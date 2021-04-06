https://ria.ru/20210406/styuardessa-1604304232.html

Стюардесса рассказала, почему нельзя прислоняться к иллюминатору

Стюардесса рассказала, почему нельзя прислоняться к иллюминатору

Стюардесса рассказала, почему никогда не стоит прислоняться к иллюминатору самолета, сообщает Express. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T01:26

2021-04-06T01:26

2021-04-06T01:26

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, почему никогда не стоит прислоняться к иллюминатору самолета, сообщает Express.Бортпроводники являются экспертами, когда речь заходит о том, что происходит на борту, также они могут рассказать, где находятся самые грязные места. Одна из стюардесс поделилась информацией о малоизвестной, но опасной зоне. Она объяснила, что пассажиры никогда не должны прислоняться головой к иллюминатору.“Если бы была специальная подсветка, показывающая наличие микробов, их число на стене возле окна сильно удивило бы всех", - предупредила она. Откидывающиеся столики – еще одно опасное место. Бортпроводники не знают, сколько людей кашляли, дышали, чихали на них, и что еще осталось на поверхности. Стюардессы вспоминают, что там меняли подгузники младенцам, или людей тошнило. Бортпроводники рекомендуют путешествовать с антибактериальными салфетками и чистить столы перед использованием.Еще одна стюардесса показала, как грязны карманы в спинках кресел в самолетах. Их очищают от мусора, но не моют. Пассажиры же могут положить туда грязные салфетки, носки, жвачку, недоеденные конфеты, огрызки яблок, а другие туристы на следующем рейсе кладут в карман свой телефон или ноутбук.

https://ria.ru/20210321/styuardessa-1602060646.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм