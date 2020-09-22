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https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
"Роскосмос" и Первый канал снимут первый художественный фильм в космосе
Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T21:04
2020-09-22T21:05
культура
илон маск
клим шипенко
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
spacex
константин эрнст
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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе, сообщает пресс-служба госкорпорации."Сюжет фильма предусматривает полет на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a>, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что голливудский актёр <a href="http://ria.ru/person_Kruz_Tom_Tomas/" target="_blank" data-auto="true">Том Круз</a> может полететь на МКС в 2021 году на американском корабле для съемки фильма. Переговоры об этом он ведет с <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> и главой <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илоном Маском</a>. В конце 2021 года запланирован полет на МКС и двух первых туристов.Как сообщает госкорпорация, режиссером картины выступит <a href="http://ria.ru/person_Klim_SHipenko/" target="_blank" data-auto="true">Клим Шипенко</a>, снявший фильмы "Салют 7" и "Холоп". Генеральными продюсерами кинопроекта выступят <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_EHrnst/" target="_blank" data-auto="true">Константин Эрнст</a>, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.Согласно сообщению, в настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма – сценарий, технические возможности съемок, актерский состав."Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", - говорится в сообщении.Как отмечают в <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>, картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.Рабочее название фильма "Вызов", основное название пока не утверждено.В 2000 году на орбитальную станцию "Мир" должен был полететь актёр Владимир Стеклов для съёмки фильма "Тавро Кассандры" режиссёра Юрия Кары, но из-за финансовых проблем проекта полёт не состоялся.
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577580539.html
https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html
Рогозин и Эрнст - "сладкая" парочка. Один другому даёт бюджетные деньги на всякую фигню...
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илон маск, клим шипенко, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, константин эрнст

"Роскосмос" и Первый канал снимут первый художественный фильм в космосе

21:04 22.09.2020 (обновлено: 21:05 22.09.2020)
1124
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что голливудский актёр Том Круз может полететь на МКС в 2021 году на американском корабле для съемки фильма. Переговоры об этом он ведет с НАСА и главой SpaceX Илоном Маском. В конце 2021 года запланирован полет на МКС и двух первых туристов.
Как сообщает госкорпорация, режиссером картины выступит Клим Шипенко, снявший фильмы "Салют 7" и "Холоп". Генеральными продюсерами кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"Роскосмос" допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты
Согласно сообщению, в настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма – сценарий, технические возможности съемок, актерский состав.
"Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Роскосмосе, картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.
Рабочее название фильма "Вызов", основное название пока не утверждено.
В 2000 году на орбитальную станцию "Мир" должен был полететь актёр Владимир Стеклов для съёмки фильма "Тавро Кассандры" режиссёра Юрия Кары, но из-за финансовых проблем проекта полёт не состоялся.
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КультураИлон МаскКлим ШипенкоМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXКонстантин Эрнст
Популярные комментарии
Рогозин и Эрнст - "сладкая" парочка. Один другому даёт бюджетные деньги на всякую фигню...
22 сентября, 21:15
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