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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/polet-1747988132.html
Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма
Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма - РИА Новости, 31.08.2021
Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма
Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС) для... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:57
2021-08-31T14:27
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов", сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина."В центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии... Решением комиссии космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении центра.Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов", 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
13:57 31.08.2021 (обновлено: 14:27 31.08.2021)
 
Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма

Актрису Пересильд и режиссера Шипенко допустили к полету на МКС для съемки фильма

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля "Союз МС"
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко внутри тренажера космического корабля Союз МС - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемки на орбите первого художественного фильма "Вызов", сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
"В центре подготовки космонавтов состоялось заседание главной медицинской комиссии... Решением комиссии космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья", - говорится в сообщении центра.
Запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур" планируется на 5 октября. Ожидается, что после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов", 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
На съемках фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:55Шоубиз
Появились новые кадры подготовки Пересильд к полету на МКС
 
КультураКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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