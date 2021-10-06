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Россиян призвали пока не ходить по магазинам
Врач рассказала, как подготовиться к новой волне COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
Россиян призвали пока не ходить по магазинам
В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о мерах... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:08
2021-10-06T02:08
2021-10-06T02:08
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о мерах безопасности, которые важно соблюдать каждому для защиты от COVID-19.Россиянам необходимо придерживаться всех мер предосторожности, рекомендованных ранее, причем вакцинированных людей это тоже касается, отметила она. Правила безопасности просты. Прежде всего, следует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. Врач-терапевт советует активнее пользоваться сервисами по доставке товаров на дом.В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. Врач объяснила, почему это средство защиты нельзя использовать дольше."Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов", – предупредила она.По словам Елены Игнатиковой, слишком долгое ношение одной и той же маски может привести к "самозаражению" человека и развитию различных заболеваний, таких как фарингиты, тонзиллиты и кариес."Мы выдыхаем "свои" бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению. Пускай это будет и не COVID-19, но обострение фарингитов, тонзиллитов может быть. Постоянное ношение одной и той же маски даже меняет микрофлору ротовой полости и способствует развитию кариеса", – объяснила она.Наконец, хорошей мерой защиты от инфекции является мытье рук, только делать это нужно правильно, добавила врач-терапевт."Намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть", – напомнила Елена Игнатикова требования гигиены.Но самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, заключила она в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/kovid-1753222955.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
Врач рассказала, как подготовиться к новой волне COVID-19
Врач Игнатикова призвала не ходить в торговые центры и носить маску для защиты от COVID-19
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В российских регионах наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В интервью радио Sputnik
врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о мерах безопасности, которые важно соблюдать каждому для защиты от COVID-19
.
Россиянам необходимо придерживаться всех мер предосторожности, рекомендованных ранее, причем вакцинированных людей это тоже касается, отметила она. Правила безопасности просты. Прежде всего, следует избегать посещения массовых мероприятий и отказаться от прогулок по торговым центрам. Врач-терапевт советует активнее пользоваться сервисами по доставке товаров на дом.
"Сейчас широко развиты сервисы покупки еды, покупки одежды с доставкой на дом. Лучше, наверное, пользоваться услугами доставки", – сказала Елена Игнатикова.
В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа. Врач объяснила, почему это средство защиты нельзя использовать дольше.
"Когда мы дышим, то выдыхаем влажный воздух, за счет этого маска начинает, скажем так, портиться, поры, которые там есть, увеличиваются, и через использованную маску может залететь большое количество бактерий и вирусов", – предупредила она.
По словам Елены Игнатиковой, слишком долгое ношение одной и той же маски может привести к "самозаражению" человека и развитию различных заболеваний, таких как фарингиты, тонзиллиты и кариес.
"Мы выдыхаем "свои" бактерии, и когда их концентрация становится высокой, это может привести к самозаражению. Пускай это будет и не COVID-19, но обострение фарингитов, тонзиллитов может быть. Постоянное ношение одной и той же маски даже меняет микрофлору ротовой полости и способствует развитию кариеса", – объяснила она.
Наконец, хорошей мерой защиты от инфекции является мытье рук, только делать это нужно правильно, добавила врач-терапевт.
"Намылить, хорошо промыть в течение 20 секунд и потом уже смыть", – напомнила Елена Игнатикова требования гигиены.
Но самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, заключила она в интервью радио Sputnik.