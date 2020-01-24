Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст"

Главный герой фильма "Текст" 27-летний Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Все время пребывания в тюрьме он мечтал встретиться лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.