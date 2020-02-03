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Культура
2020-02-04T04:50+0300
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"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом
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РИА Новости

"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом

23:20 03.02.2020 (обновлено: 04:50 04.02.2020)
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© Yellow, Black & White (2019)Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusness.com.
К вечеру понедельника сборы фильма в России и СНГ составили 3044,2 миллиона рублей. Таким образом, "Холоп" превзошел результат лидера проката - спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю. Большей выручкой может похвастаться в России только "Аватар" Джеймса Кэмерона (3,6 миллиарда рублей).
В центре сюжета — представитель "золотой молодежи" Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
Фильм вышел в прокат 26 декабря 2019 года.
Кадр из фильма Текст(2019)
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КультураМилош БиковичКлим ШипенкоРоссия
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