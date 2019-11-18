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РИА Новости

Ми-38, беспилотный вертолет и "Пищаль-ПРО": новинки Dubai Airshow 2019

14:45 18.11.2019 (обновлено: 14:50 18.11.2019)
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В Объединенных Арабских Эмиратах проходит один из крупнейших авиакосмических салонов в мире — Dubai Airshow. Ведущие холдинги, выпускающие вооружение, привезли сюда новейшие разработки. Самые интересные экспонаты выставки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.

Учебно-боевой самолет Як-130 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
1 из 12

Вооружение для ВВС и ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении — все это Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

Посетители на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
2 из 12

Выставку проводят раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

Посетитель выставки осматривает макеты военной техники, представленные на стенде АО Рособоронэкспорт на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
3 из 12

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".

Посетитель у стенда холдинга Швабе на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
4 из 12

На Dubai Airshow 2019 кроме стендов "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" свою продукцию показывают восемь российских холдингов, в том числе "Вертолеты России", "Алмаз-Антей" и "Швабе".

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Кабина вертолета Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
5 из 12

В Дубае состоялась зарубежная премьера новейшего гражданского вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.

Сергей Чемезов, Александр Михеев и Анатолий Сердюков в салоне вертолета Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
6 из 12

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и председатель Совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Анатолий Сердюков в салоне Ми-38 на Dubai Airshow.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.

Вертолет Ансат на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
7 из 12

Еще одной новинкой авиакосмического салона стал легкий вертолет "Ансат". Он впервые представлен на Ближнем Востоке.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.

Беспилотный вертолет VRT-300 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
8 из 12

В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому российские конструкторы привезли на выставку беспилотный вертолет VRT300.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.

Носимый ручной комплекс Пищаль-ПРО на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 в Дубае
9 из 12

"Рособоронэкспорт", помимо новинок авиации и средств ПВО, представил на Dubai Airshow 2019 последние разработки в области борьбы с дронами. Комплекс "Пищаль-ПРО" — одна из них.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.

Посетитель у стенда холдинга Швабе на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
10 из 12

На Ближнем Востоке традиционно высок спрос на российскую военную технику и активизировался интерес к высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, отмечают участники выставки.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян (второй справа) и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского среднего многоцелевого вертолёта Ми-38
11 из 12

Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и первый лейтенант-пилот Рашид Аль Сауд после осмотра российского вертолета Ми-38 на Dubai Airshow 2019.

© РИА Новости / Александр Мельников
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанк

Выставка работает с 17 по 21 ноября.

Вертолет Ми-38 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019
12 из 12

Выставка работает с 17 по 21 ноября.

© РИА Новости / Александр Мельников
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Dubai Airshow 2019Dubai AirshowФото
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