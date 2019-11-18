Ми-38, беспилотный вертолет и "Пищаль-ПРО": новинки Dubai Airshow 2019

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.
Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.
Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.
Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.
Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".
Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".
На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".
На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".
В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.
В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.
Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.
Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.
Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.
Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.
В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.
В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.
"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.
"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.
На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.
На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.
Выставка работает с 17 по 21 ноября.