны и откидные столики. "Я видела, как родители меняли на нем ребенку подгузник и клали использованный в карман в спинке кресла", — рассказывала стюардесса Кэт Камалани.Зачастую, по словам бортпроводников, карманы в сиденьях очищают, но не моют. Вот и получается: туда суют грязные салфетки, носки, жвачку, недоеденные конфеты, огрызки яблок, а туристы следующего рейса — телефон или ноутбук.С пледами и подушками тоже поосторожнее, особенно если они не в индивидуальной упаковке. Вполне вероятно, что ими уже пользовались предыдущие пассажиры.Почти то же самое — и в поездах дальнего следования. "Не ложитесь лицом на неприкрытую постельным бельем полку, — уточняет Роман Гареев. — Стол в купе протрите влажной салфеткой". На него, кстати, нередко встают ногами, чтобы забраться на верхнюю полку. И не экономьте на индивидуальном постельном белье.Самый опасный предмет Номер в гостинице, который, по идее, убирают перед каждым новым гостем, тоже может оказаться не вполне чистым. "Самые опасные предметы в отеле — это пульты от телевизора и кондиционера. Их редко протирают и дезинфицируют, горничные часто просто боятся что-то сломать", — объясняет директор по развитию "Онлайнтурс" Екатерина Буряк. Также не стоит рассчитывать на стерильность выключателей, дверных ручек, многоразовой посуды, стаканчиков для зубных щеток. Некоторые эксперты отмечают, что горничные нередко протирают все одной тряпкой или полотенцем — и поверхности, и посуду. В номерах не трогайте картины и абажуры. "Как показывает практика, эти предметы интерьера протирают от пыли редко. Возможна аллергическая реакция, — уточняет Роман Гареев. — Шторы, покрывала на кроватях — все это тоже попадает в химчистку нечасто".Стало чищеНо есть и хорошая новость для путешественников, и связана она, как ни странно, с коронавирусом. Санитайзерами в аэропортах, на вокзалах, в отелях, кафе, ресторанах, туалетах уже никого не удивить. Убираются теперь тщательнее, многие известные гостиничные сети консультируются с медицинскими центрами, клиниками, университетами. Усилили дезинфекцию номеров и мест общего пользования. Более того, в крупных международных сетях горничным выдают ультрафиолетовые лампы. Да и сами туристы стали ответственнее. Как показало исследование компании Booking.com, в отзывах слова "чистота" и "гигиена" гости используют на 60 процентов чаще, чем до пандемии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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