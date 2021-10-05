https://ria.ru/20211005/shipenko-1753009347.html

Биография Клима Шипенко

Биография Клима Шипенко - РИА Новости, 05.10.2021

Биография Клима Шипенко

Российский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Клим Алексеевич Шипенко родился 16 июня 1983 года в Москве. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:19

2021-10-05T00:19

2021-10-05T00:19

справки

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

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Российский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Клим Алексеевич Шипенко родился 16 июня 1983 года в Москве. Его отец Алексей Шипенко известен как авангардный писатель, драматург, режиссер, сценарист, актер и музыкант. В начале 1990-х годов он переехал в Германию. Алексеем Шипенко написано более 40 пьес, драматургические произведения "Смерть Ван Халена" и "Сельское хозяйство в Шамбале" были поставлены во многими российскими театрами. Клим Шипенко в 16 лет уехал в Лос-Анджелес (США).В 2002 году поступил в Калифорнийский университет, где окончил факультет кинопроизводства. Параллельно учился в актерской студии Sal Dano ProfessionalActors Workshop.В 2004 году вернулся в Москву, работал на Первом канале.Свои первые короткометражные фильмы "Белая ночь" и "Ночной экспресс" Клим Шипенко снял в 2006 году.В 2008 году вышел его первый полнометражный фильм – криминальная драма "Непрощенные". Затем последовали детектив "Кто я?" (2010), драма "Как поднять миллион. Исповедь Z@drota" (2014), комедийная мелодрама "Любит – не любит" (2014).В октябре 2017 года в прокат вышел фильм Шипенко "Салют-7". В основу сюжета легла история, произошедшая с советской космической станцией "Салют-7" в 1985 году, когда она перестала отвечать на сигналы из Центра управления полетами. Картина была признана лучшим фильмом года по версии кинопремии "Золотой орел". В 2019 году он снял фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского. Картина собрала в прокате около 400 миллионов рублей. Она получила гран-при премии "Золотой орел". В 2020 году вышла расширенная версия фильма – сериал под названием "Текст. Реальность".В декабре 2019 года в прокат вышла комедия Клима Шипенко под названием "Холоп". Картина стала самым кассовым российским фильмом. Сборы в России составили около 50 миллионов долларов. Почти во всех своих фильмах, за исключением кинолент "Текст" и "Холоп", Клим Шипенко выступал одновременно и как сценарист. Он также совместно с Софьей Карпуниной написал сценарий к ее картине "Все просто" (2012) и сыграл там главную роль.Он продюсировал свои картины "Ночной экспресс" и "Текст. Реальность", был продюсером мелодрамы "Все просто" (2012) и сериала "Война семей (2020).В сентябре 2020 года стало известно, что Клим Шипенко станет режиссером художественного фильма, который впервые в истории будет снят в космосе. 31 августа 2021 года Главная медицинская комиссия допустила экипаж с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд к полету на Международной космической станции (МКС) для съемки на орбите художественного фильма "Вызов". Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 5 октября 2021 года. Режиссер и актриса отправятся на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Клим Шипенко является обладателем двух главных призов премии "Золотой орел" (2018, 2020) за фильмы "Салют-7" и "Текст".Клим Шипенко женат на актрисе, сценаристе и режиссере Софье Карпуниной. Его первой супругой была актриса Ксения Буравская. От двух браков у Шипенко трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), клим шипенко