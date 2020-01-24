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Культура
2020-01-24T22:35+0300
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Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"
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РИА Новости

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"

22:34 24.01.2020 (обновлено: 22:35 24.01.2020)
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© Централ Партнершип, Старт, 2019Кадр из фильма "Текст"(2019)
Кадр из фильма Текст(2019)
© Централ Партнершип, Старт, 2019
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Президент академии - режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
Главный герой фильма "Текст" 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Все время пребывания в тюрьме он мечтал встретиться лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Александр Петров в фильме Текст
25 октября 2019, 08:00Культура
Петров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"
4002010
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