Путин переназначил президента Курчатовского института еще на пять лет
Путин переназначил президента Курчатовского института еще на пять лет
Президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Ковальчука президентом Курчатовского института еще на пять лет, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:07:00+03:00
2025-12-29T21:07:00+03:00
2025-12-29T21:14:00+03:00
общество
курчатовский институт
россия
владимир путин
михаил ковальчук
