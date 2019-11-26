"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал оружие на 165 миллиардов долларов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. "Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 миллиардов долларов, заключил контракты на сумму около 230 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
"Всего за 19 лет "Рособоронэкспортом" поставлено на экспорт продукции военного назначения на общую сумму более 165 миллиардов долларов США, что обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей", - сказал Михеев.
Он также сообщил, что в течение 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США.
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