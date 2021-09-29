12:03 29.09.2021 (обновлено: 13:05 29.09.2021)
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК.
В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.
27 сентября, 13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
Кузнецова в парламенте будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.
Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.
По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".