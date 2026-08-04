Путин присвоил звание Героя труда президенту Курчатовского института

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Михаилу Ковальчуку.

Михаил Ковальчук удостоен звания Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда президенту Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Ковальчук удостоен звания Героя Труда "за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу".

Михаилу Ковальчуку 21 сентября исполнится 80 лет.

Михаил Валентинович Ковальчук - выпускник физического факультета Ленинградского государственного университета, член-корреспондент РАН . В 2005-2010 годах - директор Российского научного центра " Курчатовский институт ", в 2010-2015 годах - основатель и первый директор, с 2015 года - президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Исследования Ковальчука заложили основу принципиально нового метода изучения структуры вещества, основанного на сочетании возможностей рентгеновской дифракции и спектроскопии - метода стоячих рентгеновских волн, имеющего важное практическое значение для исследования наносистем.