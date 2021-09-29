https://ria.ru/20210929/gosduma-1752282196.html

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:03

2021-09-29T12:03

2021-09-29T13:05

выборы в государственную думу

политика

сергей шойгу

единая россия

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россия

денис проценко

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК.В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.Кузнецова в парламенте будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".

https://ria.ru/20210927/protsenko-1751995656.html

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политика, сергей шойгу, единая россия, сергей лавров, россия, денис проценко