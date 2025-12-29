Рейтинг@Mail.ru
Путин переназначил президента Курчатовского института еще на пять лет
29.12.2025
Путин переназначил президента Курчатовского института еще на пять лет
общество, курчатовский институт, россия, владимир путин, михаил ковальчук
Общество, Курчатовский институт, Россия, Владимир Путин, Михаил Ковальчук
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института еще на пять лет, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - говорится в документе.
Указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Общество Курчатовский институт Россия Владимир Путин Михаил Ковальчук
 
 
