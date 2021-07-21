11:07 21.07.2021 (обновлено: 11:08 21.07.2021)
Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия
Глава ФСВТС Шугаев назвал отказ от доллара и гибкий подход главными мерами по борьбе с санкциями
© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
© Фото : ФСВТС
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Так он пояснил свое заявление, озвученное во время международного Военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада".
"Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", - сказал Шугаев.
Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества.
"Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", - подчеркнул собеседник агентства.
Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными - примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов - около 50 миллиардов долларов. Эти показатели позволяют России удерживать второе после США место среди мировых поставщиков оружия. При этом разрыв между первым и вторым местом весьма внушителен - в 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.