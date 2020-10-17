https://ria.ru/20201017/perelety-1580159169.html
Названы способы обезопасить себя от коронавируса в аэропорту и в самолете
Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, сообщает Express. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T10:48
2020-10-17T10:48
2020-10-17T10:48
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1348392/flights-coronavirus-travel-covid-plane-safe-tsa-advice-airport-cdc" target="_blank">сообщает</a> Express.Первое правило – соблюдение социальной дистанции, там, где это возможно (например, на контрольно-пропускном пункте). По данным TSA, расстояние между людьми должно быть шесть футов, то есть около 183 сантиметров. Кроме того, специалисты напомнили о необходимости носить маску на протяжении всего путешествия. Также эксперты поделились способами максимально обезопасить себя на предполетном досмотре. Раньше, когда путешественники проходили через службу безопасности аэропорта, их просили положить верхнюю одежду и предметы в лотки. Однако они могут быть довольно грязными. В 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения провели исследование, чтобы выяснить, где самое грязное место в аэропорту. Самыми "злостными преступниками" оказались именно лотки. В половине из них исследователи обнаружили вирусы гриппа и других заболеваний.Проблема с лотками заключается в том, что пассажиры регулярно кладут в них множество грязных предметов: от зубных протезов и ингаляторов до обуви и использованных детских подгузников. Более того, туристам приходится брать лотки в руки.Хотя с начала пандемии меры по дезинфекции и очистке в аэропортах были усилены, TSA рекомендует пассажирам помещать все предметы в ручную кладь. "Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь", — поясняют в TSA.Гигиена также необходима, чтобы ограничить распространение вируса. "Соблюдайте правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, в том числе непосредственно перед и после завершения процесса проверки. Или используйте дезинфицирующее средство", — предупреждают эксперты.Кроме того, они рекомендуют отдыхающим закладывать больше времени на предполетные процедуры, так как коронавирус повлиял на штатное расписание, и в аэропорту все проверки проходят дольше.
https://ria.ru/20201015/styuardessa-1579800458.html
https://ria.ru/20200915/styuardessa-1577216850.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, сша
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Администрация транспортной безопасности США (TSA) поделилась способами, как обезопасить себя от коронавируса на борту самолета и в аэропорту, сообщает
Express.
Первое правило – соблюдение социальной дистанции, там, где это возможно (например, на контрольно-пропускном пункте). По данным TSA, расстояние между людьми должно быть шесть футов, то есть около 183 сантиметров. Кроме того, специалисты напомнили о необходимости носить маску на протяжении всего путешествия.
Также эксперты поделились способами максимально обезопасить себя на предполетном досмотре. Раньше, когда путешественники проходили через службу безопасности аэропорта, их просили положить верхнюю одежду и предметы в лотки. Однако они могут быть довольно грязными.
В 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения и социального обеспечения провели исследование, чтобы выяснить, где самое грязное место в аэропорту. Самыми "злостными преступниками" оказались именно лотки. В половине из них исследователи обнаружили вирусы гриппа и других заболеваний.
Проблема с лотками заключается в том, что пассажиры регулярно кладут в них множество грязных предметов: от зубных протезов и ингаляторов до обуви и использованных детских подгузников. Более того, туристам приходится брать лотки в руки.
Хотя с начала пандемии меры по дезинфекции и очистке в аэропортах были усилены, TSA рекомендует пассажирам помещать все предметы в ручную кладь. "Снимите ремни и выньте все личные вещи из карманов, такие как кошельки, ключи или телефоны, прежде чем встать в очередь контрольно-пропускного пункта, и поместите их в свою ручную кладь", — поясняют в TSA.
Гигиена также необходима, чтобы ограничить распространение вируса. "Соблюдайте правила гигиены, такие как регулярное мытье рук, в том числе непосредственно перед и после завершения процесса проверки. Или используйте дезинфицирующее средство", — предупреждают эксперты.
Кроме того, они рекомендуют отдыхающим закладывать больше времени на предполетные процедуры, так как коронавирус повлиял на штатное расписание, и в аэропорту все проверки проходят дольше.