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РИА Новости

Александр Михеев: Россия поставит Турции второй полк С-400

10:00 26.11.2019 (обновлено: 10:14 26.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершилась одна их крупнейших в мире выставок вооружений Dubai Аirshow-2019. Традиционно в ней приняли активное участие крупнейшие российские компании в области производства военной авиационной техники. Корпорация "Иркут" привезла на выставку учебно-боевой самолет Як-130, холдинг "Вертолеты России" продемонстрировал натурные образцы вертолетов "Ансат" и Ми-38, причем последний участвовал в международных выставках впервые. Интересы российских производителей традиционно представлял в Дубае государственный спецэкспортер продукции военного назначения компания "Рособоронэкспорт". Руководитель профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергей Сафронов встретился по итогам выставки с генеральным директором компании Александром Михеевым, который рассказал об актуальных проблемах военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
— Каков план Рособоронэкспорта на 2019 год на поставку за рубеж продукции военного назначения? Будет ли он реализован или даже перевыполнен?
— За прошедшие 19 лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения (ПВН) по линии Рособоронэкспорта вырос более чем в четыре раза с 3,3 миллиарда долларов в 2001 году до 13,7 миллиарда долларов в 2018 году.
План поставок ПВН на 2019 год находится на уровне предыдущих трех лет. Рособоронэкспорт, несмотря на санкции, которые мы считаем исключительно проявлением недобросовестной конкуренции, в последние годы сумел достичь уровня более 13 миллиардов долларов ежегодно, и мы не собираемся опускать эту планку.
Зенитный ракетный комплекс С-400
20 ноября, 13:54
Первый полк С-400 поставят в Индию в сентябре 2021 года
Всего за 19 лет Рособоронэкспортом поставлено на экспорт продукции военного назначения на общую сумму более 165 миллиардов долларов США, что обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей. В течение 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 миллиардов долларов США.
— Новая стратегия ВТС предусматривает удержание лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений. Между тем за последние годы Россия продает оружие на сумму не более 16 миллиардов долларов. За счет чего можно преодолеть стагнацию?
— Необходимо учитывать, что международный рынок ВТС крайне консервативен и растет примерно на 1-2% в год. Ситуацию нельзя характеризовать словом "стагнация". Есть заметное движение вперед. Мы осваиваем новые сегменты мирового рынка оружия. Только в последние годы в нашем каталоге появилось гражданское и служебное оружие, новые образцы продукции военного назначения — самолет Су-57Э. РЛС наблюдения космических объектов "Сула", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", автоматы Калашникова 200-й серии, в том числе под патрон НАТО, средства обеспечения безопасности, в том числе совершенно новая тематика — средства противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов.
В Рособоронэкспорте накоплен огромный опыт сотрудничества и приобретены компетенции работы в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах.
Сегодня нами опробованы и могут широко применяться самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и так далее. Это позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру.
Этот принцип прописан в стратегии развития Рособоронэкспорта. Следуя ему, мы успешно развиваем и планируем военно-техническое сотрудничество с другими странами, имея при этом в резерве не только программы банковской поддержки российского экспорта и помощь различных экспертных сообществ абсолютно на всех уровнях, но и, самое главное, всестороннюю мощную поддержку со стороны государства.
Россию на мировом рынке вооружений выгодно отличает от других игроков тот факт, что руководство страны никогда не ставит политических условий в рамках нашего взаимодействия с партнерами по ВТС. При этом Россия действует исключительно в рамках международного правового поля и в соответствии со взятыми на себя обязательствами.
— Одним из главных негативных факторов, влияющих на экспорт российского оружия, являются санкции. За счет чего их можно нивелировать? Разработаны ли какие-либо контрмеры?
— Да, к сожалению, негативное влияние от санкций есть – к примеру, полностью остановлена работа с США. Впрочем, для нас это не так больно, как хотелось бы инициаторам этих санкций. Мы постепенно адаптировались к новой ситуации, а импортозамещение успешно состоялось как программа. Особое внимание теперь уделяем все более широкому применению в расчетах национальных валют, включая российские рубли.
Вы сами видите, как уверено ведут себя на международной арене Индия, Китай, Турция и другие страны. Многие откровенно возмущены санкционной политикой США, которые пытаются помешать им развивать собственные вооруженные силы, ВТС с Россией. Они обоснованно расценивают эти шаги Вашингтона как попытку вторжения в их национальный суверенитет, их независимость.
Рособоронэкспорт ведет военно-техническое сотрудничество с партнерами на основании межправительственных соглашений, то есть на уровне органов государственной власти, а наши экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне. Попытки запретить нашим партнерам вести военно-техническое сотрудничество с Россией, от какой бы страны такой запрет ни исходил, мы вместе расцениваем исключительно как вмешательство во внутренние дела наших государств.
— Насколько сегодня востребовано за рубежом российское противодронное оружие, в том числе радиоэлектронное ружье "Пищаль", комплексы противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас" и "Купол-ПРО" производства концерна "Автоматика"? С какими странами ведутся переговоры по данной номенклатуре, подписаны ли первые контракты?
— Практика, в том числе и боевой опыт российских войск в Сирии, показывает, что малые и сверхмалые БЛА активно используются не только регулярными армиями, но также террористическими организациями и криминальными группировками. Низкая стоимость, доступность и простота в управлении делают дроны одним из наиболее эффективных средств достижения преступных целей.
Совсем недавно террористы на Ближнем Востоке показали, что игнорирование этой угрозы может привести к критическим последствиям для стратегических отраслей промышленности отдельного государства и даже повлиять на мировой финансовый рынок. Классические оборонительные средства оказались бессильными против данного вызова, что признали и их разработчики.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев на авиасалоне Dubai Airshow 2019
18 ноября, 10:07
Россия предложила арабскому миру защиту от беспилотников
Рособоронэкспорт оперативно отреагировал на ситуацию, подготовил и передал нескольким странам уникальные решения по защите важных объектов транспортной, топливной, атомной инфраструктуры от нападения. Мы уже направили партнерам на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах свои предложения, включая услуги по построению эшелонированной зонально-объектовой системы радиоэлектронного противодействия. Эта система обеспечивает надежную защиту территорий и объектов как от отдельных беспилотников, так и от их групп, включая рои дронов.
Спрос на средства противодействия БЛА в мире чрезвычайно высок, в ближайшие пять лет он превысит уровень в два миллиарда долларов. В ходе Dubai Airshow-2019 мы провели с арабскими партнерами переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление.
На сегодня средства противодействия беспилотным летательным аппаратам — новый сегмент мирового рынка оружия. При этом он сильно востребован и имеет большие перспективы.
Атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю остроту проблемы и крайнюю необходимость кардинально менять подход к защите важных государственных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атомной энергетики и других стратегических отраслей.
Российские средства противодействия в течение 2019 года презентовались иностранным заказчикам на различных выставках и форумах по обеспечению безопасности. В частности, на МАКС, "Армии", VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS-2019, международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Уфе, на саммите Россия-Африка в Сочи и многих других.
Сейчас ведем переговоры с рядом стран, проявившим интерес к нашим предложениям. На данном этапе пока рано рассказывать о конкретных договоренностях.
В Российской Федерации разработана эшелонированная зонально-объектовая система радиоэлектронного противодействия, которая эффективно противостоит малоразмерным беспилотным летательным аппаратам. Она обеспечивает надежную защиту территорий и отдельных объектов как от отдельных беспилотников, так и от групп, включая рои дронов.
Зональное прикрытие территорий обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы "Реппелент" разработки и производства АО "Оборонительные системы". Он способен обнаруживать и подавлять БЛА на расстоянии не менее 30 километров. Для прикрытия важных объектов, которыми могут быть аэродромы, объекты атомного или энергетического комплекса, Рособоронэкспорт предлагает широкую линейку продукции концерна "Автоматика". Мобильный многофункциональный комплекс "Сапсан-Бекас" способен обнаруживать БЛА средствами радиотехнической разведки на дальности не менее 20 километров и средствами активной радиолокации на дальности 10 километров.
Комплексы "Купол" и "Рубеж-Автоматика" ведут непрерывное наблюдение и создают над объектом защитный купол. Это непреодолимый барьер, способный отразить атаки не только отдельных дронов, но и роя, атакующего с различных направлений и высот, в радиусе не менее трех километров.
Переносной комплекс "Луч" может быть оперативно развернут и применен даже с неподготовленных позиций. Он обнаруживает беспилотники и создает помехи, подавляющие каналы управления и навигации в заданном секторе на дальности не менее шести километров.
Аналогичные задачи решает носимый комплекс "Пищаль", вес которого всего 3,2 килограмма, благодаря чему это один из самых легких из представленных сегодня на рынке образцов.
— С учетом проведения в октябре в Сочи саммита Россия-Африка можно ли говорить о большем внимании Москвы к этому региону в сфере ВТС? На сколько может вырасти объем торговли оружием с африканскими странами, если учитывать их низкую платежеспособность?
— Прошедший в Сочи саммит показал огромный интерес африканских стран к сотрудничеству с Россией в том числе в области ВТС. Сегодня тезис о бедности и неплатежеспособности стран Африки является не более чем неверным стереотипом. Этот регион обладает огромным потенциалом к росту, который раскрывается уже сегодня.
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
23 октября, 10:09Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Основные страны-производители вооружения и военной техники видят экономический рост африканских государств и их стремление к защите собственных территорий и суверенитета. Они готовят им коммерческие предложения в области ВТС. Россия не собирается быть сторонним наблюдателем, и мы также активно работаем на этом рынке.
В Африке сегодня есть страны с различной платежеспособностью, и мы готовы работать со всеми благодаря большому набору хорошо отлаженных финансовых инструментов, которыми обладает Рособоронэкспорт.
В Африке хорошо знают российское оружие и ценят его за надежность, простоту в эксплуатации и высокую ремонтопригодность. Кроме того, Рособоронэкспорт предлагает своим африканским партнерам выгодные программы по послепродажному обслуживанию поставляемой и уже эксплуатируемой российской военной техники.
Рособоронэкспорт сегодня готов развивать с африканскими партнерами сотрудничество на уникальных условиях. Мы предлагаем не только прямые поставки российской оборонной продукции, но и реализуем различные инфраструктурные проекты в области космической деятельности, строительство заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил.
Мы хорошо понимаем потребности наших африканских партнеров и друзей и высоко ценим их стремление сделать континент безопасной территорией. Уверен, продукция российского производства, прошедшая проверку в реальных боевых условиях, на сто процентов соответствует этим целям.
— Какая российская военная техника и вооружение вызвали наибольший интерес во время работы Dubai Airshow-2019?
— Рособоронэкспорт за свою историю принял участие во всех Dubai Airshow. Приятно отмечать, что масштаб выставки постоянно увеличивается и вместе с тем растет интерес к представляемой нами продукции. Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий.
На Dubai Airshow-2019 мы представили новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М. Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентовали новую РЛС "Суда" для наблюдения за космическими объектами.
Ми-38, беспилотный вертолет и "Пищаль-ПРО": новинки Dubai Airshow 2019
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.

Учебно-боевой самолет Як-130 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
1 из 12

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

Посетители на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
2 из 12

Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

Посетитель выставки осматривает макеты военной техники, представленные на стенде АО Рособоронэкспорт на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
3 из 12

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".

Посетитель у стенда холдинга Швабе на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
4 из 12

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Кабина вертолета Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
5 из 12

В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.

Сергей Чемезов, Александр Михеев и Анатолий Сердюков в салоне вертолета Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
6 из 12

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.

Вертолет Ансат на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
7 из 12

Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.

Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
8 из 12

В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.

Носимый ручной комплекс Пищаль-ПРО на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
9 из 12

"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.

Посетитель у стенда холдинга Швабе на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
10 из 12

На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (второй справа) и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38
11 из 12

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка работает с 17 по 21 ноября.

Вертолет Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
12 из 12

Выставка работает с 17 по 21 ноября.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 12

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 12

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 12

В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 12

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 12

В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Выставка работает с 17 по 21 ноября.

© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Наряду с новинками, имеющими значительный экспортный потенциал, повышенного внимания со стороны иностранных делегаций традиционно ожидали, и не без оснований, к следующим образцам: зенитные ракетные системы большой дальности С-400, зенитные ракетные комплексы Бук-М2Э" и "Викинг", вертолеты Ка-52, Ми-35М, Ми-26, самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32, а также проверенные в реальных условиях высокоточные авиационные средства поражения. Корпорация "Иркут" привезла на выставку натурный образец учебно-боевого самолета Як-130, а "Вертолеты России" — вертолеты Ми-38 и "Ансат".
— Накануне выставки было много сообщений о том, что Индия подпишет контракты на модернизацию Су-ЗОМКИ, закупку 21-го МиГ-29 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов?
— Об этом лучше спросить наших индийских партнеров. Если говорить о нас, то Рособоронэкспорт всегда готов к обсуждению вопросов сотрудничества с индийской стороной по любому вопросу в области ВТС.
— Действительно ли Индия хочет купить 19 Су-35?
— Индия пока не объявила тендер на закупку 114 истребителей. Когда он будет объявлен, мы предложим индийской стороне самолет, отвечающий требованиям тендера.
— Взаимодействие России и Индии в области ВТС развивается успешно, несмотря на угрозы санкций. Яркий пример — закупка Дели С-400. Другим примером взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Индией является компания "Брамос". Нет ли планов создания других СП? В каких еще областях реализуются совместные проекты РФ и Индии?
— Сегодня Рособоронэкспорт создал совместные предприятия с индийскими компаниями: по производству вертолетов Ка-226 и автоматов Калашникова 200-й серии.
— Когда планируется подписать контракт на поставку Индии ПЗРК "Игла", тендер на которую Россия выиграла в конце 2018 года?
— В настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу.
— Участвуют ли российские истребители МиГ-35 и Су-35 в индийском тендере на закупку истребителей?
— Тендер пока не объявлялся. В настоящее время индийская сторона запрашивает информацию у возможных участников.
— Началась ли реализация контракта на поставку С-400 Индии?
— Первый платеж индийской стороны по контракту на поставку систем С-400 получен. О его объеме и то, в какой валюте идут платежи, я уточнять не буду. Но это очень положительный момент для активизации плановой работы по производству первых элементов системы. Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая, исходя из объема контракта. Поставка первого полкового комплекта будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа. Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.
Зенитный ракетный комплекс С-400
22 ноября, 03:23
Посол Индии заявил, что не испытывает давления в связи с покупкой С-400
— Вы заявляли, что поставка С-400 Турции завершена? Какая ситуация с опционом?
— На сегодняшний день все финансовые вопросы по оплате прошли, деньги получены в полном объеме, акты приема-сдачи подписаны, сто процентов техники и оборудования находятся в местах дислокации. До конца 2019 года мы завершим подготовку и обучение боевых расчетов в Гатчине, и нам предстоит провести обучение гарантийщиков.
Буквально на днях мы с нашими партнерами провели облеты техники, то есть проверку технического сопровождения целей. Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию оружия — прим. ред.). Техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах, пока говорить преждевременно. Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей.
Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы.
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Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
В "Рособоронэкспорте" отметили прогресс России в экспорте оружия
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
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