https://ria.ru/20210721/sanktsii-1742167729.html

Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия

Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия - РИА Новости, 21.07.2021

Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия

Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:07

2021-07-21T11:07

2021-07-21T11:08

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

авиасалон макс

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Так он пояснил свое заявление, озвученное во время международного Военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада"."Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", - сказал Шугаев.Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества."Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", - подчеркнул собеседник агентства.Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными - примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов - около 50 миллиардов долларов. Эти показатели позволяют России удерживать второе после США место среди мировых поставщиков оружия. При этом разрыв между первым и вторым местом весьма внушителен - в 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210720/gosdep-1742113645.html

https://ria.ru/20210705/sanktsii-1740005677.html

https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), авиасалон макс, вашингтон (город), сша, в мире