МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Главный герой фильма "Текст" 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Все время пребывания в тюрьме он мечтал встретиться лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
25 октября 2019, 08:00КультураПетров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"