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Путин сравнил труд оружейников с подвигом
Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну, как и... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:29
2020-09-19T14:29
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну, как и военнослужащие, стоят на страже отечества, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Очень многие поколения, можно сказать, сотни тысяч людей на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейшей задачи - созданию новых, уникальных видов оружия, способных защитить нашу страну от любых внешних посягательств. И мы всегда будем ценить их труд, сравнимый - без всякого преувеличения - с подвигом", - сказал Путин в субботу на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.Он пояснил, что оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, безопасность

Путин сравнил труд оружейников с подвигом

14:29 19.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ Владимира Путина с советником по науке ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Ефремовым
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с советником по науке ОАО ВПК НПО машиностроения Ефремовым - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с советником по науке ОАО "ВПК "НПО машиностроения" Ефремовым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россия всегда будет ценить труд оружейников, сравнимый с подвигом, они посвящают себя созданию уникальных видов оружия, способных защитить страну, как и военнослужащие, стоят на страже отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень многие поколения, можно сказать, сотни тысяч людей на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейшей задачи - созданию новых, уникальных видов оружия, способных защитить нашу страну от любых внешних посягательств. И мы всегда будем ценить их труд, сравнимый - без всякого преувеличения - с подвигом", - сказал Путин в субботу на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 14:01
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Он пояснил, что оружейники, как и военнослужащие, стоят на страже Отечества.
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РоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Владимир ПутинБезопасность
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