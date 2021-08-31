https://ria.ru/20210831/shoygu-1747970365.html

Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой

Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой - РИА Новости, 31.08.2021

Шойгу рассказал об оснащении армии новой и модернизированной техникой

Вооруженные силы России в 2021 году уже получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:31

2021-08-31T12:31

2021-08-31T12:31

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России в 2021 году уже получили более 15,5 тысячи новых и модернизированных образцов боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."За восемь месяцев этого года в Вооруженные силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.По его словам, к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%.

https://ria.ru/20210831/forum-1747967041.html

россия

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2021

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безопасность, сергей шойгу, россия