Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание Героя труда президенту Курчатовского института - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 04.08.2026 (обновлено: 18:11 04.08.2026)
Путин присвоил звание Героя труда президенту Курчатовского института

Путин присвоил звание героя труда президенту Курчатовского института Ковальчуку

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Ковальчук
Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Михаил Ковальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Михаилу Ковальчуку.
  • Михаил Ковальчук удостоен звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда президенту Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Ковальчук удостоен звания Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу".
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Баскова
Вчера, 17:54
Михаилу Ковальчуку 21 сентября исполнится 80 лет.
Михаил Валентинович Ковальчук - выпускник физического факультета Ленинградского государственного университета, член-корреспондент РАН. В 2005-2010 годах - директор Российского научного центра "Курчатовский институт", в 2010-2015 годах - основатель и первый директор, с 2015 года - президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
Исследования Ковальчука заложили основу принципиально нового метода изучения структуры вещества, основанного на сочетании возможностей рентгеновской дифракции и спектроскопии - метода стоячих рентгеновских волн, имеющего важное практическое значение для исследования наносистем.
Ковальчук - ведущий ученый в области рентгеновской физики, кристаллографии и нанодиагностики. Работы Ковальчука с использованием синхротронного излучения послужили фундаментом для превращения рентгеновских методов в инструмент для изучения структуры поверхности, тонких слоев и определения положения отдельных атомов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Путин присвоил звание Героя Труда гендиректору НМИЦ радиологии
21 июня, 10:09
 
Курчатовский институтРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала