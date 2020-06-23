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https://ria.ru/20200623/1573389572.html
Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле
Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в сети 3 июля под названием "Текст.Реальность", сериал будет состоять из... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T19:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристина асмус
александр петров (актер)
клим шипенко
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, александр петров (актер), клим шипенко

Сериал Клима Шипенко "Текст. Реальность" выйдет в Сети в июле

19:50 23.06.2020
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© Централ ПартнершипИван Янковский и Кристина Асмус в фильме "Текст"
Иван Янковский и Кристина Асмус в фильме Текст
© Централ Партнершип
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Расширенная версия фильма "Текст" Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского выйдет в сети 3 июля под названием "Текст.Реальность", сериал будет состоять из пяти эпизодов, которые одновременно появятся на платформе Start, сообщила во вторник пресс-служба видеосервиса.
Ранее сообщалось, что сериал появится в сети в августе.
"Расширенная версия картины "Текст", которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, выйдет раньше анонсируемого срока – премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля. Пять эпизодов появятся в один день, так что поклонники фильма и романа смогут посмотреть сериал целиком. Такой график выхода серий для оригинальных проектов Start используется впервые", - говорится в сообщении.
Главный герой "Текста" - 27-летний Илья Горюнов, он отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Полнометражная экранизация "Текста" вышла в кинотеатрах России в октябре 2019 года, картина собрала в прокате около 400 миллионов рублей.
Александр Петров в фильме Текст
25 октября 2019, 08:00Культура
Петров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКристина АсмусАлександр Петров (актер)Клим Шипенко
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