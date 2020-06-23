https://ria.ru/20200623/1573389572.html
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в сети 3 июля под названием "Текст.Реальность", сериал будет состоять из... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:50
2020-06-23T19:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристина асмус
александр петров (актер)
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/07/1560180734_0:0:2400:1350_1400x0_80_0_0_10fac5f12b86caefc2c9a36477db1aac.jpg
https://ria.ru/20191025/1560181587.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156018/07/1560180734_0:0:2400:1350_1400x0_80_0_0_10fac5f12b86caefc2c9a36477db1aac.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156018/07/1560180734_143:0:2276:1600_1400x0_80_0_0_becc1944fa2c3f30c45c6a44c322173e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156018/07/1560180734_409:0:2009:1600_1400x0_80_0_0_95ee14668e5152ba41e0b0a7b6b43de0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, александр петров (актер), клим шипенко
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в сети 3 июля под названием "Текст.Реальность", сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые одновременно появятся на платформе Start, сообщила во вторник пресс-служба видеосервиса.
Ранее сообщалось, что сериал появится в сети в августе.
"Расширенная версия картины "Текст", которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, выйдет раньше анонсируемого срока – премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля. Пять эпизодов появятся в один день, так что поклонники фильма и романа смогут посмотреть сериал целиком. Такой график выхода серий для оригинальных проектов Start используется впервые", - говорится в сообщении.
Главный герой "Текста" - 27-летний Илья Горюнов, он отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в октябре 2019 года, картина собрала в прокате около 400 миллионов рублей.