https://ria.ru/20211006/volna-1753265686.html

Россиян призвали пока не ходить по магазинам

Врач рассказала, как подготовиться к новой волне COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

Россиян призвали пока не ходить по магазинам

В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о мерах... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:08

2021-10-06T02:08

2021-10-06T02:08

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о мерах безопасности, которые важно соблюдать каждому для защиты от COVID-19.Россиянам необходимо придерживаться всех мер предосторожности, рекомендованных ранее, причем вакцинированных людей это тоже касается, отметила она. Правила безопасности просты. Прежде всего, следует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. Врач-терапевт советует активнее пользоваться сервисами по доставке товаров на дом.В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. Врач объяснила, почему это средство защиты нельзя использовать дольше."Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов", – предупредила она.По словам Елены Игнатиковой, слишком долгое ношение одной и той же маски может привести к "самозаражению" человека и развитию различных заболеваний, таких как фарингиты, тонзиллиты и кариес."Мы выдыхаем "свои" бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению. Пускай это будет и не COVID-19, но обострение фарингитов, тонзиллитов может быть. Постоянное ношение одной и той же маски даже меняет микрофлору ротовой полости и способствует развитию кариеса", – объяснила она.Наконец, хорошей мерой защиты от инфекции является мытье рук, только делать это нужно правильно, добавила врач-терапевт."Намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть", – напомнила Елена Игнатикова требования гигиены.Но самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, заключила она в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/kovid-1753222955.html

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753200467.html

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общество, россия, коронавирус covid-19