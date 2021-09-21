https://ria.ru/20210921/kovalchuk-1750967755.html
Биография Михаила Ковальчука
Биография Михаила Ковальчука - РИА Новости, 21.09.2021
Биография Михаила Ковальчука
Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Валентинович Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде (ныне... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:29
2021-09-21T07:29
2021-09-21T07:29
справки
михаил ковальчук
курчатовский институт
россия
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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Валентинович Ковальчук родился 21 сентября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Валентин Ковальчук (1916-2013), работал научным сотрудником ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР (ныне Институт всеобщей истории РАН). Мать, Мирьям Ковальчук (1918-1998), преподавала историю в Ленинградском государственном университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Младший брат – бизнесмен Юрий Ковальчук, основной владелец акционерного банка "Россия". В 1970 году Михаил Ковальчук окончил физический факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета.Его дипломная работа была посвящена новому, только зарождавшемуся научному направлению, связанному с изучением динамического рассеяния рентгеновских лучей в совершенных кристаллах и созданием на этой основе принципиально новых методов диагностики полупроводниковых кристаллов.После окончания университета Михаил Ковальчук продолжил разрабатывать эту тему в Институте кристаллографии имени А.В. Шубникова АН СССР (ныне РАН) в Москве, где прошел путь от стажера-исследователя до заведующего одной из ведущих лабораторий института – рентгеновской оптики и синхротронного излучения.С 1998 по 2013 год – директор Института кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН. В настоящее время – председатель ученого и диссертационного советов института. В 1999 году Михаил Ковальчук был назначен директором "Курчатовского центра синхротронных исследований". Под его руководством введен в эксплуатацию первый и единственный в России специализированный Курчатовский источник синхротронного излучения и создано новое поколение прецизионного рентгеновского оборудования мирового класса.В 2005-2010 годах – директор Российского научного центра "Курчатовский институт". В 2010-2015 года – основатель и первый директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".31 декабря 2015 года Михаил Ковальчук вступил в должность президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет. В ноябре 2020 года был переназначен на эту должность на новый пятилетний срок. Михаил Ковальчук – ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России.Междисциплинарные исследования, начатые Ковальчуком в Институте кристаллографии РАН и продолженные в Курчатовском институте, вышли на новый уровень с развитием принципиально нового научного направления – конвергенции нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных (НБИКС) наук и технологий.В 2009 году Михаил Ковальчук создал не имеющий мировых аналогов Курчатовский НБИКС-центр, где под его научным руководством развиваются исследования, направленные на конвергенцию современных технологий с "конструкциями" живой природы.Михаил Ковальчук помимо научной, занимается преподавательской деятельностью. В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на Физическом факультете в 2005 году он основал и возглавил Кафедру физики наносистем (сейчас Кафедра оптики, спектроскопии и физики наносистем). Был первым деканом факультета нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (ФНБИК) Московского физико-технического института (государственного университета), МФТИ, занимал эту должность с мая 2009 по январь 2013 года. В апреле 2017 года ФНБИК был преобразован в Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ). Михаил Ковальчук являет научным руководителем института.Является деканом физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 2012 года), заведует кафедрой ядерно-физических методов исследования. Ковальчук – доктор физико-математических наук (1988), профессор (1998), член-корреспондент РАН (2000). Автор и соавтор более 250 научных работ, из них 21 авторского свидетельства и 10 патентов.Член президиума Совета по науке и образованию при президенте России.Является президентом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.Михаил Ковальчук состоит в международных управляющих комитетах глобальных научных проектов ITER и XFEL.Михаил Ковальчук – автор и ведущий научно-познавательной программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Россия Культура". Ковальчук – лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2006) и в области образования (2012). Лауреат премии имени Е.С. Федорова Президиума РАН за 2009 год.Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством": IV степени (2006), III степени (2011), II степени (2016) и I степени (2018).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, михаил ковальчук, курчатовский институт, россия
Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Валентинович Ковальчук родился
21 сентября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец
, Валентин Ковальчук (1916-2013), работал научным сотрудником ленинградского отделения Института истории Академии наук СССР (ныне Институт всеобщей истории РАН). Мать
, Мирьям Ковальчук (1918-1998), преподавала историю в Ленинградском государственном университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Младший брат
– бизнесмен Юрий Ковальчук, основной владелец акционерного банка "Россия".
В 1970 году Михаил Ковальчук окончил физический факультет Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета.
Его дипломная работа была посвящена новому, только зарождавшемуся научному направлению, связанному с изучением динамического рассеяния рентгеновских лучей в совершенных кристаллах и созданием на этой основе принципиально новых методов диагностики полупроводниковых кристаллов.
После окончания университета Михаил Ковальчук продолжил разрабатывать эту тему
в Институте кристаллографии имени А.В. Шубникова АН СССР (ныне РАН) в Москве, где прошел путь от стажера-исследователя до заведующего одной из ведущих лабораторий института – рентгеновской оптики и синхротронного излучения.
С 1998 по 2013 год
– директор Института кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН. В настоящее время – председатель ученого и диссертационного советов института
.
В 1999 году Михаил Ковальчук был назначен директором "Курчатовского центра синхротронных исследований". Под его руководством введен в эксплуатацию первый и единственный в России специализированный Курчатовский источник синхротронного излучения и создано новое поколение прецизионного рентгеновского оборудования мирового класса.
В 2005-2010 годах – директор Российского научного центра "Курчатовский институт".
В 2010-2015 года – основатель и первый директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
31 декабря 2015 года
Михаил Ковальчук вступил в должность президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет. В ноябре 2020 года
был переназначен на эту должность на новый пятилетний срок.
Михаил Ковальчук – ведущий ученый
в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностки, один из идеологов и организаторов развития нанотехнологий в России.
Междисциплинарные исследования, начатые Ковальчуком в Институте кристаллографии РАН и продолженные в Курчатовском институте, вышли на новый уровень с развитием принципиально нового научного направления – конвергенции нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных (НБИКС) наук и технологий.
В 2009 году Михаил Ковальчук создал не имеющий мировых аналогов Курчатовский НБИКС-центр, где под его научным руководством развиваются исследования, направленные на конвергенцию современных технологий с "конструкциями" живой природы.
Михаил Ковальчук помимо научной, занимается преподавательской деятельностью
. В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на Физическом факультете в 2005 году он основал и возглавил Кафедру физики наносистем (сейчас Кафедра оптики, спектроскопии и физики наносистем).
Был первым деканом
факультета нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (ФНБИК) Московского физико-технического института (государственного университета), МФТИ, занимал эту должность с мая 2009 по январь 2013 года. В апреле 2017 года ФНБИК был преобразован в Институт нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ). Михаил Ковальчук являет научным руководителем
института.
Является деканом
физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 2012 года), заведует кафедрой ядерно-физических методов исследования.
Ковальчук – доктор физико-математических наук (1988), профессор (1998), член-корреспондент РАН (2000). Автор и соавтор более 250 научных работ
, из них 21 авторского свидетельства и 10 патентов.
Член президиума
Совета по науке и образованию при президенте России.
Является президентом
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Михаил Ковальчук состоит в международных управляющих комитетах глобальных научных проектов ITER
и XFEL
.
Михаил Ковальчук – автор и ведущий
научно-познавательной программы "Картина мира с Михаилом Ковальчуком" на телеканале "Россия Культура".
Ковальчук – лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2006) и в области образования (2012). Лауреат премии имени Е.С. Федорова Президиума РАН за 2009 год.
Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством": IV степени (2006), III степени (2011), II степени (2016) и I степени (2018).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников