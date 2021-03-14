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Туризм
https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html
Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
Российские туристы рассказали, на что они будут обращать внимание при планировании путешествий в 2021 году, сообщает Booking.com. РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T03:01
2021-03-14T03:01
туризм
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские туристы рассказали, на что они будут обращать внимание при планировании путешествий в 2021 году, сообщает Booking.com.Компания провела исследование, опросив более тысячи россиян.Более половины (58 процентов) респондентов отметили, что будут выбирать жилье на основе более строгих критериев, чем раньше. 82 процента — заявили, что ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, процедур возврата и страхования поездок. Почти половина путешественников (44 процента) хотят иметь возможность бесплатно снимать бронь, а 28 процентов — менять даты проживания. По словам экспертов, владельцам объектов размещения стоит принять необходимые меры, чтобы соответствовать этим запросам. 44 процента респондентов считают, что авиакомпаниям тоже следует предлагать более гибкие тарифы. Согласно исследованию, 41 процент российских туристов мечтают о расслабляющем отдыхе в текущем 2021 году, при этом слово "релаксация" начало появляться в рекомендациях пользователей чаще на 33 процента с начала пандемии. Вопросы здоровья оказались главной причиной беспокойства путешественников: 77 процентов опрошенных россиян сказали, что будут принимать больше мер предосторожности. С начала пандемии COVID-19 гости стали на 60 процентов чаще использовать слова "чистота" и "гигиена" в отзывах об отелях. По данным экспертов, 71 процент российских путешественников с большей вероятностью выберут жилье, на странице которого четко указаны меры предосторожности. Даже такие простые шаги, как предоставление антибактериальных или дезинфицирующих средств в период проживания, могут стать решающими для 72 процентов гостей и побудить их совершить бронирование. 59 процентов респондентов готовы перевести коммуникацию в цифровое пространство и попробовать онлайн-регистрацию заезда вместо традиционного взаимодействия с сотрудниками службы приема.
https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, отели, booking.com, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях

03:01 14.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорничная обрабатывает входную дверь отеля Marins Park Hotel Novosibirsk
Горничная обрабатывает входную дверь отеля Marins Park Hotel Novosibirsk - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские туристы рассказали, на что они будут обращать внимание при планировании путешествий в 2021 году, сообщает Booking.com.
Компания провела исследование, опросив более тысячи россиян.
Более половины (58 процентов) респондентов отметили, что будут выбирать жилье на основе более строгих критериев, чем раньше. 82 процента — заявили, что ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, процедур возврата и страхования поездок.
Почти половина путешественников (44 процента) хотят иметь возможность бесплатно снимать бронь, а 28 процентов — менять даты проживания. По словам экспертов, владельцам объектов размещения стоит принять необходимые меры, чтобы соответствовать этим запросам. 44 процента респондентов считают, что авиакомпаниям тоже следует предлагать более гибкие тарифы.
Согласно исследованию, 41 процент российских туристов мечтают о расслабляющем отдыхе в текущем 2021 году, при этом слово "релаксация" начало появляться в рекомендациях пользователей чаще на 33 процента с начала пандемии.
Вопросы здоровья оказались главной причиной беспокойства путешественников: 77 процентов опрошенных россиян сказали, что будут принимать больше мер предосторожности. С начала пандемии COVID-19 гости стали на 60 процентов чаще использовать слова "чистота" и "гигиена" в отзывах об отелях.
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По данным экспертов, 71 процент российских путешественников с большей вероятностью выберут жилье, на странице которого четко указаны меры предосторожности. Даже такие простые шаги, как предоставление антибактериальных или дезинфицирующих средств в период проживания, могут стать решающими для 72 процентов гостей и побудить их совершить бронирование. 59 процентов респондентов готовы перевести коммуникацию в цифровое пространство и попробовать онлайн-регистрацию заезда вместо традиционного взаимодействия с сотрудниками службы приема.
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