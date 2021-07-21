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Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия
Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия - РИА Новости, 21.07.2021
Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия
Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:07
2021-07-21T11:08
макс-2021
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
авиасалон макс
вашингтон (город)
сша
в мире
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Так он пояснил свое заявление, озвученное во время международного Военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада"."Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", - сказал Шугаев.Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества."Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", - подчеркнул собеседник агентства.Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными - примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов - около 50 миллиардов долларов. Эти показатели позволяют России удерживать второе после США место среди мировых поставщиков оружия. При этом разрыв между первым и вторым местом весьма внушителен - в 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210720/gosdep-1742113645.html
https://ria.ru/20210705/sanktsii-1740005677.html
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россия
вашингтон (город)
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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), авиасалон макс, вашингтон (город), сша, в мире
11:07 21.07.2021 (обновлено: 11:08 21.07.2021)
 
Глава ФСВТС назвал главные методы борьбы с санкциями на рынке оружия

Глава ФСВТС Шугаев назвал отказ от доллара и гибкий подход главными мерами по борьбе с санкциями

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : ФСВТС
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Так он пояснил свое заявление, озвученное во время международного Военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций "коллективного Запада".
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"Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные", - сказал Шугаев.
Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам "политических" условий при реализации военно-технического сотрудничества.
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"Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения", - подчеркнул собеседник агентства.
Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются стабильными - примерно 15 миллиардов долларов в год, портфель заказов - около 50 миллиардов долларов. Эти показатели позволяют России удерживать второе после США место среди мировых поставщиков оружия. При этом разрыв между первым и вторым местом весьма внушителен - в 2020 году Вашингтон экспортировал оружия более чем на 175 миллиардов долларов.
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МАКС-2021РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Авиасалон МАКСВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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