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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" - РИА Новости, 18.09.2021

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр"

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:01

2021-09-18T02:01

2021-09-18T02:01

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кинотавр

кино

россия

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Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" ежегодно проводится в Сочи, является смотром-конкурсом фильмов, получивших экспертную оценку членов отборочной комиссии. "Кинотавр" ведет свою историю с 1991 года. Предшественником "Кинотавра" был "Фестиваль некупленного кино", организованный в 1990 году в Подольске (Московская область) негосударственной независимой компанией "Подмосковье" под руководством Марка Рудинштейна. Возникновение такого фестиваля было связано с сокращением финансирования российского кинопроизводства во времена перестройки. Начинание получило поддержку кинематографической общественности, и в 1991 году в Сочи родился национальный фестиваль "Кинотавр", который возглавили Марк Рудинштейн и Олег Янковский, бессменный президент фестиваля с 1993 года по 2004 год. С 1994 года в Сочи проводились два фестиваля: Открытый российский кинофестиваль и Международный кинофестиваль. Они проходили одновременно в первой половине июня. Фильмы Открытого российского кинофестиваля изначально оценивались по номинациям: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшие женская и мужская роли. Кроме того, киноленты могли быть отмечены специальным призом и премиями президентского совета кинофестиваля. По итогам конкурса Международного фестиваля в Сочи присуждались призы "Большая жемчужина" по номинациям: лучший фильм (гран-при), лучшая женская роль, лучшая мужская роль, а также специальный приз жюри. В 2005 году в формате проведения "Кинотавра" произошли значительные изменения.Кинофестиваль сменил владельцев: основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн передал свое "детище" продюсерам Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. Изменился логотип фестиваля. На смену "кинотавру" – животному на трех ногах – пришла новая эмблема. Символом российского кинофорума стало солнце, размытое на горизонте морем.Программа фестиваля стала ориентированной на отечественное кино, отдав приоритет международной программы Московскому международному кинофестивалю (ММКФ). Однако с 2011 года в конкурсной программе фестиваля могут принимать участие русскоязычные фильмы зарубежного производства. Задача "Кинотавра" – презентация новейших кинопроизведений, поддержка творческих поисков мастеров и молодых кинематографистов, продвижение российского кино, повышение авторитета киноискусства, его значения в жизни общества и, как следствие, реальное воздействие на кинопроцесс.В рамках кинофестиваля проводятся: конкурсная программа полнометражного игрового кино; конкурсная программа короткометражного игрового кино "Кинотавр. Короткий метр"; программа "Кинотавр. Сериалы"; программа жанрового кино "Кино на площади".Программа кинофестиваля также включает в себя мастер-классы, пресс-конференции, спецпоказы, презентации проектов.Победителями "Кинотавра" в разные годы становились фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского и многие другие. Правила отбора конкурсных фильмов оговорены в регламенте фестиваля. Все фильмы, принимаемые к участию, должны соответствовать определению "национальный", которое зафиксировано федеральным законом "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (1996). Продюсер, большинство авторов и 70% съемочной группы должны быть гражданами РФ, 50% работ по производству, тиражированию, прокату и показу фильма должно осуществляться организациями кинематографии, зарегистрированными на территории РФ, иностранные инвестиции не должны превышать 50% сметной стоимости фильма. В киноленте запрещено использовать нецензурную брань. Участвующие в фестивале киноленты должны иметь удостоверение национального фильма (УНФ), прокатное удостоверение (ПУ).Для участия в конкурсной программе отбираются художественные полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, производства предыдущего и текущего годов, снятые на русском языке или других языках народов РФ (за исключением случаев, если использование иностранного языка является неотъемлемой частью художественного замысла – с субтитрами на русском языке), не принимавшие участия в российских и проводимых на территории РФ международных кинофестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в прокат и не размещенные в свободном доступе в сети Интернет, не размещенных в онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах, и не имевших публичных показов.Для участия в конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" принимаются короткометражные игровые ленты продолжительностью не более 25 минут, снятые на русском языке или других языках народов РФ. Фильм не должен предварительно принимать участие в других российских и проводимых на территории России международных кинофестивалях (за исключением Международного фестиваля ВГИК, кинофестиваля "Святая Анна" и Международного студенческого фестиваля ПитерКиТ), а также не должен выходить в кинотеатральный прокат и размещаться в свободном доступе в сети Интернет, социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и на онлайн-платформах. Короткометражные фильмы не должны иметь публичных показов, за исключением показов в учебных заведениях в образовательных целях. Программа "Кинотавр. Сериалы" формируется из пилотных и первых серий сериальных проектов, не вышедших или не выходивших в прокат в текущем году. Программа жанрового кино "Кино на площади" формируется отборочной комиссией фестиваля из художественных и анимационных полнометражных фильмов, вышедших или не выходивших в прокат в предыдущем и текущем годах. Окончательное решение о включении фильма в конкурсную программу фестиваля принимает отборочная комиссия.Фильмы конкурсной программы оценивает жюри ведущих мастеров отечественной культуры в количестве не менее семи человек, при этом председатель жюри имеет два голоса. Фильмы конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" оценивает жюри в количестве не менее четырех человек, его председатель также имеет два голоса.В состав обоих жюри не могут входить лица, участвующие в создании или коммерческом прокате конкурсных картин. Жюри не имеет права не присуждать приз по какой-либо из номинаций или делить призы внутри номинаций. Все члены жюри должны воздерживаться от публичных высказываний по поводу конкурсных картин до закрытия фестиваля.Призеры фестиваля награждаются призами-статуэтками, денежными призами и дипломами фестиваля.На фестивале "Кинотавр" присуждаются: главный приз в конкурсе полнометражных фильмов, денежный приз в размере 625 тысяч рублей; приз за лучшую режиссуру; приз имени Даниила Дондурея за лучший дебют, денежный приз в размере 325 тысяч рублей; приз за лучшую женскую роль; приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль; приз за лучшую операторскую работу; приз имени Григория Горина за лучший сценарий; приз имени Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму. В конкурсной программе "Кинотавр. Короткий метр" победителю присуждается приз за лучший фильм, денежный приз в размере 125 тысяч рублей и вручается диплом.Также жюри может вынести особое упоминание – в этом случае выдается диплом фестиваля. На церемонии открытия или закрытия фестиваля вручается приз "За вклад в российский кинематограф". Президентом фестиваля "Кинотавр" является Александр Роднянский, программным директором – Ситора Алиева, продюсером/директором – Полина Зуева. Фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходил в Сочи в начале июня, однако в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 был перенесен на осень. "Кинотавр" прошел в Сочи 11-18 сентября в формате делового форума с учетом соответствующих ограничений. Главный приз получила якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова. Призом за лучшую женскую роль была отмечена Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая главную роль в этом фильме. Также картина получила приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. Приз "Кинотавра-2020" за режиссуру получил Филипп Юрьев, снявший драму "Китобой", исполнитель главной роли в этой картине – Владимир Онохов – получил приз за лучшую мужскую роль. Также "Китобой" был отмечен дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России.Фильм Анастасии Пальчиковой "Маша" стал первым среди дебютов. Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского. Комедия Семена Серзина "Человек из Подольска" получила приз за лучшую музыку. Специальным дипломом жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" наградили картину Михаила Сегала "Глубже! ". Главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" достался фильму Ланы Влади "Сера", отмеченный также призом Гильдии киноведов и кинокритиков России "За социальную точность и художественный аскетизм". Дипломами жюри были награждены короткометражные фильмы "Варя" (режиссер Ника Горбушина) и "Открой, это мама" (режиссер Нина Волова), а картина "Я люблю Еву" режиссера Кристины Манжулы получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России "За артистизм в осмыслении жанра". Приз "За вклад в российский кинематограф" получил режиссер-мультипликатор, сценарист, кинопродюсер Андрей Хржановский. В 2021 году фестиваль "Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Все гости и участники обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации и требования Роспотребнадзора. Жюри основного конкурса "Кинотавра-2021", в который попали 15 картин, возглавит народная артистка России Чулпан Хаматова. Почетный приз впервые будет вручен продюсеру, его получит Сергей Сельянов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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