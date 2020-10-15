https://ria.ru/20201015/styuardessa-1579800458.html

Стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете

Стюардесса рассказала, насколько грязно в салоне самолета на самом деле, и к чему не стоит прикасаться, сообщает Express. РИА Новости, 15.10.2020

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Стюардесса рассказала, насколько грязно в салоне самолета на самом деле, и к чему не стоит прикасаться, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1347381/flights-cabin-crew-plane-dirty-flight-attendant-viral-video-clean-planes" target="_blank">сообщает</a> Express.Бортпроводница Кэт Камалани, у которой почти 300 тысяч подписчиков на TikTok, 50 тысяч — в Instagram и 33 500 — на YouTube, рассказала, что не следует трогать на борту.В частности, она посоветовала не прикасаться к карману на спинке впереди стоящего кресла."Их чистят между полетами, но не дезинфицируют", — объяснила она. — Подумай обо всех этих грязных салфетках, пакетах для рвоты и мусоре, которые там были".Также она посоветовала, перед использованием столика, продезинфицировать его."Я видела, как родители меняли на нем подгузник ребенку и клали использованный в карман", — поделилась она.Также стюардесса посоветовала быть осторожнее с вентиляционными отверстиями над креслами и инструкциями по технике безопасности. "Они видели тысячи рук, — предупредила стюардесса. — Вытрите их, прежде чем прикоснуться к ним".И дверь в туалет, по ее словам, лучше не трогать голыми руками, а использовать хотя бы салфетку.

https://ria.ru/20201005/oteli-1578124381.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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