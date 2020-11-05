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Путин продлил полномочия президента "Курчатовского института"
Путин продлил полномочия президента "Курчатовского института"
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Курчатовского института, соответствующий указ опубликован... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:14
2020-11-05T17:35
владимир путин
курчатовский институт
михаил ковальчук
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Курчатовского института, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что данный указ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
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владимир путин, курчатовский институт, михаил ковальчук, политика

Путин продлил полномочия президента "Курчатовского института"

17:14 05.11.2020 (обновлено: 17:35 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 марта 2019
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Михаила Ковальчука на посту президента Курчатовского института, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - говорится в документе.
Отмечается, что данный указ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
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История национального исследовательского центра "Курчатовский институт" началась 12 апреля 1943 года, когда было подписано распоряжение о создании под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатории №2 Академии наук СССР (впоследствии — Лаборатория измерительных приборов АН СССР, Институт атомной энергии АН СССР имени Курчатова, Российский научный центр "Курчатовский институт"). Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание отечественного ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. В нынешнем веке, как сообщалось, Курчатовский институт участвовал в создании новых образцов российского стратегического оружия.
Изначально организованный для создания ядерного оружия, Курчатовский институт стал родоначальником множества уникальных мирных технологий, научных направлений, его сотрудниками были решены актуальные проблемы фундаментальной физики. В 2010 году Курчатовский институт получил статус национального исследовательского центра. Сегодня Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная российская национальная лаборатория.
 
Владимир ПутинКурчатовский институтМихаил КовальчукПолитика
 
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