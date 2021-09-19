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День оружейника в России

День оружейника в России - РИА Новости, 19.09.2021

День оружейника в России

Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T03:03

2021-09-19T03:03

2021-09-19T03:03

справки

день оружейника

россия

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Ежегодно 19 сентября в России отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Указ "Об установлении Дня оружейника" был подписан президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 года. С просьбой поддержать ходатайство Союза Российских оружейников об учреждении дня российского оружейника выступил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным в мае 2010 года Михаил Калашников (1919-2013), один из самых известных оружейников не только в России, но и в мире. Решение об установлении профессионального праздника оружейников было принято с учетом выдающейся роли создателей оружия в деле обеспечения сохранения обороноспособности и независимости Российского государства, экспортного потенциала и престижа России в мире. Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника сыграли два фактора. В исторической справке о возможной дате празднования Дня оружейника, представленной музейным комплексом "Московский Кремль", отмечается, что в XVI-XVII веках крупнейшим в России центром производства и хранения оружия была Оружейная палата московского Кремля. Однако точная дата ее образования неизвестна. Имеются документальные свидетельства о том, что она существовала уже в начале XVI века.Слово "оружничая" в названии палаты подчеркивало, что это здание и все имущество в нем находилось в ведении особого придворного чина – оружничего, в обязанности которого входило хранение великокняжеского вооружения, закупка и организация производства оружия, а также распределение его в полки. Пост оружничего впервые упоминается в дошедших до нас источниках в сентябре 1508 года. Таким образом, был определен месяц для нового праздника. В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия покровитель небесного воинства Архангел Михаил почитается как покровитель оружейников. Его день празднуется 19 сентября и 21 ноября. Таким образом, для празднования Дня оружейника была выбрана дата 19 сентября. Предприятия и организации, предназначенные для удовлетворения военных потребностей России, входят в Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. По состоянию на июль 2020 года в сводный реестр организаций комплекса включена 1281 организация. На них занято около двух миллионов человек.ОПК является наиболее высокотехнологичным и наукоемким сегментом отечественной промышленности. На предприятиях ОПК разрабатывают и выпускают современные виды вооружения, военной и специальной техники, создают уникальные технологии, не имеющие аналогов в мире. Благодаря им российские армия и флот оснащаются стратегическими ракетными комплексами, атомными субмаринами, самолетами и вертолетами, средствами защиты и предупреждения удара. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вооруженные силы России в 2021 году получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов боевой техники, и к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9 %. Предприятия ОПК не только успешно обеспечивают Вооруженные Силы России всем необходимым, но и наращивают экспорт высокотехнологичной продукции военного назначения. По данным "Рособороэкспорта", с начала 2000-х годов по 2019 год Россия поставила на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов и заключила контракты на сумму около 230 миллиардов долларов. В 2020 году объем экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта" превысил 13 миллиардов долларов, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки 53,8 миллиарда долларов. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными – примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов – около 50 миллиардов долларов. Президент РФ Владимира Путина заявил, что Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну от любых внешних посягательств. Праздничные мероприятия Дня оружейника в основном проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Однако особенно широко он отмечается в Туле и Ижевске, которые считаются столицами оборонно-промышленного комплекса страны. В этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, день оружейника, россия