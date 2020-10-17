https://ria.ru/20201017/perelety-1580159169.html

Названы способы обезопасить себя от коронавируса в аэропорту и в самолете

Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, сообщает Express. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T10:48

2020-10-17T10:48

2020-10-17T10:48

коронавирус covid-19

туризм

туризм

туристы

авиакомпании

самолеты

новости - туризм

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574591538_0:77:1650:1005_1400x0_80_0_0_01f0cfb304d6be3747cea8efc4ab2fe4.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1348392/flights-coronavirus-travel-covid-plane-safe-tsa-advice-airport-cdc" target="_blank">сообщает</a> Express.Первое правило – соблюдение социальной дистанции, там, где это возможно (например, на контрольно-пропускном пункте). По данным TSA, расстояние между людьми должно быть шесть футов, то есть около 183 сантиметров. Кроме того, специалисты напомнили о необходимости носить маску на протяжении всего путешествия. Также эксперты поделились способами максимально обезопасить себя на предполетном досмотре. Раньше, когда путешественники проходили через службу безопасности аэропорта, их просили положить верхнюю одежду и предметы в лотки. Однако они могут быть довольно грязными. В 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения провели исследование, чтобы выяснить, где самое грязное место в аэропорту. Самыми "злостными преступниками" оказались именно лотки. В половине из них исследователи обнаружили вирусы гриппа и других заболеваний.Проблема с лотками заключается в том, что пассажиры регулярно кладут в них множество грязных предметов: от зубных протезов и ингаляторов до обуви и использованных детских подгузников. Более того, туристам приходится брать лотки в руки.Хотя с начала пандемии меры по дезинфекции и очистке в аэропортах были усилены, TSA рекомендует пассажирам помещать все предметы в ручную кладь. "Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь", — поясняют в TSA.Гигиена также необходима, чтобы ограничить распространение вируса. "Соблюдайте правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, в том числе непосредственно перед и после завершения процесса проверки. Или используйте дезинфицирующее средство", — предупреждают эксперты.Кроме того, они рекомендуют отдыхающим закладывать больше времени на предполетные процедуры, так как коронавирус повлиял на штатное расписание, и в аэропорту все проверки проходят дольше.

https://ria.ru/20201015/styuardessa-1579800458.html

https://ria.ru/20200915/styuardessa-1577216850.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, сша