"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом

К вечеру понедельника сборы фильма в России и СНГ составили 3044,2 миллиона рублей. Таким образом, "Холоп" превзошел результат лидера проката - спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю. Большей выручкой может похвастаться в России только "Аватар" Джеймса Кэмерона (3,6 миллиарда рублей).