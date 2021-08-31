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Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой
Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой - РИА Новости, 31.08.2021
Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой
Вооруженные силы России в 2021 году уже получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:31
2021-08-31T12:31
2021-08-31T12:31
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России в 2021 году уже получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За восемь месяцев этого года в Вооруженные силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой
Армия в 2021 году получила более 15 тысяч новых и модернизированных образцов техники