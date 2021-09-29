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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/gosduma-1752282196.html
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы - РИА Новости, 29.09.2021
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы
Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:03
2021-09-29T13:05
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
единая россия
сергей лавров
россия
денис проценко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК.В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.Кузнецова в парламенте будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".
https://ria.ru/20210927/protsenko-1751995656.html
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политика, сергей шойгу, единая россия, сергей лавров, россия, денис проценко
12:03 29.09.2021 (обновлено: 13:05 29.09.2021)
 
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко не приняли мандаты Госдумы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелева и Денис Проценко не приняли депутатские мандаты, следует из проекта постановления ЦИК.
В документе указывается, что федеральный список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова. Другие политики и общественные деятели из первой пятерки "Единой России" в нем не значатся.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
Кузнецова в парламенте будет курировать защиту материнства, детства и поддержку семьи.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Лавров и Шойгу после избирательной кампании продолжат работу на постах глав МИД и министерства обороны.
Ранее среди единороссов от депутатского кресла также отказался генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он возглавлял территориальную группу федерального списка от партии по Санкт-Петербургу.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин на прошлой неделе заявил, что намерен отказаться от своего места в Госдуме "в кратчайшие сроки" и передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу. При этом в ЦИК отметили, что Прилепин есть в списке получающих мандаты.
По данным Центризбиркома, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 места, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13. По одномандатным округам в нижнюю палату парламента также прошли пять самовыдвиженцев и по одному представителю Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы".
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСергей ШойгуЕдиная РоссияСергей ЛавровРоссияДенис Проценко
 
 
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