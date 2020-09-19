https://ria.ru/20200919/vooruzheniya-1577481617.html
Путин сравнил труд оружейников с подвигом
Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну, как и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:29
2020-09-19T14:29
2020-09-19T14:29
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну, как и военнослужащие, стоят на страже отечества, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Очень многие поколения, можно сказать, сотни тысяч людей на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейшей задачи - созданию новых, уникальных видов оружия, способных защитить нашу страну от любых внешних посягательств. И мы всегда будем ценить их труд, сравнимый - без всякого преувеличения - с подвигом", - сказал Путин в субботу на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.Он пояснил, что оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.
https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность